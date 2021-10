Oulun seudun takseihin jättiratsia – katso lista havaituista rikkeistä

Tarkastettuja takseja oli 103. Seuraamuksia koitui 22:lle.

Valvontaiskussa hinta- ja yhteystietojen esittämisessä asiakkaille on havaittiin puutteita. Kuvituskuva.

Oulun poliisilaitos, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Verohallinto ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto valvoivat viikonloppuna taksiliikennettä Oulun seudulla.

Liikenneturvallisuuden näkökulmasta ratsiassa tarkastettujen taksien asiat olivat pääasiassa kunnossa. Ajoneuvot olivat hyväkuntoisia sekä liikennekelpoisia muutamaa katsastamatonta taksia lukuun ottamatta.

Sen sijaan etenkin tietojen esillä pitämisessä havaittiin puutteita. Kun takseja tarkastettiin 103 kappaletta, yhteensä 22:sta löytyi huomauttamista. Viisi ajoneuvoa jouduttiin määräämään ajokieltoon.

FAKTA Valvonnassa havaitut rikkeet ja puutteet • Ajoneuvon määräaikaiskatsastus suorittamatta 3 kpl • Ajoneuvovero maksamatta 4 kpl • Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 18 kpl • Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 11 kpl • Hintatietoja esittämisessä puutteita 6 kpl • Taksiliikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ei ollut esittää 12 kpl • Ajoneuvoa ei oltu rekisteröity luvanvaraiseen käyttöön 2 kpl • Epäilty luvaton taksiliikenne 1 kpl

– Oulun poliisi teki takseihin vastaavan valvontaiskun pari viikkoa sitten. Sen löydökset olivat yhteneväiset tämänkertaiseen. Siksi nyt tarkastuksissa havaittujen puutteiden suuri määrä yllätti, sanoo ylikonstaapeli Petri Åkerman valvontaiskun tuloksista kertovassa tiedotteessa.

Taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä on oltava hintatiedot asianmukaisesti esitettynä ja luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi matkustajan näkyvillä.

– Hinta- ja yhteystietojen esittämisessä asiakkaille on havaittu puutteita myös aikaisemmissa valvontaiskuissa ja tämänkertainen taksivalvonta osoitti, että tässä on yhä parannettavaa. Kyse on pienistä, helposti korjattavissa olevista puutteista, joiden takia ei kannattaisi ottaa huomautuksia tai muita mahdollisia seuraamuksia. Toivoisimmekin taksiyrittäjien kiinnittävän tähän enemmän huomiota, Traficomin asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen muistutti tiedotteessa.

Valvontaiskussa mukana ollut työsuojeluviranomainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto valvoi valvontaiskussa ulkomaisen työvoiman käyttöä. Ulkomaalaisella työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen.

Valvonnassa kuljettajien työnteko-oikeudet olivat kunnossa. Työnantajan velvollisuuksiin sekä työsuhteen vähimmäisehtoihin liittyvien asioiden valvonnan tulokset valmistuvat vasta myöhemmin.