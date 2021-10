Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson löysi itsensä Marinin boomer-julkaisusta – perussuomalaisten Purra: ”Kettuilee puolueensa ydinkannattajille”

Marinin viestin voi tulkita niin, että hänen edustamansa sukupolvi voi tehdä, mitä huvittaa, ja ”kalkkikset” eivät sitä ymmärrä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) lauantai-iltapäivänä Instagramissa julkaisema kuva viesteineen on kerännyt kommentteja suomalaispoliitikoilta sosiaalisessa mediassa.

Kuvassa Marin on puoluetoverinsa ja hyvän ystävänsä Ilmari Nurmisen kanssa, ja kuvaan on liitetty säe laulaja Benjamin Peltosen kappaleesta Boomeri.

Boomer-sana viittaa niin sanottuun baby boomer -sukupolveen, eli Yhdysvalloissa vuosina 1946–1964 syntyneisiin ikäluokkiin. Suomessa puhutaan sotien jälkeisistä suurista ikäluokista.

Boomerista on kuitenkin tullut nuorisotermi, jonka käyttöä voisi verrata sanaan ”kalkkis”.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) ei ollut termiä aiemmin kuullut.

– Joka päivä oppii jotain uutta. En ollut kuullutkaan ”boomerista! Mikäköhän se on ruotsiksi? Jos olisimme USA:ssa se tarkoittaisi vuosina 1946–1964 syntyneet. Jos tulkinta on sama Suomessa niin silloinhan meillä on viisikossa myös yksi! Hyvä niin, Henriksson totesi Twitterissä itseensä viitaten.

Perussuomalaisten Riikka Purra piti Marinin viestiä sdp:n ydinkannattajia väheksyvänä.

– Kun puheenjohtaja-pääministeri kettuilee puolueensa ydinkannattajille, eivät asiat taida enää olla ihan kunnossa. Tuleeko pääministerin ylikierroksilla käymisestä kenellekään mieleen muuan Alexander Stubb?

Marinin julkaisua arvosteli aiemmin myös kansanedustaja Harry Harkimo (Liike Nyt), joka kirjoitti Twitterissä, että boomerit ovat tehneet pitkän päivän suomalaisen yhteiskunnan eteen.

– Otamme heti coolimmin, kun pääministeri lopettaa velkarallin ja juhlimisen sekä alkaa keskittyä työhönsä eikä imagonsa rakentamiseen somessa, Harkimo kirjoitti.