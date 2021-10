Sanna Marin julkaisi Instagramissa paljonpuhuvan viestin: ”Hei boomeri, jäitä hattuun” – sai Harkimolta närkästyneen vastauksen

Viestin voi tulkita niin, että Marinin edustama nuori sukupolvi voi tehdä, mitä huvittaa, ja ”kalkkikset” eivät sitä ymmärrä.

EU-huippukokouksesta Brysselistä palannut pääministeri Sanna Marin (sd) julkaisi heti paluunsa jälkeen Instagramissa paljonpuhuvan kuvan ja viestin.

Kuvassa Marin on puoluetoverinsa ja hyvän ystävänsä Ilmari Nurmisen kanssa, ja kuvaan on liitetty säe laulaja Benjamin Peltosen kappaleesta Boomeri.

Boomer-sana viittaa niin sanottuun baby boomer -sukupolveen, eli Yhdysvalloissa vuosina 1946–1964 syntyneisiin ikäluokkiin. Suomessa puhutaan sotien jälkeisistä suurista ikäluokista.

Boomerista on kuitenkin tullut nuorisotermi, jonka käyttöä voisi verrata sanaan ”kalkkis”.

Kappaleessa kerrotaan sukupolvien välisestä kuilusta, jossa nuori sukupolvi tekee mitä huvittaa ja boomerit (kalkkikset) eivät nuorten puheita tai tekoja hyväksy tai niistä mitään ymmärrä.

Alla on Boomeri-kappaleen kertosäe:

”Hei, boom-boom-boomeri, jäitä hattuun, ota coolimmin

Hei, boom-boom-boomeri, jäitä hattuun, ota coolimmin

Relaa älä oo debby downeri, kato universumii laajemmin

Hei, boom-boom-boomeri, jäitä hattuun, ota coolimmin”

Marin on ollut viime aikoina paljon esillä virka-asunnossaan Kesärannassa järjestettyjen juhlien takia. Marin on todennut arvostelijoille, että ”vapaa-aikani vietto on yksityiselämäni piiriin kuuluva asia”.

Siinäkin voidaan nähdä ainakin osittain nuori sukupolvi vastaan boomeri -vastakkainasettelua.

Marinin viesti herätti myös närkästystä. Kansanedustaja Harry Harkimo (Liike Nyt) kirjoitti Twitterissä, että boomerit ovat tehneet pitkän päivän suomalaisen yhteiskunnan eteen.

– Otamme heti coolimmin, kun pääministeri lopettaa velkarallin ja juhlimisen sekä alkaa keskittyä työhönsä eikä imagonsa rakentamiseen somessa, Harkimo kirjoitti.