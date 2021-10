Kommentti: Rokotettujen ääni alkaa vihdoin kuulua kovempaa kuin ”antivaxx-sössöttäjien”

”Emme valitettavasti voi vastaanottaa antivaxx-sössötystä”, ilmoitti helsinkiläinen ravintola. On jo aikakin, että ylivoimaisen enemmistön ääni alkaa kuulua lujaa, kirjoittaa Ilta-Sanomien verkon julkaisuvastaava Tero Karjalainen.

4,2 miljoonaa yli 12-vuotiasta suomalaista (85,1 prosenttia) on tehnyt päätöksen ottaa ensimmäisen rokotuksen koronavirusta vastaan. Kyseessä on valtava enemmistö suhteessa rokottamattomiin.

Silti rokotusten vastustajien ääni on kuulunut kovaa varsinkin sosiaalisessa mediassa. Huuhaaporukka on kirjavaa. Ajatusmaailmaan kuuluvat muun muassa koronaviruspandemian kiistäminen tai vähättely, salaliittoteoriat ja rokotusten sivuvaikutusten ylikorostaminen.

Onpa rokotuksissa nähty piilevän vihervasemmistolainen sumutus. Rokote- ja maskivastaisten mainoslappujen jakajia on nähty jopa koulujen pihoilla.

Lue lisää: Tero Karjalaisen kolumni: Haaveessa totaalinen elämänmuutos, mutta entä jos tekeekin mieli palata vanhaan?

Suurin osa suomalaisista on seurannut mölinää hiljaa sivussa ja ottanut iloisina rokotteen, jonka tiedeyhteisö meille kehitti. Sairaudesta on ollut vihdoin mahdollisuus päästä eroon. Rokotteiden vastustajiin on suhtauduttu varautuneen kohteliaasti. On ajateltu, että jokainen saa määrätä omasta kehostaan itse.

Moni meistä saattaa tuntea mukavia, rakkaita ihmisiä, joille rokote ei syystä tai toisesta kelpaa. Toive on ollut, ettei päätös koidu terveyden päälle tai jopa kohtaloksi.

Vähemmistön öykkäröinnille stoppi

Nyt enemmistölle alkanut riittää samaan aikaan, kun rokottamattomat koronapotilaat kuormittavat jo ennestään nääntyneitä sairaaloita.

Monet työntekijät ovat kärsineet koronasta ihan tarpeeksi ja lukemattomat muut ihmiset. Moni on menettänyt rakkaitaan taudille ja elanto on ollut koetuksella esimerkiksi ravintola-alalla.

” Moni meistä saattaa tuntea mukavia, rakkaita ihmisiä, joille rokote ei syystä tai toisesta kelpaa. Toive on ollut, ettei päätös koidu terveyden päälle tai jopa kohtaloksi.

Viime viikolla Suomeen saatiin vihdoin koronapassi, joka olisi pitänyt julkaista jo aikoja sitten Tanskan malliin. Ilo on alkanut palata Suomeen raskaan pandemian jälkeen. Mitä tekevät koronapassin vastustajat? Häiriköivät, kirjoittavat tahallaan ravintoloista huonoja arvioita nettiin ja mölisevät ovilla.

Mitta alkaa vihdoin täyttyä. Helsingissä sijaitseva Time Bar laittoi ovelle lapun: ”Emme valitettavasti voi vastaanottaa antivaxx-sössötystä”. Vihdoinkin joku kehtasi sanoa.

Myös Helsingin Kalliossa vaikuttavan Pub Sirdien julkaisema koronapassi herätti laajaa myötätuntoa.

Pub kertoi sosiaalisessa mediassa myöntävänsä ansiomitalin koronapassista loukkaantuneille. Kriteereinä on ”minäminäminä-asenne, nollatason ymmärrys ravintoloitsijan puolentoista vuoden ahdingolle ja ravintoloitsijan syyllistäminen syrjinnästä”.

”Vanhempani ja minä luotimme tieteeseen”

Netissä kiertää tällä hetkellä päivitys, jossa muistutetaan, että harvapa meistä tuntee tarkasti lapsena saatujen rokotusten ainesosia sen enempää kuin mitä saippua, shampoo tai deodorantti sisältävät. Koronarokotusta ei oteta hallituksen suosituksesta, vaan halusta olla sairastumatta ja halusta jatkaa elämää.

Lue lisää: Tero Karjalaisen kolumni: Sähköauto, hybridi vai polttomoottori? Tupakalta tavoitettu diesel-mies paukautti ratkaisun ja perusteet

”Minut on rokotettu poliota, kurkkumätää ja monia muita sairauksia vastaan. Vanhempani ja minä luotimme tieteeseen. Minun ei tarvinnut koskaan kärsiä sairauksista, joita vastaan olin rokotettu.”

Voisiko asiaa kauniimmin ilmaista tilanteessa, jossa asiantuntijat näkevät rokotteen olevan ainoa keino jättää kurja pandemia historian hämäriin.