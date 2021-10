Toimittaja Kari Lumikerolla on kotonaan muistona Jumalan teatterin esityksestä ruoska. Pitkä ura on opettanut, että ilmainen kynä kannattaa aina ottaa, eikä kannata itkeä läikkyneen maidon perään.

Aivan ensimmäiseksi toimittaja Kari Lumikero kertoo uutisen.

Hänen uutuuskirjansa julkaiseminen siirtyi viikolla. Tätä en vielä kertonut – Uutismiehen tilinpäätös (Tammi) ilmestyi maanantaina 25.10.

– Maailmalla on kirjapaperipula tällä hetkellä, hän kertoo.

Monet syksyn kirjan ovat myöhässä. Yksi syy on brexit. On konttipula ja tavarantoimituksessa on vaikeuksia. Dramatiikkaa piisaa.

– Se sopii uutismiehelle, Kari Lumikero, 72, sanoo.

Kari Lumikeron kirja myöhästyi paperipulan takia. Nyt se on jo kaupoissa.

19-vuotiaana Ruotsin radiossa toimittajan työt aloittanut Lumikero on aina ollut siellä missä tapahtuu. On ollut Estoniaa, Olof Palmen murhaa, Irakin-sotaa, tsunamia, kuninkaallisia, taloutta ja politiikkaa. Suuria ja pieniä juttuja.

Nyt neljää kieltä puhuva pitkän linjan kirjeenvaihtaja kertoo uutuuskirjassaan juttukeikoistaan ympäri maailmaa.

– Minulla on yhä kotona Veikkolassa ruoska, jonka nappasin mukaan Jumalan teatterin esityksestä, hän kertoo.

1987 Lumikero todisti reportterina Tukholmassa neljän suomalaisen opiskelijan kohuttua teatteriesitystä. Jumalan teatteriksi kutsutussa näytelmässä ruoska paukkui ja uloste lensi. Yleisö häipyi kauhuissaan.

Hetken kuluttua Lumikero palasi hakemaan takkiaan ja löysi lattialta esitykseen kuuluneen ruoskan.

– Tunnustin Jumalan teatteriin kuuluneelle ohjaaja Esa Kirkkopellolle muutama kuukausi sitten ottaneeni ruoskan ja kysyin, mitä tehdään.

– Kirkkopelto antoi minun pitää ruoskan. Samalla sain synninpäästön.

Kirjassaan Lumikero valottaa kulissien takaisia tapahtumia. Ulkoministereiden kokouksessa Huippuvuorilla kaikki ministerit kulkivat sisätiloissa sukkasillaan, niin myös Suomen ulkoministeri Paavo Väyrynen.

Harva meistä on tavannut Ikean edesmenneen perustajan Ingvar Kampradin, mutta Lumikero on päässyt säästäväisen miljonäärin juttusille monta kertaa.

– Hän neuvoi ottamaan aina ilmaisen kynän, jos sellainen oli tarjolla.

– Suomesta hän halusi aina tuliaiseksi Olvi-oluen. Syy selvisi myöhemmin: hän oli sijoittanut rahojaan suomalaispanimoon.

Rocklegenda Andy McCoyn haastattelu Berliinissä on jäänyt lähtemättömästi mieleen. Kesken haastattelun ohueen silkkitakkiin pukeutuneen Andyn nenä alkoi yllättäen vuotaa. Lumikero tempaisi taskustaan puhtaan nenäliinan ja niisti Andyn nenän.

Kari Lumikerko työssään 2009.

– Andy tuli myöhemmin luokseni ja sanoi, että oli hyvä tehdä sun kanssa sitä haastattelua, koska sä pidit musta huolta.

Kerran Hampurissa Kari Lumikero tapasi elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen, joka sai tuolloin Saksan arvostetuimman elokuva-alan tunnustuksen, Douglas Sirk -palkinnon.

– Aki ei tunnetusti mielistele ketään. Hän istui salissa suurlähettilään viereen ja sanoi, että herätä hänet, kun hänen vuoronsa tulee. Sitten Aki nukahti. Lähettiläs teki työtä käskettyä.

Hampurissa Lumikero oppi Kaurismäeltä, mihin savukkeen tuhkat karistetaan elokuvapalkintoa noudettaessa: omaan hihaan.

Ihmisten köyhyyden kohtaaminen on koskettanut. Työssään Lumikero on halunnut asettua heikoimman puolelle.

– Vastustan pakkovaltaa, hän sanoo.

– Ihmettelen, miksi Unkarin-tapaisissa maissa kansa äänestää itsevaltiaita johtoon.

Tieto lisää Lumikeron mukaan ymmärrystä. Jos ei ymmärrä maailmaa ja tapahtumien syy-yhteyksiä, on aika heikoilla.

– Uskon kuitenkin ihmisten hyvyyteen. Uskon, että ihmiset ovat hyviä ja haluavat elää perheensä kanssa.

Neuvostoliitto ja DDR saavat kirjassa kylmää kyytiä. 70-luvulla politiikka vaikutti moneen asiaan.

Kari Lumikerolla on kolme kotia. Yksi niistä on Helsingin Kalliossa kattojen yllä.

– Politiikka vei selkeältä ennakkosuosikilta Jukka Kuoppamäeltä Sopotin-festivaalin voiton Puolassa 1973, Kari Lumikero kertoo.

Moskovasta oli tullut sähke, ettei Kuoppamäki saa voittaa kilpailua. Kuoppamäki oli nähnyt, ettei hänen nimeään ole enää palkintolistoilla. Hänet oli syrjäytetty ja varmana pidetty voitto peruutettu. Jostain oli tullut käsky.

– Jukka kertoi, että Leonid Brežnev esti häneltä Sopotin-laulukilpailun voiton. Kuoppamäki oli leimattu oikeistolaiseksi. Sen takia hänen ei uskallettu antaa voittaa.

Yli 50 vuoden aikana Kari Lumikero on nähnyt media-alan tuotantotekniikan uudistumisen. Tekniikasta kiinnostunut reportteri kuvaa ja leikkaa omat tv-juttunsa.

Verkkovaikuttaminen kiinnostaa. Vakoilu on nykyään yhä helpompaa. Pegasus-vakoilusovelluksella pystyy salakuuntelemaan ketä tahansa.

– Sain ystävältäni Petri Sarasteelta Kiinan-tuliaisena avaimenperän ja kynän, joilla voi äänittää puhetta.

Oman kännykän voi suojata salakuuntelulta. Pitää vain laittaa kännykkä kolminkertaiseen folioon ja niin tiukalle, ettei siihen jää kuplia. Tämän neuvon Lumikero sai tietoturva-asiantuntija Petteri Järviseltä.

Työ kriisipesäkkeissä ei ole tehnyt kyyniseksi. Hädässä olevia ihmisiä voi auttaa parhaiten kertomalla heidän tilanteestaan. Sen Kari Lumikero on työssään oppinut.

Vuosikymmenten jälkeen hän ehti jo vakuuttaa, että uutistyö on nyt lopullisesti ohi. Hiljattain hän ryhtyi kuitenkin uudelleen MTV:n Skandinavian freelance-avustajaksi.

– Olen vapaapalokuntalainen, käytettävissä tarpeen mukaan.

Suomen kielen opetuksen heikkeneminen Ruotsissa harmittaa pitkään länsinaapurissa asunutta reportteria.

– Vielä 70-luvulla Ruotsissa oli satoja suomalaisluokkien opettajia. Tällä hetkellä enää vain 5 000 suomalaislasta saa suomen kielen tukiopetusta Ruotsin peruskoulussa, jossa heitä on sentään miltei 100 000.

Monikulttuurisuutta ei Lumikeron mukaan arvosteta Ruotsissa riittävästi. Euroopan neuvosto on useita kertoja huomauttanut maata vähemmistökielten kohtelusta.

– Tällä menolla suomen kieli on katoamassa Ruotsista.

Kari Lumikero kokee olevansa etuoikeutettu. Hänellä on kolme kotia, Veikkolassa, Helsingin Kalliossa ja Tukholmassa.

Reportterina hän on saanut tehdä unelmiensa työtä ja matkustaa niin paljon kuin on halunnut.

Hänen tanskalaisen kuvaajansa vuosikymmeniä sitten antama neuvo on ollut hyvä elämänohje.

Älä itke läikkyneen maidon perään, tv-kuvaaja opasti.

– Yritän noudattaa sitä ja katsoa enemmän eteenpäin kuin taaksepäin.

Elämän kivijalka ovat kuitenkin perhe, vaimo ja aikuiset lapset. Lastenlapsia on jo viisi.

Maailma on murroksessa, ennakkoluulot ja pelko valtaavat monien ihmisten mielen. Ilmastonmuutos on toki todellinen uhka ja sen hillitseminen on valtava haaste. Monia huolestuttaa arkielämän järkkyminen, mutta muuttuva maailma ei ole vain uhka.

– Vierasta ja tuntematonta ei pidä pelkästään torjua, vaan kohdata se uteliaana ja ottaa kaikesta opiksi, hän sanoo.