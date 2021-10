Tällainen on lakkautettavaksi vaadittu Cannonball MC – säännöt, hierarkia, liivien tunnukset...

Cannonballin sääntöjen mukaan jäsenet eivät saa laittaa ”mitään kerhoon liittyvää Feissariin tai nettiin”.

Syyttäjät vaativat aiemmin tällä viikolla moottoripyöräkerho Cannonball MC:n ja sen alayhdistyksen Squad 32:n lakkauttamista.

Asia on vireillä Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

Syyttäjien jättämästä kanteesta käy ilmi muun muassa se, minkälaiset säännöt Cannonball on määritellyt jäsenistölleen. Cannonball on perustettu vuonna 1991, ja siitä lähtien se on toiminut keskeytyksestä.

Vuonna 2017 kerhossa oli sisäisiä ristiriitoja, minkä takia joitakin jäseniä erosi tai erotettiin. Tunnetuin eronneista oli Janne ”Nacci” Tranberg, joka oli Cannonballin keulahahmo. Sittemmin hänet on tuomittu Katiska-vyyhdissä.

Cannonball on itse painottanut olevansa moottoripyöräkerho, joka edistää moottoripyöräkulttuuria. Syyttäjien mukaan Cannonball on järjestäytynyt rikollisryhmä, jonka myös korkein oikeus hiljattain vahvisti.

– Yhdistyksen toiminnan tarkoituskin on ryhmänä tehdä erityisesti taloudellista hyötyä tuottavia rikoksia. Cannonball MC:n toiminta on keskittynyt erityisesti huumausaine- ja ryöstö/kiristysrikollisuuteen, syyttäjät kirjoittavat kanteessaan.

Syyttäjien mukaan Squad 32 myötävaikuttaa Cannonballin lainvastaiseen toimintaan. Syyttäjät vaativat kanteessa molempia määrättäväksi väliaikaiseen toimintakieltoon.

– Yleinen etu ja turvallisuus sekä pakottavat yhteiskunnallinen tarve edellyttävät Cannonball MC:n toiminnan lakkauttamista, syyttäjät kirjoittavat.

Syyttäjien mukaan Cannonballilla on noin 190 jäsentä. Sillä on osastoja muun muassa Helsingissä, Seinäjoella, Jyväskylässä ja Heinolassa.

Syyttäjien mukaan Cannonballia johtaa heinolalainen 45-vuotias mies, joka on ollut Cannonballin jäsen vuodesta 2013 lähtien. Mies on merkitty oikeudenkäynnin vastaajaksi.

Cannonballin organisaatiossa voi yletä noudattamalla käskyjä, olemalla luotettava, tavoitettavissa sekä käytettävissä. Kerholiiveistä näkee jäsenyyden asteen.

Tässä on Cannonballin liivejä kuvattuna selkäpuolelta. Vasemmalla on täysjäsenen liivi, keskellä prospect-jäsenen liivi ja oikealla hangaround-jäsenen liivi.

Syyttäjien mukaan Cannonballin jäsenistö varustautuu jatkuvasti aseilla. Sen jäseniltä onkin vuosien saatossa takavarikoitu ”huomattavan suuri määrä” ampuma-aseita ja ampumatarvikkeita, kuten patruunoita.

Syyttäjien mukaan Cannonballin jäsenistöstä ”huomiota herättävän moni” on tuomittu ampuma-aseisiin liittyvistä rikoksista. Syyttäjien mukaan Cannonball onkin yhdistyslain tarkoittamalla tavalla kokonaan tai osittain sotilaalliseen tapaan järjestäytynyt.

Cannonball on järjestäytynyt oheisen kuvan tavoin.

Cannonballin toimintaa ohjaa monet sen sisäiset säännöt. Niiden mukaan esimerkiksi omaa etua ei saa asettaa kerhon edun edelle. Facebookia koskee tiukat säännöt. Jäsenet eivät saa laittaa ”mitään kerhoon liittyvää Feissariin tai nettiin.”

Kerhon jäsenten on myös suotavaa olla kommentoimatta esitutkinnassa tai oikeudenkäynnissä mitään. Kerholla onkin sisäinen kuri ja sanktiot. Esimerkiksi yksi kerhon jäsen erotettiin raakaa väkivaltaa käyttäen, kun tämä oli puhunut poliisille toisen jäsenen tekemästä talousrikoksesta.

Siitä ei ole vielä tietoa, koska lakkauttamiskanteen käsittely varsinaisesti alkaa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

Yhdistysten lakkauttaminen Suomessa on vielä harvinaista. Ennen sotia lakkautettiin joitakin vasemmistolaisia yhdistyksiä ja niiden jälkeen lähinnä oikeistolaisia yhdistyksiä, muun muassa uusnatsi Pekka Siitoinin yhdistykset vuonna 1977.

Korkein oikeus lakkautti uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliikkeen (PVL) viime vuoden syyskuussa. Käräjäoikeus määräsi rikollisjengi United Brotherhoodia ja sen alaisuudessa toimivan Bad Unionin lakkautettavaksi tämän vuoden maaliskuussa. Lakkautuskanne on kuitenkin vireillä Helsingin hovioikeudessa.