Jussi Herlin ottaa kantaa Afrikan tähti -kohuun: ”Suomalaisilla on suunnaton määrä rasistisia asenteita ja ajatuksia”

Afrikan tähdestä ja rasismista on tärkeää keskustella, Jussi Herlin kirjoittaa Twitterissä

Miljonääri ja Herlinin suvun vaikuttaja Jussi Herlin ottaa voimakkaasti kantaa Afrikan tähti -kohuun Twitterissä:

Suomi on rasistinen maa ja suomalaisilla suunnaton määrä rasistisia asenteita ja ajatuksia, ja se on tärkeää sanoa ääneen, hän kirjoittaa.

Afrikan tähti ja rasismi nousivat keskusteluun, kun vaihto-opiskelija otti esille, että Helsingin yliopiston opiskelijatapahtumassa oli pukeuduttu Afrikan tähti -teeman mukaisesti. Opiskelija järkyttyi siirtomaa-aikaisesta kuvasta, jonka suosittu peli antaa Afrikasta.

Rasismista ja Afrikan tähdestä on muotoutunut suuri puheenaihe, ja Herlin on aiemmin Twitterissä todennut, että asiasta on hyvä olla hiljaa. Nyt hän on muuttanut mieltään.

Sanat rasismi ja rasisti ovat muotoutuneet viime aikoina tabuiksi, mutta Herlinin mukaan niiden käytön välttäminen on ongelmallista.

– Siksi rasismista ja sen tutkituista ilmenemismuodoista (esimerkiksi eri ryhmien luottamus poliisiin, työllistymismahdollisuudet jne.) puhuminen on meille äärimmäisen vaikeaa, hän kirjoittaa.

Herlinin mukaan Afrikan tähti -kohusta puhuminen on tärkeää. Afrikan tähti tihkuu hänen mukaansa eurosentristä kolonialismia ja on ”aivan hullua”, ettei sitä ole päivitetty 2020-luvulle.

– Mielestäni rasismista puhuminen Afrikan tähti -teemalla ei ole ”pois” edellä mainituista vakavan rasismin ilmentymistä, vaan antaa meille eväitä tarttua systeemiseen rasismiin kokonaisvaltaisemmin, hän kirjoittaa.

– Ei ole välttämättä sattumaa, että teologisen tiedekunnan syrjintäkohu tuli ilmi juuri nyt, vaan kynnys ilmoittamiselle on voinut madaltua, Herlin kirjoittaa.

Keskiviikkona tuli tietoon, että teologinen tiedekunta on tarjonnut töitä niille opiskelijoille, joiden sukunimi ”kuulosti suomenkieliseltä”.

Jussi Herlin kirjoittaa myös ulottuvuuksista, jotka kohu sai sosiaalisessa mediassa. Somealgoritmit antavat valtavasti huomioita tietyille populistisille ja polarisoiville kommenteille ja kommentoijille, mikä vääristää mittasuhteita, hän kirjoittaa. Twitterissä tunnekylmyys näkyy hänen mukaansa raadollisena.

– Minun on todella vaikea sielullani ymmärtää ihmistä, jonka reaktio kohuun on vähätellä tai karnevalisoida siihen suoraan tai epäsuoraan osallistuneiden negatiivisia kokemuksia. Esimerkkeinä mainittakoon ylimielinen naureskelu kriisiavusta, mutta myös päivittely ”OIKEISTA ongelmista” sekä valitus yliopiston alennustilasta, Herlin kirjoittaa.

Hän sanoo myös, että Helsingin yliopiston olisi pitänyt puolustaa fuksiaisiin osallistuneita opiskelijoita paremmin eikä ”heittää heitä bussin alle”. Fuksit seurasivat ohjeita hyvässä uskossa, Herlin kirjoittaa.

Jussi Herlin, 37, on Antti Herlinin poika ja Koneen hallituksen varapuheenjohtaja. Hänen isoisänsä isoisä Harald Herlin osti Koneen vuonna 1924. Koulutukseltaan Jussi Herlin on kauppatieteen maisteri. Hän on aktiivinen ilmastonmuutoksen torjunnan puolestapuhuja, joka on ilmaissut tukensa myös Elokapinalle.