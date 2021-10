Elokapina valittaa rahojensa takavarikoinnista hovioikeuteen

Elonvaalijat: Emme maksa mielenosoittajien sakkoja.

Ympäristöliike Elokapinaa tukenut Elonvaalijat ry aikoo valittaa varojensa takavarikoinnista hovioikeuteen.

Vakuustakavarikoinnista päätti Helsingin käräjäoikeus, joka 12.10. määräsi Elonvaalijoiden omaisuutta takavarikkoon 20 000 euron edestä. Poliisi on epäillyt Elonvaalijoita kahdesta rahankeräysrikoksesta.

Elonvaalijoiden mukaan yhdistys ei ole toiminut lain vastaisesti. Se kertoo ilmoittaneensa kahdesta keräyksestä poliisille lain vaatimalla tavalla. Keräykset oli yhdistyksen mukaan keskeytetty, kun lainmukainen enimmäissumma 10 000 euroa täyttyi.

Elonvaalijat sanoo tiedotteessa, ettei se tue kansalaistottelemattomuutta rahallisesti eikä esimerkiksi maksa mielenosoittajien sakkoja.

Elonvaalijoiden mukaan keräysvaroilla on maksettu Elokapinan tekemiä hankintoja, kuten äänentoistolaitteiden vuokria, Teosto-maksuja soitetusta musiikista, telttojen vuokria, lentolehtisten ja julisteiden painokuluja.

– Valitamme takavarikkopäätöksestä hovioikeuteen. Paitsi rikosnimikkeet, myös takavarikon määrä on mielestämme kyseenalainen. Käsittääkseni yleinen käytäntö on, että vain osa varoista takavarikoidaan, Elonvaalijat ry:n puheenjohtaja Lotta Hyvärinen sanoo tiedotteessa.

Elonvaalijat ry on vuonna 2019 perustettu Elokapinasta erillinen yhdistys, jonka tarkoituksena on levittää ympäristötietoisuutta. Tänä vuonna yhdistys on järjestänyt kaksi keräystä Elokapinan tueksi.