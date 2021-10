Lappi on maan poutaisin alue.

Vettä tulee perjantaina taivaalta kaikissa olomuodoissa. Sataa vettä, räntää ja lunta.

– Tuulee ja sataa vaakasuoraan, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustala tiivistää.

Eniten tuulee etelässä.

Tulvakeskus varoittaa, että runsaat sateet kasvattavat etelä- ja länsirannikon sekä Lounais-Suomen pienempien jokien virtaamia nopeasti, jolloin vesi voi tulvia alavimmille pelloille.

Myös merivesi nousee myrskyn aikana.

Sateet ovat nousseet etelästä ylös aina Oulun korkeudelle asti. Oulun läänissä satelee myös räntää ja lunta.

– Lapissa on joitakin lumisateita, mutta ne ovat heikkenemässä. Lappi on tänään poutaisin alue. Vaihteeksi näin päin, Mustala kommentoi.

Lapissa lunta tuli viikon aikana reippaasti. Maassa on paikoin kymmenien senttien paksuinen lumipeite.

Lämpötila on maan eteläosissa päivällä 5–8 astetta, maan keskiosassa 1–6 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 0–-3 astetta ja Lapissa 0–-6 astetta.

Suomeen saapui torstaina Itämeren suunnalta syvä matalapaineen alue. Se on nyt jämähtänyt Etelä- ja Keski-Suomen päällä.

Keskus pyörittää sateita ympäriinsä.

Matalapaineen keskus on perjantaiaamuna Päijänteen tienoilla. Keskus liikkuu hitaasti kohti itää.

– Keskus liikkuu sopivan hitaasti niin, että tämä päivä on matalan merkeissä, Mustala kuvaa.

Lauantaina matalapaineen keskus painuu päivän kuluessa kaakkoon. Sateita riittää etelässä vielä lauantaina.

Sää paranee ja selkenee lauantaina lännestä alkaen.

Suomeen on tulossa viikonloppuna korkean selänne ja sää kylmenee.

Sunnuntain vastainen yö on kylmä. Koko maa on yöllä pakkasella. Etelässä päivälämpötila on pari astetta.

Länsirannikolla tuuli kääntyy etelän ja lounaan välille. Lännestä leviää uusia sateita.

Alkuviikosta sää lauhtuu ja on taas lämpöistä syksyn säätä.

Seuraavien päivien aikana on odotettavissa sadetta, kylmää ja lauhaa.

– Tällaista tämä on, tyypillistä syksyn säätä, Mustala kommentoi.