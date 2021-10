Ruotsalainen kirjailija Gunilla Boëthius sai 73-vuotiaana tietää, että hänen biologinen isänsä oli sodissa ansioitunut suomalainen jalkaväenkenraali Paavo Talvela.

Tuusulalaisella Klaus Talvelalla oli merkittävä rooli siinä, että hänen isänsä sedän, sodissa ansioituneen jalkaväenkenraalin Paavo Talvelan salaisuus avioliiton ulkopuolisesta lapsesta tuli julki. Ja että ruotsalainen kirjailija Gunilla Boëthius sai 73-vuotiaana tietää, kuka hänen biologinen isänsä todella oli.

Talvela vei serkkunsa Marianne Huttusen kanssa tiedon toukokuussa 2018 Tukholmaan Boëthiuksen pikkusiskolle Maria-Pialle. Tämä kertoi asian edelleen sisarelleen.

– Olihan se tilanne aika uskomaton. Maria-Pialla ei ollut harmainta aavistusta, mitä olimme tulleet kertomaan. Ensireaktio oli huvittuneisuus. Kyllä hän sitten huomasi, että olemme järkeviä ihmisiä ja että meillä oli kertomus, joka saattoi pitää paikkansa, Talvela muistelee Operabarenissa käytyä tapaamista.

Asia oli ollut Klaus Talvelan isän Heikki Talvelan kassakaapissa salaisuutena yli 50 vuotta.

Jalkaväenkenraali Paavo Talvela oli kertonut sairasvuoteelta veljenpojalleen Heikki Talvelalle vuonna 1967, että hänellä oli salainen ja avioliiton ulkopuolinen lapsi Ruotsissa.

– Isäni ei tiennyt, mitä sillä tiedolla olisi pitänyt tehdä. Niinpä hän kirjoitti äidin ja lapsen nimet paperille ja lukitsi paperin kassakaappiinsa. Paperi oli kassakaapissa vuoteen 2012 tai 2013 saakka, kunnes isäni kertoi asiasta minulle ja veljelleni.

Myöskään Talvela ei heti tiennyt, mitä tiedolla olisi pitänyt tehdä. Sen verran hänen uteliaisuutensa heräsi, että hän tutki Internetistä, onko Gunilla Boëthius -nimistä naista olemassa.

– Löysinkin hänet.

Kenraali Paavo Talvela (oik.) oli hyvin läheinen mm. sotamarsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheimin kanssa.

Asia jäi kuitenkin sikseen, kunnes lopullinen ponnin totuuden esiin tuomiseen tuli muutama vuosi myöhemmin.

Boëthiuksen pikkusisko Maria-Pia oli kirjoittanut kirjan ”Vitt och Rött”, joka käsitteli heidän suomalaisen äitinsä Brita Andersénin suvun tapahtumia Suomen sisällissodassa 1917–18.

– Kirjan lopussa oli maininta, että jos kirjailija jaksaa, hän kirjoittaa kirjalle jatkoa. Tiesin, että kirjoittaja oli Gunillan sisar. Silloin tuli fiilis, tietääkö Maria-Pia vai eikö tiedä, kuka on Gunillan oikea isä. Jos ei tiedä, uuteen kirjaan tulisi väärää tietoa, Talvela sanoo.

Niinpä Talvela ja Huttunen saivat järjestettyä Pia-Maria Boëthiuksen kanssa tapaamisen Tukholmaan. Gunilla ei ollut ensimmäisessä tapaamisessa paikalla.

Tapaaminen johti DNA-testeihin, joissa selvisi, että Gunilla ja Maria-Pia eivät olleet täydellisesti sisaruksia.

Gunilla Boëthius on käynyt ahkerasti tapaamassa Suomessa uusia sukulaisiaan.

– Myös minulta ja serkultani Marianne Huttuselta otettiin DNA-näytteet. Niiden perusteella selvisi, että olemme Gunillan kanssa serkuksia tai vastaavia sukulaisia, Talvela kertoo.

Siitä alkoi myös suora yhteydenpito Gunillan kanssa ja Gunillan säännölliset vierailut Suomeen tapaamaan vahvistettuja sukulaisiaan.

– On ollut hienoa, miten myönteisesti ja lämpimästi suku on ottanut Gunillan vastaan. Ja on hienoa, miten rohkeasti Gunilla on tullut Suomeen etsimään sukulaisiaan ja ottamaan heihin yhteyttä, Talvela iloitsee.

Talvela myöntää pohtineensa useita kertoja, oliko viisasta tuoda tieto lopulta esiin.

– Kysyin sitä myös Gunillalta suoraan, olisiko ollut parempi, ettei koko asiasta olisi koskaan puhuttu mitään. Gunilla vastasi, että ei missään nimessä. Hän halusi saada totuuden selville, ja hän selvitti sen. Se kuvaa myös omaa asennettani: totuuden tulee tulla esiin, ovat seuraukset sitten millaiset tahansa, Talvela sanoo.

– Asianosaisille ja heidän läheisilleen tämä olisi luonnollisesti ollut tuskallinen asia. Nyt kaikki ne, jotka olisivat voineet tiedosta kärsiä, ovat jo edesmenneitä. Ainoa elossa oleva päähenkilö on Gunilla.

Talvela sanoo olettavansa, että myös Paavo Talvela itse halusi, että totuus tulee hänen kuolemansa jälkeen ilmi.

– Se, että Paavo Talvela kertoi asiasta veljenpojalleen eli isälleni vuonna 1967, kertoo minulle siitä, ettei hän halunnut tiedon menevän mukanaan hautaan. Ja sama tapahtui, kun isäni kertoi asiasta minulle ja veljelleni. Jos ei olisi kertonut, olisimme löytäneet kassakaapista vain nuhruisen, pari nimeä sisältävän paperilapun. Se olisi lentänyt roskiin, Talvela kuvaa.