Siihen aikaan 73-vuotias tukholmalaisrouva Gunilla Boëthius eli rauhallista eläkeläisen elämää yhdessä miehensä Perin kanssa. Aikuiset pojat olivat muuttaneet pois kotoa ja he olivat kaksistaan.

Hänen elämänsä mullistui, kun sisar Maria-Pia Boëthius kertoi kesken kahvihetken suuret uutiset. Gunilla saattaisi olla tunnetun suomalaiskenraalin Paavo Talvelan tytär.

Molemmat sisaret ovat kirjailijoita ja Maria-Pia oli juuri julkaissut kirjan Suomen sisällissotaan liittyen. Kenraali Paavo Talvelan jälkeläiset olivat lukeneet kirjan Suomessa ja yhdistäneet hallussaan olevat tiedot. Kirjoittajan sisar olisi kaikella todennäköisyydellä Tukholmassa asuva kenraali Talvelan avioton lapsi.

Paavo Juho Talvela (1897-1973) oli suomalainen upseeri, joka sai Saksassa jääkärikoulutuksen. Hän osallistui sisällissotaan, heimosotiin sekä talvi- ja jatkosotaan. Hänestä tuli armeijakunnan komentaja sekä marsalkka Mannerheimin luottomies, joka neuvotteli Saksan korkeimman johdon kanssa.

Kenraali Paavo Talvela oli Marsalkka Mannerheimin luottohenkilö sodan aikana. Tammikuussa 1942 Mannerheim määräsi Talvelan armeijan edustajaksi Saksan päämajaan. Talvela kuvan oikeassa laidassa.

Ilta-Sanomat tavoitti aiheesta hyvin innostuneen rouvan Gunilla Boëthiuksen. Hän sanoi päättäneensä kirjoittaa kirjan aiheesta lähes heti, kun oli saanut vahvistuksen isyydestä.

Sitä ennen oli kuitenkin käytävä läpi valtavasti tunteita ja ajatuksia, jotka herättivät häntä myös öisin. Päällimmäisenä oli syytökset äitiä kohtaan - miksi tämä ei koskaan kertonut?

Paavo-isä oli kuitenkin paljastanut salaisuuden veljenpojalleen saatuaan yllättäen aivoinfarktin 1960-luvun lopulla. Paavo Talvelan Veljenpoika Heikki Talvela kirjoitti äidin nimen muistilapulle ja laittoi sen kassakaappiin koko loppuelämäkseen. Vasta kuolinvuoteellaan yli 90-vuotiaana hän paljasti salaisuuden edelleen pojalleen Klaus Talvelalle. Klaus Talvela yhdessä serkkunsa Marianne Huttusen kanssa päättivät lähteä viemään tietoa Ruotsin maalle ja he tavoittivatkin ensin Maria-Pian.

” Minun oli ihan pakko kirjoittaa kirja - tiesin sen heti!

Sisarukset Gunilla ja Maria-Pia Boëthius halusivat varmistaa asian DNA-testillä. He miettivät asiaa siltä kannalta, että ovatko he puolisiskoja - vaiko kokonaisia? Kun jännittävä puhelinsoitto tuli, kävi ilmi, että he olivat vain puolikkaita.

Gunilla kertoo, että hänen elämältään meni pohja:

– Tuntui, että minun koko elämäni oli vain valhetta.

Haastattelussa nousevat tunteet pintaan:

– Niin yksityisestä ja kipeästä asiasta on kyse, hän sanoittaa toimittajalle.

Gunilla Boëthius tajusi olevansa täysin suomalainen - vastoin aiempaa tietoaan. Äiti, syntyjään Brita (Billie) Andersén oli kotoisin Viipurin länsipuolelta Koiviston maalaiskunnasta. Paavo Talvela taas oli kotoisin Helsingistä, nykyisen Vantaan alueelta.

Päällimmäisenä Gunilla Boëthius kokee surua siitä, ettei koskaan ehtinyt tuntea oikeaa isäänsä. Myös suomalaisuus jäi hänelle etäiseksi, sillä äiti ei opettanut hänelle kieltä.

Brita oli ensiksi naimisissa niin ikään suomalaisen Nils Mickwitzin kanssa saaden pojan. Miehen kuoltua sodassa leski muutti Ruotsiin pojan kanssa, jotta tämä saisi parempaa ravintoa. Siellä hän tapasi tulevan miehensä Carl Gustaf Boëthiuksen.

Boëthius kertoo, että äiti Brita puhui mielellään sota-ajoista, mikä oli ajan hengen mukaan jopa poikkeuksellista. Koko perhe tiesi myös siitä, että äiti oli toiminut Talvelan sihteerinä talvi- ja jatkosodassa. Talvela oli pyytänyt tämän jopa Karjalan kannakselle etulinjaan kirjoittamaan kirjeitä ja tiedonantoja. Äiti ei kuitenkaan koskaan paljastanut Gunillan oikeaa isää.

Boëthius on sitä mieltä tänä päivänä - ettei äiti olisi koskaan uskaltanut kertoa totuutta.

– Hän oli naimisissa toisen kanssa ja asui eri maassa. Sihteerin salasuhde tunnettuun ja arvostettuun sotakenraaliin ei olisi tullut kuuloonkaan tuon ajan yhteiskunnassa, hän kertoo.

Lisäksi äiti olisi menettänyt nykyisen miehensä ja perheensä.

Yleisten tietojen mukaan Talvela sai kaksi infarktia, molemmat sodan muistopäivien yhteydessä. Boëthius kertoo, että vuoden 1967 infarktin pelästyttämänä hän pyysi saada tavata veljenpoikansa Heikki Talvelan. Kun veljenpoika oli käskystä saapunut sairaalahuoneeseen, oli Talvela huutanut ääneen:

– Minulla on lapsi Ruotsissa!

Hän kertoo ajatelleensa, että tämä oli tärkeä hetki. ”Tiedän, että isä ajatteli minua ainakin sen hetken ajan elämässään”, hän sanoo hiljaa.

” Kun tämä oli astunut sairaalahuoneeseen, oli Talvela huutanut: ”Minulla on lapsi Ruotsissa!”

Boëthius on vuosien varrella jo ehtinyt ihastua Suomeen ja suomalaisiin. Hänestä tuntuu, että hän voi samaistua enemmän suomalaisiin kuin ruotsalaisiin, vaikka ei voikaan sitä täysin selittää. Kyse on tunteesta, että suomalaisten kanssa kaikki on helpompaa.

Hän ehti mennä myös suomen kielen kurssille ennen kuin korona alkoi. Häntä harmittaa, kun ei ole pystynyt Suomessa asuvia sukulaisia koronan takia tapaamaan. Samalla kieli on unohtunut.

Gunilla Boëthius kertoo, että huomasi äidin mielialan kohentuneen Suomen matkoilla.

– Äiti tuli aina Suomesta hymyillen kotiin. Nyt tietenkin ajattelen sen niin, että ystävyys tai rakkaus, mitä äidin ja Paavon välillä oli - jatkui koko heidän elämänsä ajan.

Suomen sodissa ansioitunutta Talvelaa on luonnehdittu muun muassa sitkeäksi ja päättäväiseksi. Gunilla Boëthius kokee, että hänellä on isänsä kanssa samoja luonteenpiirteitä.

Boëthiuksella on aina ollut hyvä ja lämmin suhde kasvatti-isäänsä Carl Gustafiin. Tämä ei myöskään koskaan epäillyt isyyttään.

Gunillan kertoo, että tuohon aikaan kaikki pelkäsivät, että Neuvostoliitto miehittää Suomen pian uudestaan. Brita-äiti koki Ruotsissa olemisen paljon turvallisemmaksi paikaksi kasvattaa lapsiaan sodan jälkeen.

Gunilla-tytär sai luultavasti alkunsa vuonna 1944, kun Talvela Berliinin matkalta tullessaan poikkesi Tukholmaan pariksi kuukaudeksi ja tapasi Brita-äitiä hotellissa.

Puoli vuotta Talvelan Tukholman matkasta Brita ja Carl Gustaf Boëthius menivät naimisiin. Talvela palasi oman perheensä pariin Suomeen.

Gunilla Boëthius kokee menettäneensä paljon, mahdollisuuden tuntea oikean isän ja myös suomalaisena olemista. ”Meidän perheestä kaikki muut kävivät enemmän Suomen reissuilla, sekin harmittaa”, hän kertoo.

Jalkaväenkenraali Paavo Juho Talvela on haudattu yhdessä toisen vaimonsa Karin Johannan kanssa Kulosaaren hautuumaalle Helsinkiin.

Talvela kuoli vuonna synnyinkaupungissaan Helsingissä vuonna 1973. Boëthiuksen kasvatti-isä Carl Gustaf kuoli Tukholmassa vuonna 2001 ja äiti Brita vuosi tämän jälkeen.

Boëthiuksen aiheesta kirjoittama kirja En livslång hemlighet on saatavilla tässä vaiheessa vain ruotsiksi, mutta suomenkielinen painos on tulossa myöhemmin.

Gunilla Boëthiuksen uskomattomasta tarinasta on kirjoittanut aiemmin muun muassa ruotsalaismediat Expressen ja Dagens Nyheter sekä suomalainen Hufvudstadsbladet.

Antti Tuurin kirjoittama elämänkerta Paavo Talvelasta ilmestyi niin ikään tässä kuussa.