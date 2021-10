Perjantaina varauduttava kunnon myräkkään – ”Nyt jos koskaan pitää seurata sadetutkaa”

Liikenteessä ei pärjää kesärenkailla viikonloppuna. Tuulet ja sateet ovat voimakkaita. Lapissa paukkuvat kunnon pakkaset.

Viikonlopuksi on luvassa voimakasta tuulta, vettä, räntää ja pakkasta.

Voimakas matalapaine liikkui Suomeen lännestä torstai-iltana ja se toi mukanaan kovat tuulet ja voimakkaat sateet.

Voimakkaat tuulet vaikuttavat myös perjantain ja koko viikonlopun säähän.

Perjantain säähän vaikuttaa erityisesti länsimyrsky.

– Voimakkaimmat tuulet liittyvät matalapaineeseen, jonka keskus saapuu Päijänteen tasalle. Suomenlahdella tuulee voimakkaasti. Perjantaina pitää varautua siihen, että puuskat voivat puhaltaa myös maa-alueilla myrskyn voimakkuudella, Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr kertoo Ilta-Sanomille.

Erityisesti itäisellä Suomenlahdella myrskyää. Myrsky tarkoittaa tuuliasteikossa 10 minuutin keskituulen nopeutta 21–32 metriä sekunnissa.

– Nyt jos koskaan pitää itse seurata sadetutkaa, jotta voi varmistua, millaisessa säässä lähtee liikkeelle, Föhr sanoo.

Hän kertoo, että päivän ylimmät lämpötilat ovat perjantaina maan eteläosissa + 4- + 7, maan keskiosissa +1 - +2 ja Lapissa on heikkoa pakkasta.

– Lauantaina on maan eteläosissa +2 +4 astetta, maan keskiosissa lämpötila on hieman nollan yläpuolella. Maan pohjoisosissa on heikkoa pakkasta. Lapin luoteisosissa lämpötila voi olla -15 voi olla -15 astetta, hän kertoo.

Sunnuntaina tilanne muuttuu jonkin verran.

– Päivälämpötilat ovat ennusteen mukaan maan eteläosissa noin +2 astetta, maan keskiosissa noin +1 ja maan pohjoisosissa noin -5 astetta. Lapissa on noin -10- -15 astetta astetta.

Föhr kertoo, että liikenteessä on syytä olla viikonloppuna erityisen varovainen.

– Sade voi tulla maan eteläisissä ja läntisissäkin osissa räntänä ja lumena. Maan keskiosissa tulee jo keskiviikkona lumikuuroja. Siellä missä on märkää ja kosteaa, tiet jäätyvät. Tämä tarkoittaa, ettei kesärenkailla enää pärjää tieliikenteessä, hän sanoo.