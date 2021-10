Pysäyttävät tiedot rokottamattomista julki – ”Se on kyllä todella huima luku”

Rokottamattomien keskuudessa koronaviruksen ilmaantuvuus lähenee jo Latvian tasoa, jossa on koronan vuoksi "suljettu lähes kaikki toiminta".

Rokottamattomat nostavat koronaviruksen ilmaantuvuuslukua Suomessa merkittävästi, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tilastoista.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen ECDC:n kartoilla Suomi hohkaa verrattain punaisena koronalukujensa puitteissa.

Huhtikuun alussa, kevään pahimman koronapiikin aikaan koronaviruksen ilmaan­tuvuusluku oli Suomessa 160. Tällä hetkellä tuo luku on Suomessa kokonaisuudessaan 137, mutta rokottamattomien piirissä se on 700. Ilmaantuvuusluku kertoo, kuinka monta tartuntaa on ollut sataatuhatta ihmistä kohden kahden viikon aikajaksolla.

– Se on kyllä todella huima luku. Rokotuskattavuus on hyvä, mutta tässä nyt erityisesti korostuu se, että rokottamattomat ovat se ryhmä, joka sairastuu, sanoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.

Esimerkiksi Helsingissä lokakuun kahdella ensimmäisellä viikolla ilmaantuvuusluku oli rokottamattomien osalta 11 kertaa suurempi kahden rokotteen saaneisiin verrattuna.

Kontio vertaa rokottamattomien ilmaantuvuuslukua Latvian lukuihin, jossa on koronan vuoksi "suljettu lähes kaikki toiminta". Latviassa ilmaantuvuusluku on vähän yli 800.

Rokottamattomat kuormittavat erikoissairaanhoitoa

Sosiaali- ja terveysministeriön tilastojen mukaan viimeksi kuluneen kahden viikon aikana rokottamattomat 12−79-vuotiaat ovat joutuneet erikoissairaanhoitoon 19 kertaa useammin kuin saman ikäryhmän kaksi kertaa rokotetut.

– Kun mennään tässä vielä ikäryhmiä ylöspäin, niin 50–79-vuotiailla tämä riski kasvaa jo 28-kertaiseksi, mikä on kyllä jo merkittävän suuri. Täysi rokotus suojaa erinomaisen hyvin vakavalta taudin muodolta. Tämä on se keskeinen viesti, mitä tämä koko ajan kumuloituva tieto meille kertoo, sanoo STM:n johtaja Pasi Pohjola.

Erikoissairaanhoidon kuormitus on kasvanut Suomessa viimeisen kolmen viikon aikana koronan vuoksi. Kuormitus on kasvanut erityisesti vuodeosastoilla, 58 potilaasta 103 potilaaseen. Samaan aikaan teho-osastojen potilasmäärät ovat kasvaneet 23 potilaasta 34 potilaaseen. Tehohoitoon tuli viime viikolla 28 uutta koronaviruspotilasta. Erikoissairaanhoidon potilasmäärät vastaavat nykyisellään tämän vuoden helmikuun lopun potilasmääriä.

– Rokottamattomia on vanhemmissa ikäryhmissä vielä runsaasti, vaikka rokotuskattavuudet ovat jo hyviä. Se näkyy sairaalahoitoa vaativissa tapauksissa. Siellä on valitettavasti erittäin jyrkkää nousua, Kontio sanoo.

Kontio tarkentaa, että tässä tapauksessa "vanhemmat ikäryhmät" alkavat jo nelikymppisistä. Hän kiittelee nuorisoa, jonka keskuudessa rokotuskattavuus on noussut hyvin viime aikoina.

– Täytyy sanoa, että olen kovin tyytyväinen tästä. 12–15-vuotiaissa on päästy yli 70 prosentin ja 16–19-vuotiaissa ollaan lähellä 80:tä prosenttia. Todella hienosti näissä on edetty, Kontio sanoo.

Torstaina 608 uutta tartuntaa

Suomessa raportoitiin torstaina 608 uutta koronavirustartuntaa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 509 tartuntaa, mikä on 355 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa yhteensä 1 135.

Kahden viikon ilmaantuvuusluku on Suomessa THL:n uusimpien tietojen mukaan 137, kun se aiemmalla kahden viikon jaksolla oli 129.

Ilmaantuvuus on ollut suurinta 12−49-vuotiailla rokottamattomilla henkilöillä.