Kulttuurisota tarkoittaa pariasataa some-suomalaista meluamassa tasa-arvoa koskevien ongelmien sijasta siitä, miten vanhat kulttuurituotteet ovat aikansa tuotteita ja siksi loukkaavat heitä heidän esiintyessään valitsemansa vähemmistön tai enemmistön äänitorvina, kirjoittaa kolumnisti Jyrki Lehtola.

Kongolaislapset ovat saaneet tällä viikolla nauttia työnsä hedelmistä.

Olosuhteet ja työehdot voivat olla ala-arvoiset ja tuoda mieleen Afrikan tähden, jossa pahvikiekon alta ei koskaan löydy keuhkot pelastavia hengityssuojia.

Mutta se aito ilo! Se lasten riemu, kun on saanut ympäristöä kuormittavissa avolouhoksissa louhittua nikkeliä ja kobolttia suomalaisten puhelimien, tablettien ja tietokoneiden litiumakkuihin, jotta ne kestäisivät hyytymättä rasismin vastaisen taistelun. Kateeksi käy sellaista iloa!

Nykykeskustelua määrittää se, että jatketaan sitä keskustelua, jonka voisi lopettaa, kun se käytiin jo viime viikolla eri nimellä samasta aiheesta.

Ensin Helsingin yliopiston maantieteen opiskelijat järjestivät fuksitapahtuman, jossa opiskelijat esittivät Afrikan tähti -pelin nappuloita, mitä saksalainen vaihto-opiskelija paheksui.

Sitten rynnättiin käyttämään sanaa ”ongelmallinen” niin kuin tehdään, kun puhutaan kulttuurituotteista, ei asioista, jotka ovat ongelmallisia. Myös kolonialismi mainittiin, kun sana oli ensin opetettu puhelimen ennakoivalle tekstinsyötölle.

Keskustelu jakaantui neljään näkökulmaan.

Punaisten nappuloiden mukaan rakenteellinen rasismi, kolonialismi, imperialismi, voi pahus.

Vihreiden nappuloiden mukaan nyt on menty liian pitkälle, pitäisikö kieltää Musta Maija -korttipelikin, odottakaa hetki, menen miettimään seuraavaa vitsiä.

Keltaisten mukaan kaikki liittyy maahanmuuttajien kelakorvauksiin ja ne syöksyivät ostamaan Afrikan tähti -pelejä osoittaakseen tukea itselleen.

Suurin keskustelijaryhmä oli valkoiset, joilla oli riittävästi aikaa täyttää sosiaalinen media vuoden vanhoilla meemeillä, joihin olivat ängenneet Afrikan tähden.

Keskustelu jatkuu, ja siihen osallistuvat kaikki professoreista poliitikkojen kautta syrjäytyneisiin toimittajiin. Suomi voi olla jakautunut, mutta onneksi kongolaislapset uhrasivat itsensä, jotta edes horina yhdistää.

Keskustelun keskellä Helsingin yliopisto tarjosi kriisiapua, koska sietokyvyn puute on merkki sivistyksestä ja lopuksi joku keksi, ettei mitään vaihto-opiskelijaa ollutkaan ja ne uskoivat, jotka halusivat maailman olevan harhojensa näköinen.

Tai eivät loukkaa, koska kyseessä on peli, jota pelaavat ne, jotka ovat addiktoituneet identiteettipelaamiseen. Peli on kisailua teatterista, lautapeleistä, vanhoista elokuvista ja siitä, kuinka ne loukkaavat hyvinvoivan valkoisen tunteita. Peli on kuin Afrikan tähti, helppo peli, jota pelataan, jotta ei olisi niin tylsää.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.