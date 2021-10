Uusille alueille asetetaan ravintolarajoituksia

Muutokset astuvat voimaan perjantaina.

Leviämisvaiheen ravintolarajoitukset otetaan käyttöön Etelä-Pohjanmaalla ja koko Uudellamaalla, kertoo valtioneuvosto.

Aiemmin Uudenmaan rajoitukset koskivat vain Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisen kaupunkeja.

Ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu kello 07–24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05–01.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on sisätiloissa käytössä vain 75 % asiakaspaikoista.

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Vaihtoehtona ravitsemistoiminnan erityisille rajoituksille toimija voi edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä.

Leviämisvaiheen alueilla anniskelu on sallittu iltayhteentoista saakka ja kiihtymisvaiheen alueilla yhteen yöllä. Myös asiakaspaikkojen määriä on rajoitettu.

Yritysten on mahdollista edellyttää asiakkailtaan koronapassia sen sijaan, että ne noudattaisivat alueella olevia ravintolarajoituksia.

Leviämisvaiheen rajoitukset ravitsemisliikkeille ovat voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Päijät-Hämeen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Uudenmaan maakunnassa