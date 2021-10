Helsinkiläinen baari sai tarpeekseen rokotevastaisten huuteluista – ovella paljon puhuva lappu

Ravintoloitsijan mukaan huutelijajengi tuntuu olevan pieni, mutta äänekäs.

Helsinkiläisen baarin mitta täyttyi rokotevastaisten huuteluista. Mikonkadulla sijaitsevan Time Barin ovella on ollut viikonlopusta lähtien lappu: ”Emme valitettavasti voi vastaanottaa antivaxx-sössötystä”.

Lappu ilmestyi ovella lauantaina, jolloin baari otti ensimmäistä kertaa käyttöön koronapassin.

– Avasin baarin ja tein asiaan kuuluvat laput oville, että odota tässä ja tarkastetaan. Ei mennyt tuntiakaan, kun ensimmäinen ohikulkija huuteli käytävästä jotain natsiosastoa, ravintoloitsija Antti Pietarinen kertoo.

Pietarinen ajatteli, että laitetaan ovelle lappu ja kerrotaan, että baarissa on muutakin tekemistä oikeassa elämässä kuin kuunnella tuollaista tavaraa.

Huutelu tuntui hänestä kohtuuttomalta. Ravintola-ala on mennyt puolitoista vuotta vaikeissa oloissa.

Lappu herätti huomiota sosiaalisessa mediassa.

Sen jälkeen Time Barille on tullut yhden tähden arvostelua ja postiin se on saanut tekaistuja varauskyselyitä.

Koronapassi on Time Barissa nykyisin viikonloppuisin käytössä. Baari kysyy koronapassia heti avaamisesta lähtien.

Pietarinen sanoo, että lappu tulee olemaan ovessa tästä eteenpäin.

–Joku voi sanoa, että hyvän maun rajoja koetellen ja tarvitseeko alentua tuollaiseen, mutta kun meidän alaa kohtaan tämän kaiken jälkeen yksi jengi päättää ruveta tekemään noin aktiivisia tekoja ja tekemään yhden tähden arvosteluja.

Pietarinen sanoo, ettei Time Bar kaadu yhden tähden arvosteluun, mutta jollekin uudelle paikalle arvostelu voi olla merkittävä.

– Me olemme olleet tuossa paikassa pitkään emmekä ole boikotista mihinkään kaatumassa.

Pietarinen sanoo, että jollekin ruokaravintolalle voi olla kohtalokasta, jos ihmiset tekevät varauksia ja jättävät tulematta.

– Siinä voi olla iso rahan menetys. Nyt ollaan sellaisessa ajassa, ettei kukaan tarvitse yhtään rahan menetystä.

Pietarinen kertoo, että tässä vaiheessa hän valitsi linjansa. Hänen ei tarvitse osoittaa rokotevastaiselle jengille kunnioitusta eikä kuunnella ”kyselläänkö teillä natsipassia” -huutelua.

Jengi tuntuu Pietarisen mielestä olevan pieni, mutta äänekäs.

– En usko, että se on isosti millään tavalla meidän asiakaskuntaamme eikä myöskään välttämättä edes kovin potentiaalista asiakaskuntaa. Kun heitä on katsonut, boikottiuhkailijat saattavat olla maakunnista. He menevät meiltä aika ohi.