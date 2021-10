Koronatilanne pahenee Euroopassa, mutta asiantuntijoiden mukaan Suomea uhkaavat eritoten maan sisäiset tartunnat.

Koronatilanne Euroopassa pahenee, ja asiantuntijan mukaan Suomessakin voi pian olla tarve alueelliselle kurinpalautukselle.

Uusien tartuntojen määrä on Euroopassa lisääntynyt jo kolmatta viikkoa peräjälkeen, Maailman terveysjärjestö WHO kertoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona. Euroopassa todettiin viime viikolla kaikkiaan yli 1,3 miljoonaa uutta koronatapausta, mikä oli seitsemän prosenttia enemmän kuin edeltävällä viikolla.

Euroopan tautitilannetta ohjaavat huonoon suuntaan osaltaan Tshekki, Unkari ja Puola, joissa WHO:n mukaan koronatapausten määrä kasvoi 50 prosenttia viime viikolla verrattuna edelliseen viikkoon.

Euroopan tautikeskuksen ECDC:n kartalla tumman punaisiksi on tällä hetkellä värjättyinä muun muassa koko Baltia, osa Kreikasta, Romania, ja Slovenia. Punaisia maita ovat muun muassa Suomi, Saksa, Itävalta ja osa Unkarista.

Latvia on jo päättänyt vetää valtakunnallista hätäjarrua ja ottaa tiukat rajoitus­toimenpiteet uudestaan käyttöön. Maassa laitetaan voimaan ulkonaliikkumiskielto kello 20–05, ja etätöihin määrätään kaikki, jotka eivät työskentele yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Monet kaupat ja koulut laitetaan kiinni.

– Pyydän anteeksi kaikilta rokotetuilta, Latvian pääministeri Krisjanis Karins totesi Guardianin mukaan maanantaina.

Venäjällä tautitilanne on niin ikään huono. Sekä uusien tartuntojen että uusien koronakuolemien käyrä on menossa jyrkässä käyrässä ylöspäin. Venäjällä on viime aikoina todettu päivittäin keskimäärin yli 30 000 uutta koronatartuntaa.

Tautitilanteen paheneminen kuormittaa voimakkaasti terveydenhuoltojärjestelmiä eri maissa, mikä oli pääministerin mukaan syynä myös Latvian uusille rajoituksille.

WHO:n hätätilajohtaja Mike Ryan on syyttänyt tilanteesta osaltaan rajoitusten purkamista.

Syyslomat rullaavat parhaillaan, suomalaiset matkustelevat, ja pikkujoulukausi on alkamassa. Mitä tulevina kuukasina on odotettavissa?

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti arvioi, että virus kiertää Suomessa jo omasta takaa tällä hetkellä, eikä matkustelu oleellisesti pahenna tilannetta. Muissa maissa kiertää sama delta-variantti kuin Suomessakin, ja näin ollen juuri nyt riski esimerkiksi uuden virusmutaation tuomisesta maahan on pieni.

– Monessa Euroopan maassa infektiopaine on alhaisempi kuin Suomessa johtuen paremmasta rokotustasosta ja aiemmasta immuniteetista sairastetusta taudista. Ja rajoilla kuitenkin on kontrollia, toisin kuin maan sisällä, Vapalahti sanoo.

– Mutta toki ongelmallisempiakin alueita löytyy. Tilanne on huono etenkin Baltiassa, Balkanilla ja Venäjällä.

Virusta ovat ulkomailta levittäneet viime aikoina paljolti vierastyöläiset, joista osa on rokottamattomia. Hiljattain esimerkiksi Helsingin telakalla on todettu suuri koronatartuntarypäs.

Vapalahti näkee WHO:n Ryanin tavoin, että taudin leviämiseen vaikuttaa nyt erityisesti se, että rajoituksista on luovuttu ennen kuin rokotuskattavuus on saatu riittävälle tasolle.

Samaa mieltä on Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen. Hän vertaa Suomen tilannetta esimerkkinä Ranskaan.

Ranskassa on maan tilastojen mukaan 12 vuotta täyttäneestä väestöstä saanut kaksi koronarokoteannosta 86 prosenttia. Suomessa vastaava luku on 76.

Vaikka rokotukset ovat Ranskassa pidemmällä, rajoituksista pidetään silti vielä kiinni, Ruotsalainen sanoo.

– Ranska ylläpitää vertauskuvallisesti Suomea huomattavasti tiukempia rajoituksia, koska siellä on koronapassi käytössä joka paikassa, muun muassa ravintoloissa, baareissa, yökerhoissa, kahviloissa, yleisötilaisuuksissa, nähtävyyksissä, elokuvissa, museoissa sekä kaukoliikenteen junissa ja linja-autoissa. Se turvaa ihmisten terveysturvallisen tapaamisen. Lisäksi käytössä ovat pyhä kolminaisuus eli kasvomaskit, turvavälit ja käsihygienia.

– Näillä välineillä epidemiaa pyritään Ranskassa pitämään hallinnassa ja yhteiskuntaa auki terveysturvallisesti. Siihen Suomessakin tulisi pyrkiä: rokotusten rinnalla ja rokotuskattavuuden nostamisen lisäksi pitää olla muutakin epidemianhallintaa.

ECDC:n tuoreimpien tietojen mukaan Ranskassa 14 päivän ilmaantuvuusluku per satatuhatta asukasta on 92, Suomessa 141.

Viime vuonna lokakuussa epidemiatilanteen pahentuessa puhuttiin ”kolmen viikon kurinpalautuksesta”, jolla toivottiin tilanteen rauhoittumista. Ruotsalainen näkee, että alueellisesti ollaan hyvin lähellä sitä tilannetta, jossa vastaavaa tulee harkita.

– Emme ole vielä edes siinä 80 prosentin rokotuskattavuudessa, ja leviämisalueilla meillä ei ole tällä hetkellä mitään muuta kuin pari viikkoa sitten entisestään lievennetyt ravintolarajoitukset sekä rajavalvonta.

Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä on linjannut terveydenhuollon kantokyvyn vaarantumiselle raja-arvot, jolloin ravintolarajoitusten tiukentaminen on välttämätöntä ja kohdennetusti myös tapahtumia ja yleisötilaisuuksia tulisi rajoittaa. Tämä tilanne on Husin alueella lähellä, Ruotsalainen sanoo ja kehottaa sekä rokotettuja että rokottamattomia Husin alueella käyttämään edelleen kasvomaskia.

– Katson, että myös etätyösuosituksen uudelleenarviointi alueellisesti olisi tärkeää. Työpaikoilla pitäisi edelleen olla maskisuositus, koska meillä on nyt rokottamattomat, kerran ja kaksi kertaa rokotetut keskenään työpaikoilla. Eniten 20–39-vuotiaiden tartunnanlähteinä ja joukkoaltistumisina kodin ulkopuolella ovat juuri työpaikat ja ravintolat sekä baarit.

– Epidemia on nyt sillä tavalla herkässä kohtaa, että meidän tulee olla ennakoivia: se, mitä nyt tapahtuu, näkyy vakavina sairastumisina seuraavan kahden viikon sisällä.

Myös Vapalahti pitää tärkeänä sitä, että rajoitustoimia otettaisiin uudelleen käyttöön mahdollisimman pian.

– Lisätoimista helpoimmasta päästä ovat etätyöt, maskinkäyttö ja koronapassi, joka osaltaan rajoittaa tartuntoja ja osaltaan lisää intoa rokottautumiseen. Tärkeintä kuitenkin on helpottaa rokottautumista ja tarjota mieluummin porkkanaa kuin keppiä.

– Pidemmän päälle viruksen aiheuttama tautitaakka vähenee, mutta vielä ei maskin käytöstä ja muista varotoimenpiteistä ei voida kokonaan luopua.

Niin ikään sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila peräänkuulutti aiemmin tällä viikolla uusia alueellisia rajoituksia.

Vapalahti ja Ruotsalainen pitävät vakavana ja kestämättömänä tilannetta, jossa 30–40 koronapotilasta Suomessa on jatkuvasti teholla vielä nyt influenssakauden saapuessa, ja hoitovelka kasvaa.

– Rokottamattomia on väestöstämme vielä liki 1,5 miljoonaa, joista alle 12-vuotiailla lapsilla ei ole ollut edes mahdollisuus saada rokotetta. Epidemia tulee saada hallintaan, sillä viruksen levitessä väestössä infektiopaine kohdistuu rokottamattomien lisäksi myös rokotettuihin, ja erityisesti ikääntyneiden ja riskiryhmien sairastumisen riski kasvaa. Tavoitteena on pitää yhteiskuntaa auki terveysturvallisesti, suojata väestöä tartunnoilta ja olla vaarantamatta terveydenhuollon kantokykyä, Ruotsalainen vetoaa.