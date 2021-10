Suosikkidekkaristi Mari Jungstedt paljastaa ensimmäisen kerran vaietun tragedian: raiskattiin 18-vuotiaana

– Meitä yhdistää, että kummankin tarinassa on tummia sävyjä, Mari Jungstedt kertoo dekkarihenkilöstään Karin Johanssonista.

Monet suositun Gotlanti-sarjan tapahtumat ovat tapahtuneet dekkaristi Mari Jungstedtille itselleen. Nyt hän puhuu Ilta-Sanomien haastattelussa ensimmäisen kerran myös kammottavasta asiasta, joka tapahtui Jungstedtin ollessa 18-vuotias.

Tässä jutussa Mari Jungstedt kertoo nuoruudentragediastaan, josta hän ei ole koskaan kertonut julkisuudessa.

– Kukaan ei ole kysynyt, hän sanoo.

Omassa elämässä on riittänyt draamaa, mutta parhaiten ruotsalaisdekkaristi tunnetaan Gotlanti-sarjastaan. Vuonna 2003 alkaneessa sarjassa on ilmestynyt 16 dekkaria.

Kirjojen vakituiset hahmot komisario Anders Knutas, ylikonstaapeli Karin Johansson ja toimittaja Johan Berg ovat tulleet monille lukijoille läheisiksi.

Heissä kaikissa on jotakin samaa kuin kirjailijassa itsessään. Monet kirjojen tapahtumat ovat tapahtuneet Mari Jungstedtille.

Kirjojen vakihahmon, 50-vuotiaan Karin Johanssonin elämässä on pitkä varjo. Hänet raiskattiin 15-vuotiaana hevostalleilla.

Mari Jungstedt palaa kirjoissaan yhä uudelleen Karin Johanssonin nuoruudentragediaan.

Ratsastuksen­opettajansa raiskaama Karin tuli raskaaksi. Hänet pakotettiin antamaan tyttärensä adoptoitavaksi.

– Meitä yhdistää, että kummankin tarinassa on tummia sävyjä, Mari Jungstedt kertoo.

– Minut on myöskin raiskattu. Olet ensimmäinen, joka ottaa aiheen puheeksi.

Mari Jungstedt kertoo olleensa silloin 18-vuotias ja ulkomailla.

Haavoittuvuuden kokemus teki Jungstedtista kirjailijan.

” Haluan kertoa, miten haavoittuva ihminen on nuorena ja miten se vaikuttaa elämään.

– Haluan kertoa, miten haavoittuva ihminen on nuorena ja miten se vaikuttaa elämään. Se on syy, miksi kirjoitan. En kirjoita viihdyttääkseni.

Dekkareissa Mari Jungstedtia kiinnostavat loputtomat mahdollisuudet.

Saman genren sisällä voi kirjoittaa monista asioista. Oudoista rituaaleista, purjehduksesta, masennuksesta ja moottoripyöräjengeistä.

Gotlanti-sarja kertoo kaikista näistä ja vaikka mistä. Saarimiljöö on kirjailijalle tuttu. Hänellä on Gotlannissa vapaa-ajankoti, jossa hän vierailee usein.

– Ex-mieheni oli kotoisin Gotlannista, ja minulla on iso perhe siellä, Mari Jungstedt kertoo.

– Kuljen tarvittaessa öisin kirjojeni tapahtumapaikoilla, jotta osaisin kuvata miljöön juuri oikein.

Ex-miehellä oli monta sisarusta, ja Jungstedtin kahdella aikuisella lapsella on 27 serkkua.

Jungstedtin dekkarit tunnetaan mestarillisesta luontokuvauksesta. Ympäristö ja aistit ovat Jungstedtille tärkeitä. Tuoksut, äänet, meri, kasvit.

– Haluan saada lukijan mukaani. Sen takia olen hyvin perusteellinen kirjoittaessani. Kuljen tarvittaessa öisin kirjojeni tapahtumapaikoilla, jotta osaisin kuvata miljöön juuri oikein.

Alun perin Mari Jungstedt oli tv-toimittaja ja uutisankkuri. Televisiossa sai kirjoittaa vain lyhyitä uutistekstejä. Se harmitti. Vapaa-ajalla Jungstedt halusi kokeilla, pystyisikö hän kirjoittamaan jotain pidempää.

– Minulla oli kaksi tavoitetta. Päätin lopettaa toimittajan työt, jos kirjastani tehdään elokuva tai tv-sarja.

– Toinen tavoite oli saada kirjani käännettyä jollekin toiselle kielelle.

Tavoitteet täyttyivät nopeasti. Kolmen kirjan jälkeen Jungstedt ryhtyi päätoimiseksi kirjailijaksi. Lopettamispäätös oli silti vaikea.

– Toimittaja Johan Berg on kirjassani hieman kuin alter egoni, Mari Jungstedt kertoo yhdestä tunnetuimmasta hahmostaan.

” Toimittaja Johan Berg on kirjassani hieman kuin alter egoni.

Entisenä tv-reportterina hän on kiinnostunut kuvaamaan poliisien ja toimittajien yhteistyötä. Se on kiinnostavaa, ja siinä on omat vaikeutensa.

– Toimittajat haluavat usein tietoja, joita poliisit eivät voi antaa.

Jos on pakko valita yksi, lempihahmo omissa kirjoissa on komisario Anders Knutas.

– Hänkin oli onnellisesti naimisissa, kunnes erosi. Minä erosin kymmenen vuotta sitten.

Nyt Mari Jungstedt asuu poikaystävänsä kanssa Tukholman saaristossa hiljattain ostamassaan isossa talossa. Hän elää unelmaansa. Kävelee koiriensa kanssa ja harrastaa ratsastusta ja veneilyä, laskettelua, hyviä ravintolaillallisia ja lukemista.

– En koskaan ajatellut, että istuisin tässä ja katsoisin pihaltani merelle, ja minulla olisi näin ihana elämä.

Kirjailijan isä oli alkoholisti. Kolmilapsisessa perheessä oli paljon ongelmia. Äiti joutui joskus piiloutumaan isältä. Vanhemmat erosivat, kun kuopus Mari oli yhdeksänvuotias. Hän jäi asumaan äitinsä kanssa.

– Kirjoitan siksi, että haluan saada lasten äänen kuuluviin.

” Kirjoitan siksi, että haluan saada lasten äänen kuuluviin.

Nuori Mari unelmoi matkustamisesta. Hän opiskeli englantia ja ranskaa ja toimi Tukholmassa turistioppaana ennen toimittajaopintojaan.

Opinnot sujuivat ja samalta kurssilta löytyi Jungstedtin tulevien lasten isä, nykyinen ex-mies.

Avioeron jälkeen Mari Jungstedt tapasi norjalaisen Ruben Eliassenin, jonka kanssa hän muutti Kanariansaarille puoleksitoista vuodeksi. Yhdessä he kirjoittivat Kanarialle sijoittuvan dekkarin Tummempi taivas (Otava).

– Erosimme, ja halusin aloittaa kirjoittamisen puhtaalta pöydältä.

Espanja veti puoleensa. Malaga tuntui kuin toiselta kodilta. Ihmiset olivat samanlaisia kuin Jungstedt itse. Puhuivat paljon ja elehtivät käsillään.

Vuosi sitten ilmestyi Espanjaan sijoittuvan dekkarisarjan ensimmäinen osa Kun taivas tummuu (Otava).

Ruotsalaiskollegoihin verrattuna Mari Jungstedtin dekkareissa on yksi iso ero. Jungstedtin kirjoissa ei ole maahanmuuttajia.

On pakko kysyä, miksi. Lähes kaikilla ruotsalaisdekkaristeilla on vähintään yksi maahanmuuttajahahmo.

– On totta, että minulla ei ole maahanmuuttajia kirjoissani, hän vastaa ja huvittuu huomiosta.

– En ole ajatellut sitä ollenkaan. En ajattele, että kirjailijan pitäisi olla poliittisesti korrekti.

Kirjat syntyvät ilman suurta suunnitelmaa. Ensin tuleva kirja on kirjailijan mielessä ikään kuin sirpaleina. Uusi idea voi tulla vaikka televisiota katsellessa. Näin tapahtui Gotlanti-sarjan viimeisimmän kirjan, Viimeisen lampun loisteessa, kohdalla.

Tarina alkoi kehkeytyä, kun kirjailija kuuli henkilöstä, joka varasti arvokkaita kolikoita.

Uusia kirjoja on taas suunnitteilla. Mari Jungstedt lupaa, että Anders Knutasin ja tutun poppoon tarina jatkuu.

Omasta raiskauskokemuksestaan Jungstedt kertoo jo selvinneensä.

Jungstedt ei tullut raiskauksesta raskaaksi päinvastoin kuin hänen kirjansa henkilöhahmo Karin Johansson.

– En usko, että se on ollut suurena varjona elämässäni.

– Kaikki kokemukset elämässä jättävät kuitenkin arvet. Arvet eivät katoa, mutta ne pienenevät.

