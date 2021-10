Pelastuslaitos on matkalla Kirkkoniemen Upinniemeen.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on matkalla Kirkkoniemen Upinniemeen, jossa on alkutietojen mukaan suuri liikennevälinepalo.

Pelastuslaitoksen tilannekeskus kertoo, että alkutietojen mukaan kyseessä olisi jonkinlainen laiva tai vene.

Pelastuslaitos on saanut ilmoituksen palosta kello 17.32. Paikaksi on kerrottu Matti Kurjen kuja, joka sijaitsee meren tuntumaassa Upinniemessä, jossa on myös armeijan varuskunta.

Lisää pian.