Taas uusi kohu: Helsingin yliopisto tarjosi töitä ”suomenkieliseltä kuulostavan” sukunimen perusteella

Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta kertoo tapauksesta Twitter-tilillään.

Teologiselta tiedekunnalta on soitettu neljälle ihmiselle, joiden sukunimi kuulosti suomenkieliseltä, ja tarjottu heille töitä.

Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta ollaan oltu yhteydessä opiskelijoihin, joiden sukunimi kuulosti suomalaiselta, ja tarjottu heille työtehtävää islamin tuntiopettajana.

Asia nousi esille Twitterissä, jossa tiedekunta kertoi asiasta, kun eräs käyttäjä kysyi tiedekunnalta, pitääkö hänen kuulemansa paikkansa. Hänen mukaansa tiedekunnan urapalveluista on soiteltu opiskelijoille ja soittaja on sanonut, että hän valitsi opiskelijat suomalaiselta kuulostavien sukunimien perusteella. Myös Helsingin Sanomien haastattelemien opiskelijoiden mukaan soittaja on perustellut työtarjousta suomenkielisellä sukunimellä.

Teologinen tiedekunta vastasi Twitterissä ensin selvittävänsä asiaa ja sitten kertoi, että näin on tapahtunut.

Tiedekunnan mukaan tuntiopettajan tehtävää on tarjottu neljälle opiskelijalle sillä perusteella, että heidän sukunimensä ”kuulostivat suomalaiselta”.

– Toimintatapa on ollut ehdottomasti väärä ja teologinen tiedekunta pyytää sitä anteeksi. Opiskelijoita ei missään tilanteessa saa kohdella eriarvoisesti nimen tai minkään muun ominaisuuden perusteella. Eriarvoistava toimintakulttuuri ei kuulu teologiseen tiedekuntaan, Twitterissä kirjoitetaan.

Tiedekunta kirjoittaa ottavansa yhteyttä kaikkiin islamilaisen teologian opiskelijoihin ja välittävänsä työtarjouksen heille ja ”pohtivansa työtarjousten välittämisen prosessia uudelleen”.

– Pahoittelemme tilannetta ja teemme kaikkemme, ettei tällaista jatkossa tapahtuisi! tilillä kirjoitetaan.

Pahoitteluviestin perään on merkitty tiedekunnan dekaani Antti Räsäsen Twitter-tili ikään kuin allekirjoituksena.

Asiaan on ottanut Twitterissä kantaa muun muassa Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Anne Kouvonen.

– Olen HY:n (toisen tdk:n) [Helsingin yliopiston toisen tiedekunnan] proffana järkyttynyt, jos todella näin tehty! Kuinka todellisuudesta vieraantunutta ja syrjivää. Ainakin Helsingissä jo ehkä kolmanneksella koululaisista on muuten ei-suomalainen sukunimi. Lähes kaikki nämä lapset ovat Suomessa syntyneitä, suomea täysin puhuvia.

– Suomenkielisissä koulutusohjelmissanne opiskelevat osaavat kyllä kaikki suomea äidinkielenomaisesti (sukunimestään riippumatta!) jos se oli työn vaatimus, hän myös kirjoittaa.

Tiedekunta julkaisi pahoittelunsa Twitterissä sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat oli pyytänyt dekaanilta kommenttia asiaan. Lehti on haastatellut kolmea Helsingin yliopiston islamin opettajaopiskelijaa, jotka ovat pedagogisissa opinnoissaan samassa vaiheessa. He kertovat lehden mukaan tapauksesta yhteneväisesti. Kaksi haastateltavaa, joilla oli suomenkielinen sukunimi, kertoivat, että työelämäpalveluista oli soitettu heille ja kerrottu, että heille soitettiin nimenomaan sukunimen vuoksi.

Kolmanteen haastateltavaan, jonka sukunimi ei ollut suomenkielinen sukunimi, ei oltu hänen mukaansa oltu yhteydessä.

Helsingin yliopisto on ollut tällä viikolla uutisissa rasismiteeman vuoksi myös maantieteen opiskelijoiden fuksiaisten vuoksi, kun yksi ryhmä pukeutui Afrikan tähti -teeman mukaisesti. Saksalainen vaihto-opiskelija piti tilannetta ja yliopiston ja järjestöjen vastausta rasistisena. Yliopisto on pahoitellut tapausta ja ylioppilaskunta tarjonnut opiskelijoille kriisiapua.

– Ymmärrys rasismista on suomalaisessa yhteiskunnassa ja yliopistolla vielä puutteellista. Emme aina ymmärrä, miltä yhteiskunnan käytännöt ja rakenteet tuntuvat niistä ihmisistä, jotka joutuvat jatkuvasti elämässään kokemaan rasismia, yliopisto kirjoitti eilen Twitter-tilillään.