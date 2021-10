Tällaiset ihmiset joutuvat nyt koronan takia sairaalahoitoon – asiantuntijat nostavat yhden selvän keinon välttää tehohoitoon joutuminen

Koronan takia sairaalahoitoon joutuvilla on yksi selvä yhteinen tekijä: rokottamattomuus.

Sairaanhoitopiirien johtavat lääkärit esittivät Helsingin Sanomissa huolensa sairaalahoitoon joutuvien koronapotilaiden määrän kasvusta. Ei-kiireellisiä leikkauksia ja hoitoja on jo jouduttu lykkäämään, jotta henkilökunta riittää koronapotilaiden hoitoon.

Suomessa oli keskiviikkona sairaalahoidossa yhteensä 208 koronapotilasta, heistä tehohoidossa 32.

Ketkä sitten joutuvat koronan takia sairaalahoitoon tällä hetkellä?

Sairaalaan joutuneille on yksi selvä yhteinen nimittäjä: he eivät ole ottaneet koronavirusrokotusta.

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella 11.–17. lokakuuta hoidetuista 39 potilaasta 30 oli täysin rokottamattomia – eli useampi kuin kolme neljästä (77 prosenttia). Samankaltainen suhdeluku on muissakin sairaanhoitopiireissä.

Nyrkkisääntö on se, että sairaalahoitoon joutuvat a) rokottamattomat selvästi suurimpana ryhmänä, b) rokotetuista suurimpana joukkona yhden rokoteannoksen saaneet ja c) molemmat rokoteannokset saaneista vain hyvin harva, pääasiassa ikääntyneitä tai sellaisia, joiden immuunivaste on jostain syystä alentunut.

Infektioylilääkäri Asko Järvinen sanoo, että korona vie sairaalaan myös nuoria ja perusterveitä. Mutta kenet? Sitä ei voi etukäteen mitenkään tietää tai ennustaa.

Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen lisää, että ikä ja perussairaudet kuten keuhko- tai sydänsairaudet lisäävät sairaalahoidon riskiä.

Järvisen mukaan on kuitenkin yleinen harhaluulo, että vain ikääntyneet ja raihnaiset joutuvat koronan takia sairaalaan. Deltavariantti vie sairaalaan rokottamattomista entistä nuorempia ja perusterveitä.

– Viime aikoina alle 50-vuotiaiden potilaiden osuus on kasvanut, koska vanhempi väestö alkaa olla rokotettu kattavasti. Sairaalapotilaidemme ikähaarukka on tällä hetkellä 18–88 vuotta, Järvinen kuvaa.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Elina Kärnä sanoo, että Seinäjoen keskussairaalassa ikähaarukka on suunnilleen sama. Kärnä lisää, että myös ylipaino nostaa sairaalahoitoa vaativan taudin riskiä. Kärnän mukaan iso osa Seinäjoen koronapotilaista on ylipainoisia eli painoindeksiltään yli 30:n.

Merkittävänä ryhmänä ovat myös vieraskieliset. Esimerkiksi Turun seudulla vieraskielisten osuus sairaalapotilaista nousi hurjimpina viikkoina yli 70 prosenttiin, Husin alueellakin selvästi yli kolmannekseen.

Kaikissa kulttuureissa ei ole totuttu rokotuksiin, ja terveysviranomaisia kohtaan voidaan tuntea epäluuloa tai suoranaista pelkoa.

– Voi myös olla kielellisistä tai kulttuurillisista seikoista johtuvaa rokottamattomuutta ja ihan osaamiseenkin liittyvää, Järvinen sanoo.

Koronan vakavan tautimuodon syntymekanismia ei vielä tiedetä saati sitä, keneen se herkimmin iskee. Se on ikään kuin lottoarvontaa. Lääkärit muistuttavat, että ”päävoiton” mahdollisuuden osumista omalle kohdalle voi hyvin tehokkaasti pienentää rokotuksin.

Rokotus suojaa vieläkin paremmin tehohoidolta. Kuopion yliopistollisen sairaalan laatiman tehohoidon tuoreimman tilannekuvaraportin mukaan kahdesti rokotetuista oli syyskuun puoleenväliin mennessä joutunut tehohoitoon ainoastaan 10. He kaikki olivat yli 60-vuotiaita.

Suomessa oli molemmat rokoteannokset saanut siihen mennessä 3,2 miljoonaa henkeä, eli tehohoitoon joutumisen suhdeluku oli kahdesti rokotetuilla 1:320 000.

Kahdesti rokotetuista on tehohoitoon joutunut harvempi kuin yksi 320 000:sta.

Se on sama kuin yksi Turun ja Kuopion kaupunkien yhteenlasketusta asukasmäärästä joutuisi tehohoitoon.

– Kun suhteuttaa rokotettujen määrään, on hyvin harvinaista, että (kahdesti rokotettu) sairastuu niin vakavasti, että tarvitsee tehohoitoa, anestesiologian ja tehohoidon professori, ylilääkäri Matti Reinikainen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta sanoi IS:lle syyskuun puolessavälissä.

Lääkärit korostavatkin, että kahden rokoteannoksen jälkeen välttää erittäin todennäköisesti sairaala- ja erityisesti tehohoidon, vaikka sattuisi rokotuksista huolimatta infektion saamaankin.

Koronarokotus on erittäin tehokas tapa välttää joutumasta sairaalaan tai teho-osastolle, vaikka koronavirusinfektion saisikin.

– Kahdesti rokotetuista tehohoitoon on joutunut vain yksittäisiä ihmisiä, Järvinen sanoo.

Muutoin tehohoidon tilannekuvaraportin mukaan tehohoitopotilaista 64 prosenttia on ollut miehiä. Koko epidemia-aikana tehohoitopotilaiden keski-ikä on ollut 57 vuotta.

Kesän jälkeen alle 60-vuotiaiden suhteellinen osuus on selvästi kasvanut, koska vanhempi väestö on kattavasti rokotettu.

Merkittävimmät tehohoidolle altistavat perussairaudet ovat keuhkosairaus ja diabetes. Kesästä alkaen aiempaa suurempi osa tehohoitoa tarvinneista koronapotilaista on kuitenkin ollut vailla merkittäviä CCI-luokittelun mukaisia pitkäaikaissairauksia.

Ylipaino altistaa koronainfektion vaikealle muodolle. Tehohoitoa tarvinneista potilaista ylipainoisia (painoindeksi vähintään 25) on ollut 86 prosenttia.

Tilannekuvaraportissa muistutetaan, että tehohoitoa vaativa vakava tautimuoto voi kuitenkin ilmaantua myös ihmiselle, jolla ei ole pitkäaikaissairauksia eikä lihavuutta: noin neljännes kaikista tehohoitopotilaista on ollut henkilöitä, joilla ei ole ollut pitkäaikaissairauksia ja joiden painoindeksi on ollut alle 30.

Kaikista syyskuun puoleenväliin mennessä tehohoidossa olleista koronapotilaista (984 potilasta) 13 prosenttia (128) on menehtynyt teho-osastolla ja vielä kolmisenkymmentä lisää saman sairaalahoitojakson aikana.

Yli 80-vuotiaista tehohoitopotilaista yli kolmannes on kuollut, 70–79-vuotiaista joka neljäs mutta esimerkiksi 50–59-vuotiaistakin joka 14:s.