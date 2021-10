Husin Järvinen MTV:lle: Sitkeimmät kiistävät koronataudin olemassaolon vielä sairaalassakin

Koronavirus leviää nyt kiihtyvällä vauhdilla ja yhä useampi sairaalaan joutuneista on rokottamaton.

Yhä suurempi osa sairaalahoitoon koronaviruksen vuoksi joutuneista on rokottamattomia. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella jo kolme neljästä sairaalahoitoon koronataudin takia joutuneista on rokottamattomia.

Husin ylilääkäri Asko Järvinen kertoo MTV Uutisille, ettei osa usko vielä sairaalassakaan koronaviruksen olevan heidän tilansa aiheuttaja.

– Osa sitkeimmistä saattaa kiistää koronataudin olemassaoloa vielä sairaalassakin eivätkä ymmärrä tilannettaan, Järvinen kommentoi MTV:lle.

Ylilääkäri kuitenkin muistuttaa, että tehohoidossa henkilön ymmärrys voi sumentua. Kun taudin aiheuttama hapetuksen heikkeneminen etenee pikkuhiljaa, ei ihminen aina kykene ennakoimaan ja ymmärtämään omaa tilannettaan.

Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoi tiistaina, että Husissa on tällä hetkellä hoidettavana noin 50 koronapotilasta.

– Husissa 50 potilasta sairaalassa tai 15 teho-osastolla on sen verran suuri määrä, että se pakottaa meidät toimintojen uudelleenjärjestelyyn. Suomeksi tämä tarkoittaa, että joitain muita toimintoja ajetaan alas ja hidastetaan, Lehtonen sanoi STT:lle.

Rokotuskattavuus Husin alueella on alhaisin Vantaalla, jossa koko väestöstä hieman yli 63 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta. Sairaanhoitopiirin keskiarvo koko väestössä kahden rokoteannoksen jälkeen on 67,7 prosenttia.

Asko Järvinen toivookin MTV:n haastattelussa, että yhä useampi ottaisi rokotteet, jotta taudin vakavilta muodoilta vältyttäisiin.

– Jos rokotuskattavuus ei kasva, niin koko talvikausi tulee olemaan joka tapauksessa koronan kanssa taiteilua.