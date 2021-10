Seida Sohrabin kolumni: Afrikan tähti -kohun taustalla muhii isompi ilmiö kuin yksi peli ja yksi loukattu ihminen

Pelejä kieltämällä ei voida pyyhkiä pois historian hirveitä tapahtumia. Mutta niitä kieltämällä pyyhitään pois tietoa, ymmärrystä ja kriittistä ajattelua, Seida Sohrabi kirjoittaa kolumnissaan.

Vuonna 1951 julkaistu Kari Mannerlan suunnittelema Afrikan tähti -lautapeli on joutunut myrskyn silmään. Kaikki alkoi siitä, kun saksalainen vaihto-opiskelija oli nähnyt kuvan fuksinuorten tavallisesta juhlinnasta, jonka aiheena peli oli. Tyrmistynyt vaihto-opiskelija pitää opiskelijoiden leikkiä rasistisena ja vaatii, että pelin valmistaminen, myynti ja pelaaminen on lopetettava.

Vaihto-opiskelija harjoittaa anakronismia. Hän tarkastelee mennyttä nykypäivästä käsin ja vaatii menneisyyden pyyhkimistä rasismiin vedoten. Pöyristymisensä nimissä hän ojentaa leikkiviä opiskelijoita ja saa Helsingin yliopiston polvilleen.

En halua kyseenalaistaa hänen kokemustaan asiasta. On kuitenkin ymmärrettävä, että kyseessä on isompi kokonaisuus kuin yksittäinen lautapeli ja sen kieltäminen. Isompi kokonaisuus kuin yhden ihmisen loukatut tunteet. Ajattelun takana on niin sanottu woke-kulttuuri, joka on peräisin Yhdysvalloista.

Yhteiskunnissa, joissa vapauksia rajoitetaan, asiat ovat huonommin. Siksi suhtaudun hyvin kriittisesti kaikkeen sellaiseen, jossa kielletään asioita. Vapaan yhteiskunnan tilalle voi aivan huomaamattamme syntyä syrjivä ja tuomitseva yhteiskunta. Yhteiskunta, jossa ihmisiä lokeroidaan heidän ulkoisten ominaisuuksiensa perusteella. Tätä nimenomaista lokerointia vastusti myös mustien oikeuksia ajanut ihmisoikeusaktivisti Martin Luther King Jr.

Pelejä kieltämällä ei voida pyyhkiä pois historian hirveitä tapahtumia. Mutta niitä kieltämällä pyyhitään pois tietoa, ymmärrystä ja kriittistä ajattelua. Juuri sitä mitä yliopistojen pitäisi meille opettaa ja tarjota.

Yliopistot ovat meitä varten. Niiden tehtävä on haastaa ihmisiä ajattelemaan. Kertoa, että kolonialismi ei ole mustavalkoinen ilmiö. Meillä on yhteiskunnassa lukuisia tämän hetken ja tulevaisuuden haasteita. Meidän on hyvä suunnata niitä kohti yhdessä, ei erillisinä ryhminä.

Hyvät instituutiot, älkää taipuko vaatimusten edessä. Älkää lähtekö tarjoamaan ratkaisuksi kriisi- ja keskusteluapua. Se saa teidät naurunalaiseksi, sillä teidän jos jonkun pitäisi ymmärtää mistä tässä woke-kulttuurissa on kyse. Uskottavuutenne ja sivistyneisyytenne on haastettu.

Lue lisää: Afrikan tähti -kohu: Ylioppilaskunta pyytää anteeksi ja tarjoaa kriisiapua – ”Pyydämme anteeksi koko yhteiskunnalta”

Rasismi lisääntyy juuri tällaisilla ikävillä vaatimuksilla. Mitä enemmän löydämme vikoja toisistamme, sitä kauemmaksi toisistamme ajaudumme. Meidän pitäisi löytää keinoja yhdistää toisiamme. Vaikka peli kerrallaan.

Tuomitsemiskulttuuri on uhka demokratialle, tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle. Tuomitsemiskulttuuria kritisoinut Yhdysvaltain ensimmäinen musta presidentti Barack Obama totesi vuonna 2019, että puritanismi ja woke-kulttuuri eivät edistä hyvien asioiden aikaansaamista. Hän kehotti ihmisiä lopettamaan tuomitsemisen pikaisesti.

Suvaitsevaisuutta ei lisätä asioita kieltämällä vaan erilaisia ihmisiä kohtaamalla. Jos ette usko minua, uskokaa Barack Obaman puolisoa Michelle Obamaa:

”Mutta kenties jos kohtaisin päivittäin toiset ihmisenä, hyvänä ihmisenä, joka tekee mahtavia asioita, rakastaisin perhettäni, rakastaisin lapsianne ja pitäisin huolta asioista, joista välitän, niin kenties, kenties tuo tekemäni työ rikkoisi ihmismielen syrjivän taipumuksen.”

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri, Lähi-idän asiantuntija ja Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu (kok).