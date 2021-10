Kolmas rokote koskettaa uusimman suosituksen myötä suurta osaa väestöstä. Pelkästään yli 60-vuotiaita on Suomessa noin 1,6 miljoonaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivitti tiistaina suositustaan koskien kolmansia koronarokoteannoksia. Suositusta laajennettiin koskemaan kaikkia 60 vuotta täyttäneitä, laitoksissa ja hoivakodeissa asuvia sekä lääketieteellisiä riskiryhmiä. Kunnat voivat aloittaa annosten tarjoamisen oman rokotusaikataulunsa mukaisesti.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek ja Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet vastaavat ajankohtaisiin kysymyksiin kolmosrokotteesta.

1. Kuka kolmannen rokotteen saa?

Syyskuusta lähtien kolmatta koronarokotetta on tarjottu niille 12 vuotta täyttäneille, joiden elimistön oma immuunisuoja on taudin tai sen hoidon vuoksi alentunut sekä niille suomalaisille, jotka ovat saaneet rokotteet ensimmäisten joukossa lyhyemmällä annosvälillä.

Nyt päivitetyn suosituksen mukaan kolmatta rokotetta tarjotaan myös kaikille 60 vuotta täyttäneille, laitoksissa ja hoivakodeissa asuville sekä lääketieteellisille riskiryhmille.

2. Milloin kolmannen rokotteen saa?

Kolmannen rokotteen voi ottaa, kun kuuluu johonkin edellä mainituista ryhmistä ja toisen koronarokotteen saamisesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.

3. Kuinka moni saa kolmannen annoksen?

Kolmas rokote koskettaa uusimman suosituksen myötä suurta osaa väestöstä. Hanna Nohynekin mukaan pelkästään yli 60-vuotiaita on Suomessa noin 1,6 miljoonaa, ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvia 20–69-vuotiaita henkilöitä noin 720 000. Lisäksi voimakkaasti immuunipuutteisia on noin 50 000 ja lyhyellä alle kuuden viikon antovälillä kaksi rokotetta saaneita noin 90 000.

4. Riittävätkö rokotteet?

Nohynekin mukaan rokotteiden määrä on Suomessa hyvällä tasolla. Tällä hetkellä Pfizerin rokotteita on noin 1,6 miljoonaa annosta ja Modernan rokotteita noin 400 000 annosta. Modernan rokotteita on lisäksi tulossa 600 000 annosta lisää.

5. Koskeeko kolmas rokotuskierros kaikkien valmistajien rokotteita?

Kyllä. Nohynekin mukaan kolmas annos voi myös olla eri valmistajan rokote kuin ensimmäisen ja toinen rokote, jos aiempaa rokotetta ei juuri sillä hetkellä ole saatavilla.

6. Kuinka nopeasti toisen rokotteen suoja hiipuu?

Nohynekin mukaan suoja hiipuu pikkuhiljaa, mutta niillä, joilla ei ole lääketieteellisiä riskitekijöitä, hiipuminen tapahtuu huomattavasti hitaammin. Perusterveillä työikäisillä aikuisilla suoja vakavaa koronatautia vastaan on kuudenkin kuukauden kohdalla vielä erittäin hyvä, noin 80–90 prosenttia.

– Mitä vanhempi ihminen on, sitä nopeammin suoja on laskenut. Se ei ylipäätään välttämättä edes saavuta samoja tasoja kuin terveillä nuoremmilla ihmisillä. Siksi tämä suositus annettiin, teemme kaiken voitavamme vakavan taudin ja koronakuolleisuuden vähentämiseksi, Nohynek sanoo.

Mika Rämet on Nohynekin kanssa samoilla linjoilla.

– Perusterveelle työikäiselle eli alle 60-vuotiaalle, jolla ei ole erityisiä riskitekijöitä, suoja on hyvä kahdella rokoteannoksella. Vastaavasti riskiryhmien kohdalla tiedetään oikein hyvin, että kolmella annoksella on mahdollista saada lisää suojaa. Keskeisin riskitekijä on korkea ikä, Rämet sanoo.

7. Tullaanko koko väestö rokottamaan kolmeen kertaan?

– Aika näyttää, toteaa Nohynek.

Hänen mukaansa asia vaatii lisää seurantatietoa, eikä siihen ole vielä olemassa vastausta. Tärkeintä olisi tällä hetkellä saada mahdollisimman monelle ensimmäiset ja toiset koronarokoteannokset.

Yksi lisäselvitystä vaativa asia on muun muassa tehosterokotuksen tarve niillä ihmisellä, jotka ovat sairastaneet koronaviruksen aiheuttaman taudin joko ennen rokotuksia tai rokotusten välillä.

Myös nuorempien ihmisten kahden rokoteannoksen antaman suojatehon kestosta tarvitaan lisää tutkimustietoa.

– Tarvitaanko tehosteita vai tehostaako kiertävät SARS-CoV-2 virukset suojaa riittävästi ilman riskiä vakavasta sairastumisesta?

Rämetin mukaan kiirettä kolmannelle annokselle ei työikäisillä ole. Hän huomauttaa, että moni työikäisestä väestöstä on saanut toisenkin annoksen vasta hiljattain.

– Tässä voidaan rauhassa katsoa, miten rokotesuoja kestää perusterveillä työikäisillä. Jossain kohtaa se on todennäköistä pitkäkestoisen suojan saamiseksi, mutta sitä ehditään rauhassa katsoa, onko se 6, 9 vai 12 kuukautta edellisen annoksen jälkeen, Rämet sanoo.

8. Tarvitaanko kolmannen annoksen jälkeen vielä lisää rokotuksia?

Tämä on vielä epäselvää. Nohynekin mukaan seurantatieto ja kohdennetut tutkimukset tulevat antamaan vastauksen tässäkin tapauksessa.

– Paljon riippuu myös siitä muuntuuko virus maailmalla kiertäessään niin, että se väistää rokotusten antaman suojan, Nohynek sanoo.

Rämetin mukaan ennustaminen on vaikeaa, mutta hän pitää todennäköisenä, että kolmatta tehosteannosta tarvitaan usein, jos rokote ei perustu heikennettyyn virukseen.

Rämet muistuttaa, että ensimmäinen annos on kaikkein tärkein, ja sillä saa jo hyvän suojan vakavaa tautia vastaan. Deltamuunnoksen myötä toisen annoksen merkitys korostui.

– Todennäköisesti kolmannella annoksella saadaan jo pitkäkestoinen suoja. Lähtökohtaisesti en näe automaationa, että tulisi tarvetta neljännelle tai viidennelle annokselle, Rämet sanoo.

9. Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Nohynekin mukaan seuraavaksi suosituksia laadittaessa käsittelyssä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten rokotukset, sekä nuorempien alle 60-vuotiaiden ikäluokkien kolmansien rokotteiden lisäksi myös 5–11-vuotiaiden lasten rokottaminen. Niiden osalta Euroopan lääkevirasto EMA on juuri aloittanut myyntiluvan käsittelyn Pfizerin mRNA-rokotteen osalta.

10. Millaisia sivuvaikutuksia kolmannella annoksella on?

Nohynekin mukaan kolmansien annosten kohdalla mRNA-rokotteilla paikalliset haittareaktiot ovat olleet hyvin samanlaisia kuin toisella annoksella.

– Niin sanotut systeemioireet kuten kuume, väsymys ja lihassäryt riippuvat rokotettavan iästä. Nuoremmilla näitä on ollut jonkin verran enemmän verrattuna toisen annoksen jälkeen. Vanhemmilla ihmisillä ei ole juuri ollut eroja, Nohynek sanoo.

Lisäksi kolmannen annoksen haittareaktioissa on ilmennyt eroja riippuen siitä, kuinka kauan toisesta annoksesta on kulunut aikaa.