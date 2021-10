Onko hoitosi lykkääntynyt koronapotilaiden takia? Kerro meille tarinasi

Ovatko koronapandemian kasvattamat hoitojonot vaikuttaneet elämääsi? Jaa meille kokemuksesi.

Koronatauti kuormittaa tällä hetkellä terveydenhuoltoa ympäri Suomea, eritoten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Husin mukaan koronaepidemian merkitys muiden sairauksien hoitojonojen kasvamiseen on merkittävä. Potilaita ei pystytä hoitamaan yhtä nopeasti kuin aiemmin.

– Pandemia on iso syy siihen, että pitkään jonottaneiden määrä on päässyt Husin alueella ryöpsähtämään. Yli kuuden kuukauden osastohoitojaksolle tai päiväkirurgiaan jonottavia on noin 3 000, mikä on yli 10 prosenttia kaikista jonottajista, Husin johtajaylilääkäri Jari Petäjä kertoi Ilta-Sanomille aiemmin.

Oletko sinä joutunut siirtämään leikkaustasi koronapotilaiden takia? Tai onko sairaalahoidon kuormittuminen vaikuttanut elämääsi jollain muulla tavalla? Kerro meille tarinasi.

Voit ottaa Ilta-Sanomiin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen uutiset@iltasanomat.fi tai WhatsAppissa 040 660 9019.

Yhteydenotot käsitellään luottamuksella.