Moni on eronnut kirkosta sen jälkeen, kun piispa Teemu Laajasalo kirjoitti mielipidekirjoituksen koronarokotteista.

Piispa Teemu Laajasalon mielipidekirjoitus on saattanut aiheuttaa pienen eropiikin kirkosta.

Eroakirkosta.fi-sivuston tilastoissa näkyy, että 18.10. sivuston kautta kirkosta erosi huomattavasti useampi kuin aiemmin tänä vuonna on keskimäärin päivässä eronnut. Maanantaina 18. päivä kirkon jätti 242 ihmistä.

Eroakirkosta.fi-sivusto kertoo tiedotteessaan, että palvelun saamissa palautteissa oli eroamisen syiksi mainittu muun muassa "Laajasalon täysin epäkristillinen ja epätieteellinen mielipidekirjoitus", "syyllistävät kommentit koronarokottamattomia kohtaan" ja "vihapuhe ja ihmisten vastakkainasettelu".

Teemu Laajasalo oli Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan 18.10. kirjoittanut, että jokaisella ihmisellä, jolla ei ole lääketieteellistä estettä, on velvollisuus ottaa koronarokote.

Kirjoitus oli otsikoitu: ”Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo: Rokottamaton kantaa vastuun lähimmäisen kärsimyksestä ja kuolemasta.”

Laajasalo kirjoitti siitä, miten papit ja muut kirkon työntekijät ovat koronapandemian aikana kohdanneet lukuisia kertoja sen, millaisia välillisiä vaikutuksia koronalla on ihmisten elämään ollut.

– Vanhukset ovat jääneet yksin hoitolaitoksiin, iäkkäitä pariskuntia on erotettu, jäähyväisten jättäminen omille vanhemmille tai isovanhemmille on kielletty, lapsiperheiden tapaamisia pitkien ja pelottavien sairaalajaksojen aikana on rajoitettu, lääkärit ja hoitajat ovat murtuneet mahdottomien vaatimusten alle, jatkuva epävarmuus tulevasta on tuhonnut ihmisten elinkeinoja ja elämiä.

– Voisiko rokotteista kieltäytyvän ratkaisuvapautta katsoa tästä suunnasta? Ihmisen velvollisuus on ajatella lähimmäistä ensin, Laajasalo kirjoitti.

Hän totesi myös, että ”rokotteesta kieltäytyvä ihminen toimii itsekkäästi, moraalittomasti eikä välitä toisten ihmisten kärsimyksestä tai kuolemasta.”

Lue lisää: Rokotteesta kieltäytyvä ”ei välitä toisten kärsimyksestä tai kuolemasta” – piispa Teemu Laajasalo lataa kovia sanoja HS:ssa

Eroakirkosta.fi-sivuston tiedotteessa kerrotaan, että tilastojen perusteella rokotevastaiset, Laajasalon takia kirkosta eronneet ovat keskimääräistä vanhempia ja hieman useammin naisia.

– Syyskuussa keski-ikä oli 33 vuotta ja naisia 50 prosenttia, Laajasalon kirjoituksen jälkeen keski-ikä nousi 39 vuoteen ja naisten osuus 60 prosenttiin, tiedotteessa kerrotaan.

Aiemmin tänä vuonna sivuston kautta kirkosta on eronnut päivittäin noin 30–140 ihmistä. Eropiikki nähtiin myös 13., 14. ja 15. päivä tätä kuuta.

Asiasta aiemmin uutisoinut Helsingin Sanomat kertoo viime viikon piikin syynä olleen Elokapina. Muun muassa Yle kertoi aiemmin, että Tampereen seurakunnat aikoi järjestää surusaaton, jossa Tampereen keskustorille kannettavan arkun äärellä olisi ajateltu uhanalaisia tai jo kadonneita lajeja. Viime perjantaille suunniteltu tapahtuma kuitenkin peruttiin, koska järjestäjän mukaan ympäristösurun käsittelylle ei voitu taata rauhallista ja kunnioittavaa tilaa.