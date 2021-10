Husin apulaisylilääkärin Eeva Ruotsalaisen mukaan rajoitustoimia purettiin liian nopeasti. Hänen mielestään parempi ajankohta olisi ollut vasta pikkujoulukauden jälkeen.

Sairaanhoitopiirien johtavat lääkärit esittivät tiistaina Helsingin Sanomissa huolensa koronatilanteen heikkenemisestä sairaalahoidon tarpeen näkökulmasta.

Tiistain tietojen mukaan perus- ja erikoissairaanhoidossa oli yhteensä 185 korona­potilasta ja tehohoidossa 33 potilasta, eli sairaalahoidossa oli yhteensä 218 potilasta. Samaan aikaan Suomessa on raportoitu kahden viikon aikana 7 677 uutta tartuntaa. Se on vajaat 900 tartuntaa enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on määritellyt terveydenhuollon kantokyvyn vaarantuvan, kun tehohoidossa on yli 15 koronapotilasta tai vuodeosastohoidossa on yli 50 koronapotilasta.

Tiistaina Husin alueella hoidettavista koronapotilaista 13 oli tehohoidossa, 36 erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla sekä 20 perusterveydenhuollon sairaaloissa. Vuodeosastopotilaiden määrä kasvoi viikossa 10 potilaalla, kertoo Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Kantokyvyn vaarantuminen tarkoittaa yhdessä sovittujen kriteerien mukaisesti rajoitustoimien kiristämistä tapahtumien ja yleisörajoitusten osalta. Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän linjauksen mukaan ensisijainen kohde tällaisessa tilanteessa rajoitusten kiristämiselle ovat ravintolat ja kohdennetusti tapahtumat ja yleisötilaisuudet.

– Hus onkin peräänkuuluttanut pidemmällä aikavälillä yleisesti tehohoidon kapasiteetin nostamista pandemian jatkumisen vuoksi, Ruotsalainen sanoo.

Parin viikon päästä alkaa yksi vuoden vilkkaimmista juhlasesongeista: pikkujoulu­kausi. Onko vaarana, että pikkujoulukausi menee toisena vuonna peräkkäin pilalle koronatilanteen takia?

Eeva Ruotsalaisen mukaan pikkujoulukausi osuu todella huonoon ajankohtaan epidemian hallinnan kannalta. Hän ei kannusta ihmisiä, varsinkaan rokottamattomia, kokoontumaan yhteen.

– Epidemia leviää silloin, kun paikalla on virukselle alttiita ihmisiä. Puhun nyt erityisesti rokottamattomista ja kertaalleen rokotetuista, Ruotsalainen sanoo.

Ruotsalainen kehottaa käyttämään harkintaa sen suhteen, kannattaako pikkujouluja ylipäänsä järjestää. Joka tapauksessa juhlien terveysturvallisuuteen on hänen mukaansa kiinnitettävä erityistä huomiota. Koronapassia hän pitää suhteellisen hyvänä tapana huolehtia terveysturvallisuudesta, mutta laissa sen käyttöönotto on mahdollista vain tilanteissa, joissa on voimassa viranomaisten asettamat rajoitukset.

– Tällä hetkellä vain leviämisvaiheen alueilla on voimassa ravintolarajoitukset, joissa toimija voi vaihtoehtoisesti edellyttää koronapassia.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä pitää koronapassia hyvänä välineenä varmistaa terveysturvallinen juhlinta.

Koronapassin käyttöönoton paras uutinen oli Pietilän mukaan se, että Turun seudulla koronarokotuksiin tuli pieni piikki.

– Myöhään yöhön juhliminen porkkanana sai nuorta väkeä hakemaan rokotuksia, Pietilä iloitsee.

Mitä tulee koronarajoitusten paluuseen, sitä Pietilä ei voi sulkea pois, mikäli tilanne edelleen heikkenee.

– Viime päivien aikana Turun seudun ilmaantuvuusluvussa on ollut hienoista laskua. Sairaalahoidon tarve on yhä kohtuullisen korkealla tasolla. Ei kuitenkaan kohtuuttomalla tasolla ja toivottavasti ei sinne nousekaan. Alueellisia rajoituksia täytyy harkita tarpeen mukaan, Pietilä sanoo.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen muistuttaa, että vielä ehtii hoitaa rokotesuojan kuntoon ennen pikkujoulujuhlia.

Jos on saanut yhden annoksen, lopullinen suoja muodostuu 9–13 päivän kuluessa toisen annoksen saamisesta. Ja jos ei ole saanut vielä rokotusta lainkaan, yhdellä rokoteannoksellakin on parempi lähteä juhlimaan kuin kokonaan rokottamattomana.

– Kuten tiedämme, immuniteetti tulee joko saadusta rokotuksesta tai sairastetusta infektiosta. Immuniteetin saaminen rokotuksen kautta on sekä yksilölliseltä että yhteisölliseltä kannalta paljon fiksumpi vaihtoehto, Nieminen sanoo.

– Olisi silti yllättävää, jos pikkujoulukausi ei tuottaisi joitakin alueellisia purskahduksia tartuntamäärissä, Nieminen jatkaa.

Myös Nieminen pitää koronapassia hyvänä välineenä turvata mahdollisimman terveysturvallinen ilonpito.

– Mikään ei ole 100-prosenttinen keino, mutta kokonaisuutena koronapassi on erinomainen kohdennettu tapa.

Rajoitustoimia purettiin Ruotsalaisen mielestä liian nopeasti. Hänen mielestään parempi ajankohta olisi ollut vasta pikkujoulukauden jälkeen, jolloin virusta olisi ollut liikkeellä vähemmän, ja samanaikaisesti rokotuskattavuutta olisi saatu nostettua ylöspäin myös selvästi korkeammalla, ainakin 90 prosentin, tavoitetasolla.

– Rajoitusten purkamisessa ei kansallisesti pysytty suunnitelmissa. Aluksi rokote­kattavuuden tavoite oli 80 prosentissa, mutta rajoituksia ryhdyttiin purkamaan huomattavasti nopeammassa tahdissa. Lisäksi meillä on vielä alle 12-vuotiaat lapset rokottamatta, Ruotsalainen sanoo.

Koronapassin käyttöönotto innosti ihmisiä ottamaan rokotteita Varsinais-Suomessa.

Päijät-Hämeessä käytiin Niemisen mukaan reilu viikko sitten hyvin vakava keskustelu alueellisten rajoitusten tarpeellisuudesta ja mitkä rajoitukset voisivat tulla kyseeseen. Keskusteluissa oli erilaisia yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoituksia.

– Alueellisten rajoitusten saaminen erilaisille tapahtumille on erittäin hankalaa ja työlästä. Tapahtumat täytyy määritellä hyvin tarkasti ja rajoitukset juridisesti oikein.

Yleisissä tapahtumissa piilee aina tartunnan riski.

– Meidän alueellamme on edelleen yli 100 000 kokonaan rokottamatonta, joista noin puolet on alle 12-vuotiaita lapsia. Kyllä yli 50 000:n yli 12-vuotiaan osalta riski terveydenhuollon kantokyvyn ylikuormittumisesta säilyy vielä pitkään, Pietilä sanoo.

– Jos käyttää maskia ja huolehtii muista henkilökohtaisista tartunnanestomenetelmistä (käsienpesu ja etäisyydet), voi elää melko normaalia elämää. Tietysti osallistuminen erilaisiin tapahtumiin ja yleisötilaisuuksiin on jokaisen omassa harkinnassa, miten eri asioita arvottaa, Pietilä sanoo.

Niemisen mukaan täysin rokottamattomalla on selvä riski saada infektio osallistuessaan yleisiin tapahtumiin.

– Meidän alueellamme tartuntoja on ollut viime viikolla paljon. Jos on osallistunut usean sadan hengen tapahtumaan, niin joukossa on ollut lähes varmasti yksi tai useita koronapositiivisia henkilöitä.

Pikkujoulukausi on yksi vuoden vilkkaimmista juhlasesongeista.

Nieminen muistuttaa, että kokonaan rokottamattomalla on noin 20-kertainen riski joutua sairaalahoitoon verrattuna molemmat rokoteannokset saaneeseen.

– Kahdesti rokotettukin voi toki sairastua, mutta kaksi annosta suojaa erityisesti vakavalta tautimuodolta, Nieminen sanoo.

Ruotsalaisen mukaan kaksi kertaa rokotetut voivat tavata toisiaan turvallisesti, koska kaksi rokotetta estää vakavaa tautia hyvin. Tällaisesta tilanteesta suurta epidemiaa ei synny.

– Mutta kun koronavirusta on liikkeellä paljon, infektiopaine kohdistuu rokottamattomien lisäksi myös yksi ja kaksi kertaa rokotettuihin ja erityisesti ikääntyneisiin ja riskiryhmiin, Ruotsalainen sanoo.

Vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi Ruotsalainen ja Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä kehottavat sekä rokottamattomia että rokotettuja käyttämään maskeja joukkoliikennevälineissä, yleisissä tiloissa ja tilanteissa, joissa on paljon lähikontakteja.

Ruotsalaisen mukaan Husin alueella maskien käyttö myös työpaikoilla olisi edelleen tarpeen, kun etätyöstä on palattu takaisin ja työpaikoilla on puutteellisen rokotussuojan varassa olevia.