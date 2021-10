Tällainen voisi olla varusmiesten uusi B2-luokka – katso lista mahdollisista sodanajan tehtävistä

Maavoimien komentaja Petri Hulkko pitää uutta palveluskelpoisuusluokkaa erittäin tärkeänä uudistuksena.

Puolustusvoimat haluaa lieventää sotilaiden fyysisiä vaatimuksia.

Taustalla on ajatus siitä, että monella kutsuntaikäisellä olisi motivaatiota maanpuolustukseen, mutta fyysiset vaatimukset eivät täyty. Samaan aikaan ikäluokat kutistuvat, uhkakuvat muuttuvat ja prosentuaalisesti yhä harvempi nuori mies päätyy varusmiespalvelukseen.

Aikaisintaan ensi vuoden kutsunnoissa nykyisten A- ja B-palveluskelpoisuusluokkien rinnalla voi olla kokonaan uusi luokka, B2-luokka, jossa tulevan varusmiehen fyysinen kunto ei aina estä pääsyä merkittävään sotilaalliseen tehtävään.

Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko kertoo, että tällä hetkellä esimerkiksi merkittävästi ylipainoisia ei pääsääntöisesti oteta palvelukseen, vaikka heillä itsellään olisi siihen halua. Merkittävän ylipainon rajana pidetään sitä, kun painoindeksi on yli 30.

– Nyt tutkitaan sitä, voitaisiinko B-palveluskelpoisuusluokkaa laajentaa niin, että palvelukseen voitaisiin ottaa esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinrajoitteisia tai hieman ylipainoisempia kuin tähän asti.

– Sellaisia, joilla pää pelaa kuitenkin hyvin, Hulkko sanoo.

Uusi B2-luokka olisi tarkoitettu nimenomaan niille, joilla on fyysisiä rajoitteita, ei henkisiä. Hulkon mukaan tärkeää onkin, että palvelus olisi turvallinen sekä varus­miehelle itselleen että muille palveluksessa oleville. Tällä hetkellä karsivat tekijät ovat hänen mukaansa pääasiassa henkisiä.

– Jos uudistus tehdään, ajatus on, että kun tällä hetkellä tulee noin 20 000 uutta sotilasta vuodessa, lisäys tarkoittaa muutamaa sataa sotilasta, noin puolta tuhatta, Hulkko kertoo.

Millaisiin tehtäviin B2-sotilaita voitaisiin sitten laittaa?

Hulkko sanoo, että selvitys on parhaillaan käynnissä, mutta B2-palveluskelpoisuus­luokkaan asettuvat voisivat sopia esimerkiksi kybertehtäviin, mediavarusmiehiksi ja erilaisiin huollon ja logistiikan tehtäviin, kuten tiettyihin kuljetustehtäviin.

– Tärkeintä on se, että varusmies, joka tulee palvelukseen, koulutetaan sodanajan tehtäviin ja hänellä on järkevä sodanajan tehtävä ja sen mukanaan tuoma koulutus. Tyhjäkäyntiin emme halua varusmiehiä ottaa.

– Jos on esimerkiksi joku kyberosaaja, jolla on ylipainoa ja jolla ei ole edellytyksiä tulla turvallisesti koulutetuksi jalkaväkitaistelijaksi, niin olisihan se meidänkin kannalta tyhmää olla hyödyntämättä hänen taitojaan vain siksi, että hänellä on ylipainoa. Hänen toimintaympäristönsä ei olisi metsässä kovassa pakkasessa vaan olosuhteet vastaisivat aika lähelle niitä, joissa hän kotona toimii.

Hulkko sanoo, että myös sitä kartoitetaan, voisiko maavoimiin syntyä täysin uudenlaisia tehtäviä B2-luokan myötä.

Hän pitää mahdollisena, että uusi palveluskelpoisuusluokka saattaisi houkutella myös lisää naisia armeijaan.

– Tällä hetkellä ne naiset, jotka hakeutuvat vapaaehtoisesti palvelukseen, ovat kyllä fyysisesti aika kovia, mutta toki se avaa ovea myös niille naisille, joilla ei fyysisiä edellytyksiä ole.

Hulkon mielestä uudistus on erittäin tärkeä, sillä se mahdollistaisi yhä useamman nuoren hakeutumisen varusmiespalvelukseen.

– Pidän asevelvollisuuden toimivuuden kannalta tärkeänä sitä, että useampi mies ja vapaaehtoinen nainen suorittaa asepalveluksen. Se on maanpuolustustahdon kannalta hyvä asia ja se luo myös linkit tulevaisuuteen jokaiseen perhekuntaan ja sukuun, että sieltä löytyy jatkossakin varusmiespalveluksen suorittanut mies tai nainen. Muuten se perinteinen ketju katkeaa, mikä voi vaikuttaa motivaatioon tulla varusmiespalvelukseen.