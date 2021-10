Husin sairaaloissa on niin paljon koronapotilaita, että toimintoja pitää ehkä pian järjestää uudelleen

Koronavirusinfektion vuoksi sairaalahoitoon joutuneista yhä useampi on rokottamaton. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) tuoreimpien tietojen mukaan 77 prosenttia sairaalahoitoon viikon aikana tulleista potilaista ei ole saanut koronarokotetta.

Tarkasteluajankohta on 11.–17. lokakuuta eli päättyi sunnuntaina. Tätä edeltäneellä viikon tarkastelujaksolla rokottamattomien osuus oli 67 prosenttia ja sitä edeltävällä 66 prosenttia. Luvut ovat satunnaisvaihtelun piirissä.

Luvuissa ovat potilaat, joilla on laboratoriotestillä varmistettu koronavirustartunta ja jotka ovat eristyshoidossa koronan vuoksi, Hus kertoo.

Husissa on tällä hetkellä hoidettavana noin 50 koronapotilasta, kertoo diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

– Husissa 50 potilasta sairaalassa tai 15 teho-osastolla on sen verran suuri määrä, että se pakottaa meidät toimintojen uudelleenjärjestelyyn. Suomeksi tämä tarkoittaa, että joitain muita toimintoja ajetaan alas ja hidastetaan.

Lähipäivinä nähdään, mihin suuntaan tilanne muuttuu ja millaisiin toimiin mahdollisesti ryhdytään.

Rokotuskattavuus Husin alueella on alhaisin Vantaalla, jossa koko väestöstä hieman yli 63 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta. Korkeimmat Hus-alueen rokotus­kattavuudet kahden annoksen jälkeen löytyvät Hangosta, Inkoosta, Kauniaisista sekä Lohjalta, joissa 70 prosenttia ylittyy selvästi. Sairaanhoitopiirin keskiarvo koko väestössä kahden rokoteannoksen jälkeen on 67,7 prosenttia.

Rokotuskattavuuteen vaikuttaa muun muassa väestön ikärakenne.