Näin Afrikan tähti uudistettiin tänä vuonna – ei enää rosvoja

Suosikkipeli Afrikan tähti täytti tänä vuonna 70 vuotta, joten pelistä julkaistiin juhlan kunniaksi erityispainos.

Erityispainoksen ulkoasun on suunnitellut kuvataiteilija ja graafikko Matti Pikkujämsä, ja merkittävin ero alkuperäiseen versioon on se, että rosvot on korvattu panttereilla. Aarteita ei siis pelaajalta vie huivikasvoinen rosvo vaan viidakon kissaeläin.

Ilta-Sanomat kertoi keväällä, että lisäksi uuden painoksen pelilauta on aiempaa värikkäämpi, ja myös pelimerkit ja setelit on suunniteltu uuteen uskoon, samoin kuin pelin kotelo.

Tältä näyttää juhlapainoksen kartta.

Uudella pelilaudalla eläimiä näkyy muutenkin kuin ryöstöpuuhissa. Alkuperäisessä laudassa Afrikan mantereelle on piirretty eläinten lisäksi myös lannevaatteissa tanssivia pikimustia ihmisiä, mutta juhlapainoksessa heitä ei näy.

Alkuperäisen pelin kartassa näkyy muun muassa lannevaatteisiin pukeutuneita afrikkalaisia tanssimassa.

Pelin säännöt ja paikat ovat kuitenkin ennallaan: pelin aloituspisteitä ovat edelleen Tanger ja Kairo, ja pelaajien tehtävänä on löytää Afrikan tähti.

Juhlapainoksen takakansitekstissä lukee seuraavaa:

– Maailma on muuttunut pelilaudan suunnittelemisen jälkeen. Siirtomaiden itsenäistymisen jälkeen monia paikannimiä on muutettu, eivätkä kaikki nimistä ole enää todellisuudessa käytössä. Pelilautaa ja siinä käytettyjä nimiä ei kuitenkaan ole vuosien saatossa muutettu, vaan paikannimet ovat edelleen englanninkielisissä alkuperäisissä muodoissaan.

Afrikan Tähteä on myyty vuoden 1951 jälkeen Suomessa ja maailmalla miljoonia kappaleita. Sen on kehittänyt Kari Mannerla.

Peli on viime päivinä noussut kohun keskelle, kun Helsingin yliopiston opiskelijat olivat pukeutuneet opiskelijatapahtumassa pelilaudan nappuloiksi, timanteiksi ja rosvoiksi, ja tekoa on syytetty rasistiseksi.