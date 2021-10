Afrikan tähti -kohu: Ylioppilaskunta pyytää anteeksi ja tarjoaa kriisiapua – ”Pyydämme anteeksi koko yhteiskunnalta”

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta pyytää anteeksi sitä, ettei sen toiminta ole ”riittävän antirasistista.”

Afrikan tähti -peliin liittyvästä pukeutumisesta on noussut kohu Helsingin yliopistolla.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on täsmentänyt Twitterissä eilistä anteeksipyyntöään. Ylioppilaskunta on taho, jonka ydintehtävä on ajaa opiskelijoiden asiaa ja valvoa heidän etuaan yliopistolla.

Anteeksipyyntö liittyy viikonvaihteessa nousseeseen kohuun, kun Helsingin yliopiston maantieteen opiskelijat olivat pukeutuneet tässä kuussa opiskelijatapahtumassa Afrikan tähti -lautapelin pelinappuloiksi, timanteiksi ja rosvoiksi.

Saksalainen maantieteen vaihto-opiskelija piti tapahtumaa järkyttävänä ja rasistisena ja kertoi siitä sosiaalisen median tileillään. Hänestä Afrikan tähden kolonialismin romantisointi ei ole hyväksyttävää ja hän on vaatinut ainejärjestöltä ja yliopistolta toimia.

Lue lisää: Afrikan tähti -pelistä räjähti rasismikohu Helsingin yliopistolla – opiskelijajärjestö pyytää anteeksi

HYY on pyytänyt anteeksi sitä, ettei sen toiminta ole ”riittävän antirasistista”.

– Pyydämme anteeksi, toimintamme ei ole riittävän antirasistista. Meillä on töitä tehtävänä niin kauan kuin kaikilla yhteisömme jäsenillä ei ole yhtä turvallista olla, opiskella ja elää opiskelijaelämää, HYY kirjoitti pitkässä twiittiketjussa.

HYY julkaisi asiasta myös tiedotteen. HYY kertoi eilen, että se järjestää keskustelu- ja kriisiapua kaikille, jotka kokevat sitä tarvitsevansa keskustelun tiimoilta.

Tämänpäiväisessä pitkässä twiittiketjussaan HYY erittelee kysymyksiä ja vastauksia, joita eilisestä anteeksipyyntöketjusta oli seurannut. HYY muun muassa vastaa siihen, keneltä se oikeastaan pyysi edellisessä twiittiketjussaan anteeksi.

– Tietoisesti emme osoittaneet anteeksipyyntöämme millekään yksittäiselle ihmiselle tai taholle. Koska rakenteellisessa rasismissa on kyse kaikkia koskettavasta yhteiskunnallisesta ongelmasta, pyydämme anteeksi koko yhteiskunnalta.

– Pyydämme anteeksi kaikilta rasismia kokeneilta, jäsenistöltämme ja yliopistolta. Me kaikki olemme vastuussa rasismin kitkemisestä paitsi toisillemme, myös itsellemme.

HYY muistuttaa, että ”yliopistossa, ylioppilaskunnassa, opiskelijatapahtumissa ja lähes kaikkialla yhteiskunnassa” esiintyy rasismia.

– Suurin osa tapauksista ei nostata kohua. Esiintyy myös niin sanottua piilorasismia, jolloin ei välttämättä tietoisesti toimita rasistisesti.

Jotkut ovat Twitterissä ihmetelleet, miksi ylioppilaskunta on leimannut yliopiston opiskelijoita rasisteiksi Afrikan tähti -pukeutumisen takia. HYY:n mukaan näin ei kuitenkaan ole tehty, vaan sen mukaan keskustelua yritetään käydä yleisemmällä tasolla kuin vain yksittäisten opiskelijoiden tai vaihto-oppilaan näkökulmasta.

– Emme syytä yksittäisiä henkilöitä tai järjestöjä rasismista, kyseessä on rakenteellinen ongelma. Rasistinen tilanne voi tapahtua ilman kohdistumista tiettyyn henkilöön tai ilman tietoista pahantahtoisuutta, HYY vastaa.

– Olemme omalla viestinnällämme yrittäneet viedä keskustelua pois yksittäisten fuksien, vaihto-opiskelijan ja fuksitapahtuman ympäriltä, jotta voisimme keskittyä keskusteluun laajemmasta ilmiöstä ja taustalla piilevästä rakenteellisesta rasismista.

– Tässä emme selkeästi ole onnistuneet, ja minkäänlainen rakentava keskustelu aiheesta on valitettavasti ollut täysi mahdottomuus, HYY twiittaa.

Aiemmin myös maantieteen opiskelijoiden hallitus ja tuutorit pyysivät anteeksi tapahtunutta.