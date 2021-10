Mutta mies ei halunnut luopua siitä.

Suomea kuohuttaneeseen linnunmunavyyhtiin palataan suoratoistopalvelu Ruudun true crime -sarjassa keskiviikkona.

Närpiöläismiehen hallusta löytyi noin 9 500 linnunmunaa, joista suurin osa oli uhanalaisilta linnuilta.

Lintuharrastajajärjestö Birdlife Keski-Pohjanmaa puheenjohtaja Juhani Hannila oli miehen ”harrastuksesta” tyrmistynyt.

– Kaikkein pahinta oli se, kun siellä oli uhanalaisten lajien, Suomesta häviämässä olevien lajien munia, Hannila kertoo Suomen Tulli rikosten jäljillä -ohjelmassa.

Pohjalaismieheltä takavarikoituja linnunmunia.

Vyyhti lähti purkautumaan vuonna 2011, kun Tulli sai Ruotsista selvityspyynnön liittyen laittomaan linnunmunien keräilyyn.

Ruotsissa oli jo parisen vuoden ajan tutkittu linnunmunien kansainvälistä kauppaa, jonka jäljet johtivat myös Pohjanmaalle, Suomeen.

Tulliylitarkastaja, tutkinnanjohtaja Seppo Mäkitalo kokosi tiimin vinkin selvittämiseksi. Hän oli myös alan asiantuntijoihin yhteydessä, koska kyseessä oli täysin ainutlaatuinen rikosepäily Suomessa.

Helsingin Luonnontieteellisen keskusmuseon linnunmunakokoelmasta vastaava asiantuntija oli heti oikeilla jäljillä.

– Hän oli aluksi kauhuissaan ja laukaisi sitten suoraan nimen, että ei kai kyse ole vain tästä henkilöstä, Mäkitalo sanoo.

Kyseinen mies oli ollut asiantuntijan oppilaana Helsingin yliopiston kurssilla, jossa käsiteltiin muun muassa lintujen ja muiden eläinten täyttämistä.

Oppilas oli ollut erittäin kiinnostunut lintujen munista. Tämä oli esittänyt niin tarkkoja kysymyksiä, että asiantuntija huolestui.

Hän pelkäsi, että mies voisi aiheuttaa jonkinlaista vaaraa luonnolle. Siksi asiantuntija varoitti eri maiden museoita päästämästä miestä valvomatta tiloihin, joissa on linnunmunakokoelmia.

Ennen Tullin tekemää kotietsintää asiantuntija arvioi, että miehen hallusta voisi löytyä noin sadan munan kokoelma.

Tulli takavarikoi mieheltä myös täytettyjä ja pakastettuja lintuja.

Tuhansien munien löytö yllätti kaikki.

Jopa linnunmunien kerääjä oli säikähtänyt ja poissa tolaltaan, kun Tullin miehet saapuivat hänen kotitiluksilleen. Tuohon saakka hän oli onnistunut toimimaan salassa.

Mies oli kerännyt osan munista itse. Mies myös osti niitä sekä vaihtoi munia kansainvälisten keräilijöiden kanssa.

Mies keräsi pääsääntöisesti pesyeen kaikki munat, sillä yksittäismunilla ei olisi ollut suurta keräilyarvoa.

Miehen hallusta löytyi myös täytettyjä lintuja.

– Hän keräsi varsin laajasti omalta alueeltaan Pohjanmaalta pesiä, Mäkitalo sanoo.

Sen lisäksi mies keräsi munia Lapissa, Norjassa, Islannissa ja Ruotsissa vuosina 1999–2011.

Miehen hallusta löytyi myös lähes 300 kuollutta lintua ja eläintä pakastimesta tai täytettyinä.

Alkukangertelujen jälkeen mies avautui toiminnastaan, ja Mäkitalon mukaan tämä kertoi aloittaneensa linnanmunakeräilyn jo 6 vuoden iässä.

– Hän oli kunnianhimoinen ja älykäs kaveri. Hän pääsi hyvin pian kehittämään enempi ja enempi tätä toimintaansa, Mäkitalo kertoo.

– Hän tiesi tästä alasta varmaan yhtä paljon kuin suomalaiset tieteelliset asiantuntijat.

Vaasan hovioikeus tuomitsi miehen menettämään kokoelmansa valtiolle. Suomen Tulli rikosten jäljillä -ohjelman mukaan ne menivät Helsingin Luonnontieteelliseen keskusmuseoon. Mies sai luonnonsuojelurikoksesta 1 vuoden ja 4 kuukauden ehdollisen vankeustuomion.

Hovioikeus määräsi maksamaan miehen maksamaan myös 250 000 euron korvaukset valtiolle keräämistään munista ja eläimistä.

Kaikkein eniten huomiota ja mediatilaa munavyyhdissä sai miehen hallussa ollut Madagaskarin elefanttilinnun muna, joka on pituudeltaan noin 30 senttimetriä.

Madagaskarin elefanttilinnun munia on jäljellä maailmassa arvion mukaan joitakin kymmeniä.

Noin kolme metriä korkea, 450 kiloa painanut elefanttilintu on kuollut sukupuuttoon jo 400–500 vuotta sitten. Siten kyseinen muna on harvinainen, eri arvioiden mukaan niitä on maailmassa jäljellä vain muutamia kymmeniä.

Muna oli vakuustakavarikossa ja voudin hallussa. Oikeus totesi kuitenkin, ettei tätä munaa oltu hankittu laittomasti. Mies oli ostanut sen huutokaupasta Yhdysvalloista.

– Koska lintu on kuollut sukupuuttoon, niin se ei ole tietenkään enää uhanalainen. Munan kauppaan tai hallintaan ei ole rajoituksia, Mäkitalo kertoo IS:lle.

Tullissa pohdittiin, josko mies olisi antanut munan voudille ulosmitattavaksi ja myytäväksi. Ajatuksena oli se, että mies olisi selvinnyt 250 000 euron korvausvaateista.

Mies ei munastaan luopunut.

– Hän olisi todennäköisesti vaatimuksista selvinnyt, ja jäänyt vielä käteistä, mutta hän halusi sen munan itselleen ja toi 250 000 euroa rahaa, Mäkitalo kertoo.

Eri arvioiden mukaan munan arvo on ainakin satojatuhansia euroja, mutta sen todellista arvoa on vaikea määrittää.

Suomen Tulli rikosten jäljillä -ohjelman uudet jaksot ilmestyvät Ruudussa keskiviikkoisin. Ruutu on Ilta-Sanomien tavoin osa Sanoma-konsernia. Linnunmunista kertova jakso löytyy täältä.