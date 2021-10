Nainen piti eläimiä painajaismaisissa olosuhteissa – jyrsijät söivät toisiaan, koira tappoi lajitoverinsa

Törkeä eläinsuojelurikos ajoittuu vuosiin 2016-2019.

Helsinki

Itä-Suomen hovioikeus on lyhentänyt törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomitun naisen eläintenpitokieltoa. Nainen piti oikeuden mukaan poikkeuksellisen huonoissa oloissa muun muassa koiria, kissoja, kaneja, jyrsijöitä ja matelijoita. Naisella on ollut omistuksessaan ja hoidossaan enimmillään ainakin 85 eläintä.

Kymenlaakson käräjäoikeus määräsi huhtikuussa 23-vuotiaan naisen 15 vuodeksi eläintenpitokieltoon, mutta hovioikeus lyhensi tiistaina kiellon kuuteen vuoteen. Hovioikeus piti 15 vuoden eläintenpitokieltoa kohtuuttomana, kun huomioidaan tuomitun nuori ikä ja hänen muut olosuhteensa.

Hovioikeus toteaa, että eläimet ovat kärsineet muun muassa veden ja ravinnon puutteesta, pitopaikan likaisuudesta ja liian pienistä tiloista. Koirat ovat lisäksi kärsineet ulkoiluttamisen puutteesta ja hammasongelmista. Koiria on pidetty keskenään siten, että koira on tappanut toisen koiran. Jyrsijät ovat ravinnon puutteessa syöneet lajitovereitaan. Yksi kani, kolme koiraa ja kaksi hiirtä on jouduttu välittömästi lopettamaan heikkokuntoisuuden vuoksi, ilmenee hovioikeuden ratkaisusta.

– Teon moitittavuutta on lisännyt edelleen se, että (tuomittu) on pyrkinyt välttelemään eläinsuojelutarkastuksia ja piilottelemaan eläimiä. (Tuomitun) menettelyä voidaan pitää kokonaisuutena arvostellen vakavana, katsoo hovioikeus.

Halusi työhön eläinten pariin

Käräjäoikeus langetti naiselle kahdeksan kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen. Tästä tuomittu ei valittanut, vaan valitus koski pelkästään eläintenpitokieltoa.

Valituksessaan hovioikeudelle nainen kertoi olevansa erittäin eläinrakas ja pyrkivänsä hakeutumaan ammattiin eläinten parissa. Naisen mukaan eläinten laiminlyönnin syynä ei ollut piittaamattomuus, vaan ymmärtämättömyys ja terveydelliset ongelmat.

Tuomioon johtaneet eläinten laiminlyönnit tapahtuivat vuosina 2016–2019 useilla paikkakunnilla. Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että toistuva muuttaminen oli tarkoitushakuista ja sillä pyrittiin välttämään eläinlääkäreiden tarkastuksia.