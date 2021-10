Koronapassin käyttöönotto viime viikonloppuna sai ihmiset hakeutumaan rokotukseen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedottaa.

– Meillä on Varsinais-Suomessa noin 53 000 kaksitoista vuotta täyttänyttä asukasta, jotka eivät ole vielä ottaneet yhtäkään rokotusta. Tämä luku on hitaasti pienentynyt. Viime viikolla (viikko 41) ensimmäisiä rokoteannoksia annettiin kuitenkin noin 2200, kun edeltävinä viikkoina määrä on jäänyt alle 2000. Todennäköisesti koronapassin käyttöönotto on lisännyt rokotushalukkuutta, Tyksin infektiolääkäri Harri Marttila sanoo tiedotteessa.

Juttua päivitetään