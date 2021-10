Nuorten naisten nuuskan käyttö hurjassa kasvussa ammattikouluissa – käytössä petollisen vahvat aineet

Ammatillisessa koulutuksessa nuorten naisten nuuskankäyttö on lisääntynyt noin seitsemänkertaiseksi muutamassa vuodessa.

Kouluterveyskyselyissä on käynyt ilmi selvästi yleistynyt haitallinen ilmiö.

Ammattikoulussa opiskelevien nuorten naisten nuuskaaminen on muutamassa vuodessa lisääntynyt roimasti.

Ehkaisevän päihdetyön Ehytin Nuoret-osaston päällikkö Ilmo Jokinen sanoo, että muutama vuosi sitten ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista nuorista naisista yksi prosentti ilmoitti käyttävänsä nuuskaa. Tuoreissa kyselyissä nuuskankäyttäjien osuus oli kasvanut lähes seitsemään prosenttiin.

– Aikaisemmin nuuska ei ollut tyttöjen juttu yhtään, mutta tässä on nyt nähtävissä selvä muutos, Jokinen sanoo.

Ensimmäisenä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten naisten lisääntyneestä nuuskaamisesta kertoi MTV Uutiset.

Jokinen arvelee, että ilmiön taustalla on nuuskan esittäminen eräänlaisena trendituotteena ja että elämässään menestyvät populaarikulttuurin ja urheilun idolitkin käyttävät nuuskaa.

– Onko menestymisen takana kuitenkaan nuuska? Mielikuviahan tässä myydään ja rakennetaan, Jokinen miettii.

Jokinen sanoo asian kurjaksi puoleksi sen, että nuuskankäytön lisääntymisen takana on iso joukko aikuisia, jotka eivät välitä nuorista vaan haluavat takoa nuorten kustannuksella vain rahaa.

– Asia on aikuisten vastuulla! Niiden, jotka myyvät ja välittävät nuuskaa alaikäisille. Onhan se aika suunnitelmallista, jos jo 14-vuotiaat saadaan koukutettua nuuskan käyttäjiksi. Tässä on paljon aikuisia välikäsinä, Jokinen harmittelee.

Nuuskabisnekseen on valjastettu myös markkinointikoneisto. Ruotsissa on jo vuosikausia valmistettu nuuskapurkkeja, joiden ulkoasu houkuttelee erityisesti nuoria naisia.

– Sanotaan niin, että myynnissä on nuuskapurkkeja, joita ei ole ainakaan suunnattu pojille. Purkkien ulkoasu tehdään sellaisiksi, että ne kiinnostavat tyttöjä.

Moni suomalainen hakee nuuskansa Haaparannassa, jonka tupakkakaupoissa löytyy nuuskaa joka lähtöön. Osa nuuskapurkeista on ulkoasultaan suunniteltu erityisesti nuoria naisia houkutteleviksi.

– Ei kukaan markkinoi huvikseen, se on aina tavoitteellista. Todennäköisesti markkinointi on alkanut purra. On huomattu, että tytöissä on potentiaalia, Jokinen miettii.

Jokinen huomauttaa, että Suomessa nuorten naisten nuuskan käyttö on silti yhä paljon vähäisempää kuin Ruotsissa ja Norjassa.

Jokinen arvelee, että kyseessä saattaa olla samanlainen historiallinen kehitys kuin tapahtui aikaisemmin tupakan kanssa.

– Aikaisemmin pojat tupakoivat paljon, sitten tytöt ottivat poikia kiinni. Sitten pojat alkoivat käyttää nuuskaa. Nyt tytöt ovat ottamassa tässäkin poikia kiinni, Jokinen kuvaa.

Jokinen sanoo, että trendi-ilmiön lisäksi nuuskaamiseen voivat kannustaa monet käytännön seikat tupakanpolttoon verrattuna: ei tule hajuhaittoja, elimistöön ei tule häkää eikä keuhkoihin tervaa ja ei tarvitse joka kerta raahautua parvekkeelle tai tupakkapaikalle.

Asian kääntöpuolena ovat monet nuuskan aiheuttamat suu- ja limakalvosairaudet.

Moni pitää nuuskaa parempana vaihtoehtona kuin tupakkaa. Vaaratonta ei ole nuuskakaan.

– Iso juttu on vielä se, että Suomessa käytetään poikkeuksellisen vahvaa nuuskaa, jossa on paljon nikotiinia. Kaikki tutkimukset on tehty ihan eri nuuskilla, Jokinen huomauttaa.

Taustalla on se, että Suomeen saa tuoda yhden kalenterivuorokauden aikana enintään kilon nuuskaa. Näin Jokisen mukaan kilon painorajaan saa suhteessa enemmän nuuskaa.

– Ja näin ”haittasuhdekin” on sitten suurempi.

Nuuskan yleisestä käytön lisääntymisestä kertoo se, että tullin tekemät nuuskatakavarikot ovat MTV Uutisten mukaan kymmenkertaistuneet viime vuosikymmenen puolivälistä.