Johtavatko koronapassin vastustajien massapostituksen jäljet trollitehtaalle?

”En pidä mahdottomana, että ulkopuoliset tahot ruokkivat epävarmuutta.”

Koronapassien tulo on villinnyt rokotekriittiset tahot lähettämään massoittain sähköpostia kansanedustajille.

Kansanedustaja Eeva Kalli (kesk) kertoo Satakunnan Kansassa, miten yhdestä asiasta tulvii satoja viestejä. Kallin mukaan viestit ovat sävyltään samankaltaisia. Niissä viitataan samoihin linkkeihin ja käytetään samanlaista kieltä.

Kalli kysyy, onko kyse pelkästä trollitehtailusta.

Hän pohtii, kuka hyötyisi siitä, ettei Suomea avattaisi yhteiskuntana. Katseet kääntyvät itään.

Jarmo Limnéll.

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll sanoo tuntematta tarkemmin Kallin tapausta, että informaatiovaikuttaminen on jatkuvaa.

– Se on tälläkin hetkellä käynnissä suomalaiseen yhteiskuntaan. Siinä vaikutetaan sellaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin, jotka ovat ajankohtaisia ja jotka herättävät tunteita.

Vaikuttamisen perimmäisenä tarkoituksena on tuottaa epäjärjestystä ja epäluottamusta yhteiskuntaan, sekä lisätä eripuraisuutta yhteiskunnan sisälle.

Koronapassi on sopiva rummutuksen aihe.

Informaatiovaikuttajan kannattaa puuttua keskustelunaiheisiin, jotka herättävät voimakkaita tunteita. Digitaalinen maailma antaa hänelle uudenlaisen mahdollisuuden levittää tietoa.

Informaatiovaikuttajia on Limnéllin mukaan monenlaisia. On yksittäisiä toimijoita. On myös erilaisia porukoita, jotka ovat liittoutuneet esimerkiksi salaliittoteorioiden ympärille.

– On myös valtiollisia toimijoita, jossa valtiot pyrkivät kertomaan omaa tarinaansa eteenpäin. Digitaalisesta maailmasta on tullut yhä enemmän informaation ja mielikuvien taistelukenttä.

Ulkopuolisen tahon tavoitteena on lietsoa eripuraa ja epäluuloa viranomaisia kohtaan. Hän tietää, että hajanainen yhteiskunta on alttiimpi erilaisilla vaikuttamisille.

– Kun katsotaan tänä päivänä mitä tahansa konfliktia, joka on maailmalla käynnissä, tai arkipäiväistä toimintaa, internetin ja digitaalisuuden läsnäolo vie meidät enemmän siihen suuntaan, että mielikuvista ja myös tunteista käydään yhä enemmän kamppailua.

Martti Lehto.

Jyväskylän yliopiston työelämän professori Martti Lehto ei pidä mahdottomana sitä, että rokotekriittisten joukkomeilauksessa ulkopuoliset tahot ovat ruokkimassa epävarmuutta ja epäluottamusta.

Tiedossa on, että itärajan takaa työstetään ja syötetään somemaailman keskusteluihin viestejä, jotka pyrkivät luomaan epäluottamusta yhteiskunnan ja viranomaisten toimintoihin.

– Tuotetaan aineistoa, ruokitaan keskustelua ja lisätään bensaa liekkeihin niin, että luodaan yhteiskunta- ja johtajakriittinen ympäristö.

Viestien lähdettä on Lehdon mukaan kuitenkin vaikea selvittää. Hän ei osaa sanoa, onko viimeaikainen somepommitus lähtöisin rajojen ulkopuolelta.

Lehto veikkaa, että monet viestit ovat kotikutoisia.

Hän uskoo, että koronapassin tulo on saanut rokotevastaiset ryhmät aktivoitumaan. Koronarokotteita vastustavat alkavat nähdä, mitä tarkoittaa eläminen ilman rokotuksia ja koronatodistusta.

Enää ei ole suuremmassa riskissä sairastua koronaan, vaan arki on muuttunut.

– Tähän asti ne, jotka eivät ole ottaneet koronarokotusta, ovat jollakin tavalla voineet käydä ravintolassa ja eri liikuntapaikoissa. Nyt heille on tullut totuuden hetki, että jos ei ole ottanut kahta rokotetta, palvelut eivät ole enää käytettävissä.

Koronapassin tultua jotkut menevät ottamaan koronarokotteen, mutta fundamentalistit ovat sitä mieltä, ettei periksi anneta.

– Tyypillisesti sosiaalinen media on paikka, jossa ruvetaan purkamaan pahaa mieltä ja lietsotaan uudelleen liekkeihin rokotevastaisuus, Martti Lehto tulkitsee.

Koronpassi-viesteihin liittyy Lehdon mielestä isoveli valvoo -syndrooma.

– Nyt pitää ruveta jollekin ravintolan pokelle näyttämään sinulle kovin henkilökohtaista terveystietoa. Jotkut tulkitsevat kaksi rokotetta kovin henkilökohtaiseksi ja yksityisyyden suojaa osittain loukkaavaksi tiedoksi.

