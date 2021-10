Itäisen Suomen rokotuskattavuus länttä korkeampi, todetaan THL:n selvityksessä.

Helsinki

Ruotsinkielinen väestö on ottanut koronarokotteita muuta väestöä innokkaammin Suomessa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemästä selvityksestä. Ruotsia äidinkielenään puhuvista 82 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta, kun suomea tai saamen kieliä puhuvien keskuudessa vastaava luku on 74 prosenttia. Selvityksen mukaan rokottamattomista enemmistö eli 75 prosenttia puhuu äidinkielenään suomea tai saamea.

Kaiken kaikkiaan rokotuskattavuus on itäisessä Suomessa länttä korkeampi, mutta myös sairaanhoitopiirien sisällä on kuntakohtaista vaihtelua.

– Pitkä etäisyys sairaanhoitopiirin keskuskaupungista saattaa vaikuttaa siihen, että rokotteita on otettu vähemmän. Keskuskaupungeissa rokotuspisteitä on enemmän, ja niihin on päässyt paremmin julkisella liikenteellä, avaa johtava asiantuntija Mia Kontio THL:n tiedotteessa.

Osaltaan eroja selittää myös kuntien ja alueiden väestörakenne, sillä vanhemmat ikäryhmät ovat saaneet rokotteita muita aiemmin ja ottaneet niitä innokkaasti. Yli 50-vuotiaiden keskuudessa rokotuskattavuus on jo yli 90 prosenttia. Sukupuolten väliset erot suhteessa koronarokotteisiin näkyvät selkeimmin 16–29-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa miesten rokotuskattavuus on 6–8 prosenttiyksikköä naisia matalampi. Yli 60 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä tämänkaltaista eroa ei enää käytännössä ole.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä kasvussa

Suomessa raportoitiin viikonlopun aikana 1 310 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kasvanut kuluneen kuukauden aikana tasaisesti. Maanantaina sairaalahoidossa oli 218 potilasta, mikä on runsas sata enemmän kuin kuukausi takaperin, jolloin sairaalahoidossa oli 78 potilasta. Sairaalahoidossa olevista potilaista tehohoidossa on 33.

Perjantain jälkeen Suomessa on kerrottu neljästä uudesta koronakuolemasta. Kaikkiaan koronavirukseen liittyviä kuolemia on Suomessa raportoitu 1 120.