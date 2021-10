Lippalakkimiehestä Nastolan tulipalon ratkaiseva todistaja? Poliisi pyytää ilmoittautumaan

Valvontavideolta saattoi löytyä tärkeä tekijä Nastolan hallipalon selvittämiseen. Poliisi pyytää miestä, jolla oli päässään musta Under Armour -merkkinen lippalakki, ilmoittautumaan todistajaksi.

Hämeen poliisilaitos tutkii Nastolan hallipaloa törkeänä vahingontekona.

– Poliisi on saanut rikospaikan tutkinnan suoritettua. Rikospaikkatutkintaa tehtiin 29.9.–14.10.2021 ja sen yhteydessä taltioitiin rikospaikkanäytteitä ja alueen valvontavideoita, jutun tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari Kiiskinen kertoo.

Tutkinnassa käytettiin apuna paloihin erikoistunutta poliisikoiraa.

Paikkatutkinnan perusteella tulipaloa on syytä epäillä tahallaan sytytetyksi. Palosta aiheutui mittavat omaisuusvahingot, mutta henkilövahingoilta vältyttiin.

Kiiskisen mukaan esitutkinnan painopiste siirtyy taktisen tutkinnan eli kuulustelujen ja puhuttamisten suuntaan.

Alueen valvontavideoille on tallentunut ihmisiä, joiden henkilöllisyyttä poliisi selvittää.

Valvontavideolle on tallentunut muun muassa mies, jolla on yllään musta Under Armour -merkkinen lippalakki, mustat ulkoiluvaatteet ja siniset lenkkitossut. Mies selvästi kiinnittää huomiota paloon. Poliisi pyytää miestä ilmoittautumaan mahdollisena todistajana, Kiiskinen sanoo.

Poliisi pyytää tapahtuma-aikaan alueella liikkuneita ja palon huomanneita henkilöitä ottamaan yhteyttä sähköpostilla vihjeet.hame@poliisi.fi tai soittamalla vihjepuhelimeen 0295 414 222.