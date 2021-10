Kalliolaispubin pitäjä hiiltyi koronapassin vastustajiin – myöntää nyt ”ansiomitalin” valittajille

”Maakunnissa asia on mennyt enemmän tunteisiin.”

Helsingin Kalliossa vaikuttavan Pub Sirdien julkaisema koronapassi on herättänyt laajalti sympatiaa.

Pub kertoo sosiaalisessa mediassa myöntävänsä ansiomitalin koronapassista loukkaantuneille. Kriteereinä on ”minäminäminä-asenne, nollatason ymmärrys ravintoloitsijan puolentoista vuoden ahdingolle ja ravintoloitsijan syyllistäminen syrjinnästä”.

Ihmiset kommentoivat sosiaalisessa mediassa, että pubia pitää tukea ”rokotevastaisten iskuilta”.

– On tullut sellaisia yhteydenottoja, että voiko ostaa vaikka t-paidan, koska olen näin kaukana pubin toinen omistaja Mikko Vehmas kertoo palautteesta.

Vehmas sanoo, että koronapassin vastustajien liikehdintä on purkautunut lähinnä someraivona.

– Siellä on ollut jopa mautonta kirjoittelua, tilannetta on verrattu holokaustiin ja natsi-Saksaan.

Vehmas kertoo keskustelleensa henkilökunnan kanssa, mitä he ajattelevat tilanteesta. Kukaan ei ole kokenut, että olisi pelottanut tai olisi uhkaavia tilanteita.

– Minulla on sellainen kuva, että se on enemmän maakunnissa. Siellä asia on mennyt enemmän tunteisiin, Vehmas sanoo koronapassin tulosta.

Vehmas on kokenut, että koronapassi on positiivinen asia.

– Jotenkin tuntuu, että ne jotka huutelevat, etten tule koskaan käymään ja boikotoin tätä paikkaa, eivät edes asu sadan kilometrin säteellä Kalliosta.

Vehmas kertoo, että hän on saanut pari ”foliohattusähköpostia”, mutta häntä ei ole uhkailtu.

Toisen ravintolan Majavan osalta on hänen mukaansa ollut positiivisia kohtaamisia.

– Ihmiset yhtäkkiä havahtuvat, että onkin ok puolentoista vuoden jälkeen halata naapuria tai vanhaa työkaveria.

Sirdie ja Majavat ryhtyivät viikonloppuna vaatimaan koronapassia aina kaikilta tulijoilta.

Vehmas sanoo, että Majavassa ihmiset ovat ymmärtäneet, että koronapassi on nyt käytössä.

– Joka päivä on ollut muutamia kokeilijoita, että on ollut isompi ryhmä ja yhdellä ei ole koronapassia. Selkeästi kokeillaan päästäänkö silti sisälle. Sitten joko yksi lähtee tai kaikki lähtevät, se on ryhmän päätös.