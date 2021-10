Allu Lähteenmäki, 60, täräytti Pakilan Teboililla ytimekkään näkemyksen autoilun hinnasta: ”Ei se mene millään muulla eteenpäin kuin dieselillä tai bensalla"

Kahta euroa hipova bensan litrahinta kismitti autoilijoita helsinkiläisillä huoltoasemilla.

Bensiini on Suomessa tällä hetkellä ennätyskallista, kun 95-oktaanisen polttoaineen litrahinta hätyyttelee jo kahta euroa. Aihe kirvoitti viikonloppuna kitkeriä kommentteja Savonlinnassa, koska syrjäseuduilla julkisen liikenteen suosiminen tai sähköauton lataaminen ei suju yhtä näppärästi kuin vaikkapa pääkaupunkiseudulla.

Polttoaineen korkea hinta on huomattu kuitenkin myös helsinkiläisillä huoltoasemilla. Pakilan Teboililla tankannut yrittäjä, HIFK:n entisenä jääkiekkoilijana tunnettu Allu Lähteenmäki, 60, luonnehti IS:lle bensan hinnan olevan jo ”ihan älytön”.

Pakilan Teboililla tankannut yrittäjä Allu Lähteenmäki pitää bensan hintaa korkeana, mutta ei ole vielä vaihtamassa sähköautoon.

– Kyllä meitä yrittäjiä tässä rangaistaan. Autolla pitää liikkua ja ei se mene millään muulla eteenpäin kuin dieselillä tai bensalla. Kai se on tankattava, maksoi mitä maksoi, ikävä kyllä, Lähteenmäki kommentoi.

Menoveden kallis hinta ei kuitenkaan Lähteenmäen mukaan vaikuta hänen autoiluunsa.

– En oikein usko näihin sähköautoihin. Ajan kuitenkin niin paljon ja sellaisissa paikoissa, ettei aina pääse lataamaan.

Malmin ABC:lla tankannut heinolalainen kiinteistönvälittäjä Henrika Pekkola, 43, tankkasi tankin täyteen. 45 litraa polttoainetta maksoi 78 euroa.

– Tankkasin tankin täyteen, eli 45 litraa ja hintaa tuli 78 euroa, kertoi Malmin ABC:lla tankannut heinolalainen kiinteistönvälittäjä Henrika Pekkola.

– Juuri eilen miehen kanssa mietittiin, että kohta täytyy oikeasti alkaa miettiä, että millaisia reissuja tehdään ja minne. Kun litrahinta alkaa olla kaksi euroa, niin kyllä se kuulostaa tosi kovalta, Pekkola pohti.

– Onhan tämä järkyttävän kallista, mutta elämä on, toteaa Pakilan Teboililla tankannut pätkätyöläinen Ismo, 57.

– Fillari on paras kulkuväline ja omat jalat, tuumasi Pakilan Teboililla tankannut pätkätyöläinen Ismo, 57.

– Ei se hinta voi älyttömäksi mennä, kipuraja voisi olla vaikka kolme euroa. Ajan niin vähän, että ei se tule niin kalliiksi. Fillari on paras kulkuväline ja omat jalat, hän jatkaa.

Eläkeläinen Pirta Nurmi, 35, laittoi tankin täyteen 95-oktaanista bensaa Malmin ABC:llä. Hän ei tuijottanut litrahintaa tankille saavuttuaan.

– Se maksaa mitä se maksaa. Auto on täynnä lapsia ja olemme tulossa Lohjalta mummilaan käymään. Ei me päästä mihinkään, jos me ei autolla ajeta, Nurmi sanoo.

– Laitoin tankin täyteen 95-bensaa. En itseasiassa edes katsonut hintaa, se maksaa mitä se maksaa, kertoi Malmin ABC:lla asioinut Pirta Nurmi.

Hän arvelee, että kahden euron litrahinta voisi jo pistää miettimään ajettavia kilometrejä.

– Ehkä kaksi euroa olisi sellainen hinta, että alkaisi miettiä minkä verran viitsii ajella. Ei olla näillä hinnoilla vielä rajoitettu ajamista.