Afrikan tähti -pelistä räjähti rasismikohu Helsingin yliopistolla – opiskelijajärjestö pyytää anteeksi

Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan mukaan asiassa on väärinymmärryksiä, mutta merkittävin kysymys on, miten näin on päässyt tapahtumaan.

Afrikan tähti -peli ja Helsingin yliopiston opiskelijajärjestöjen käytännöt nousivat keskelle kohua, kun vaihto-opiskelija otti sosiaalisessa mediassa esiin taannoin järjestettyjen fuksiaisten tapahtumat.

Maantieteen opiskelijoiden syyskuun puolivälissä järjestetyissä fuksiaisissa eli ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tervetulotapahtumassa oli teemana pelit. Tapahtumassa kierretään rasteja ryhmissä. Kohun taustalla oli se, että yhden ryhmän pukeutumisteemaksi oli valittu Afrikan tähti.

Saksalainen maantieteen vaihto-opiskelija kertoo Instagram-tilillä pitävänsä tapahtumaa järkyttävänä ja rasistisena.

Afrikan tähden kolonialismin romantisointi ei ole hyväksyttävää, hän sanoo. Hän vaatii ainejärjestöltä ja yliopistolta toimia Instagram-tilillään ja asiasta ensin uutisoineelle Iltalehdelle antamassaan haastattelussa.

– Olen raivoissani. Tämä Suomen fuksitapahtuma on osoittanut, miten tietämättömiä ja herkkiä valkoiset ihmiset voivat olla, ja miten he haluavat puolustaa rasistisia siteitään, hän kirjoittaa Instagramissa.

Tapahtuman järjestänyt Maantieteen opiskelijat ry on pyytänyt Instagramissa anteeksi tapahtunutta ja kertonut, että tapahtuman järjestäjät päättivät pukeutumisteemasta, eivät osallistujat.

– Maantieteen opiskelijoiden hallitus ja tuutorit pyytävät anteeksi sitä, ettemme yltäneet tasa-arvoisuusstandardeihimme ja sitä, ettei kukaan puuttunut asiaan vaan antoi sen tapahtua, järjestö kirjoittaa.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Jessika Isomeri kertoo, että asiaa on käsitelty ylioppilaskunnan toimistolla ja on sovittu tapaaminen maantieteen opiskelijoiden ainejärjestön ja yliopiston edustajien kanssa. Yhteyttä on otettu kaikkiin asianosaisiin, myös vaihto-opiskelijaan, Isomeri sanoo.

Lisäksi mietitään, miten antirasistista toimintaa voidaan jatkossa kehittää.

– Vaikka tällä hetkellä yhdenvertaisuutta koetetaan edistää kaikin eri tavoin, meidän toimemme ovat olleet riittämättömiä, kun tällaista on päässyt tapahtumaan. Tiedostamme, että on puutteita, ja antirasistisiin toimiin pitää ehdottomasti jatkossa panostaa kaikilla eri tasoilla, hän sanoo.

– On ihan totta, että on väärinymmärrys siitä, mitä fuksiaisissa on tapahtunut. En kuitenkaan näe, että se on tässä ydinasia vaan se, miten alun perinkään tällaista pääsee tapahtumaan.

Ylioppilaskunnan piirissä toimii suuri joukko itsenäisiä järjestöjä. Ylioppilaskunta järjestää muun muassa koulutuksia järjestöille. Ylioppilaskunnassa on häirintäyhteyshenkilöt, joihin voi ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa.

– Hyvin paljon työtä on vielä tehtävänä yhdenvertaisuuden toteutumisen eteen. Erityisesti antirasismin kanssa konkreettisia toimia vaaditaan, ja niitä lähdetään toteuttamaan.

Nimensä lautapeli on saanut Etelä-Afrikasta 1905 löydetyn Cullinanin timantin mukaan. Timantti painoi 3 106,75 karaattia eli reilut 620 grammaa.

Asian otti esille saksalainen tummaihoinen vaihto-opiskelija, joka kertoo Instagramissa omasta kokemuksestaan, että ”luntakin valkoisemmassa Suomessa” on ollut rankkaa olla Erasmus-opiskelijana.

Afrikan tähti -lautapeli on alkujaan vuodelta 1951. Pelissä pelaajat kiertävät Afrikkaa, etsivät jalokiviä ja erityisesti suurta Afrikan tähteä, jonka löytäminen päättää pelin. Lopulta pelaajat palaavat Kairoon tai Tangeriin keräämiensä rahojen ja Afrikan tähden kanssa. Matkalla voi osua rosvoon ja menettää rahansa. Tuoreessa keskustelussa on monesti tuotu esiin, että rosvot ovat ihonväriltään vaaleita.

– Peli kuvaa eurooppalaista kolonialismia, ja ihmiset pelaavat sitä ja ikään kuin kasvattavat lapsiaan niin, että he päätyvät käyttäytymään rasistisesti, vaihto-opiskelija kirjoittaa.

– Tämä peli ei ainoastaan näytä, miten meidän on kyseenalaistettava skandinaavinen osallistuminen länsieurooppalaiseen siirtolaiskolonialismiin, vaan se osoittaa myös, miten paljon nämä rasistiset rakenteet on normalisoitu yhteiskunnissamme, kun lapset pelaavat sitä ja yliopisto-opiskelijat käyttävät sitä mielellään "hauskana" pelinä esitellessään kampusta ja kaupunkia uusille opiskelijoille.

Pelilauta on vaihto-opiskelijan mukaan kauttaaltaan täynnä stereotypioita Afrikasta.

Vaihto-opiskelijan mukaan pelilaudalla on hyvin stereotyyppinen kuva Afrikasta. Lauta on vuodelta 1951.

Instagramiin lataamassaan videossa vaihto-opiskelija sanoo, että toiset opiskelijat esittivät kohun keskelle joutuneissa fuksiaisissa orjia ja toiset orjanomistajia.

Ainejärjestö taas kirjoittaa Instagramissa, että osallistujat eivät pukeutuneet orjiksi vaan löytöretkeilijöiksi, rosvoiksi, timanteiksi ja pelinappuloiksi.

Maantieteen opiskelijat ry:n yhdenvertaisuusvastaava ja varapuheenjohtaja Vilma Kaukavuori selvensi tilannetta Helsingin Sanomille. Hänen mukaansa jokaisella ryhmällä on ollut rasteille saavuttaessa omanlainen sisääntulotapansa tai -esityksensä. Tässä yhteydessä Afrikan tähti -ryhmän pelinappulat tavoittelivat Afrikan tähteä ja roistot ryöstivät pelinappulat.

– Tästä on liikkunut väärää tietoa orjista ja heidän omistajistaan. Siitä ei ollut kyse, vaan roistot toimivat alkuperäisen lautapelin mukaisesti, Kaukavuori kertoi.

Saksalainen vaihto-opiskelija kritisoi Iltalehdelle Afrikan tähden takana olevaa ajatusta, että Afrikkaan tullaan hakemaan timantteja ja luonnonvaroja ja viedään ne pois mantereelta Kairon tai Tangerin kautta.

– En peräänny argumentistani. Peli on rasistinen. Näkökulmalleni on paljon todisteita tiedemaailmassa. Peli esittelee, mistä kolonialismissa on kyse. Siitä koko pelissä on kyse: pelissä kerätään timantteja Afrikassa ja tuodaan ne Kairoon. Se on rasismia ja kolonialismia minulle, hän kertoo Iltalehdelle.

Hän on saanut paljon vihaa ylleen otettuaan asian esille ja on myös poistanut sen takia Twitter-tilinsä. Fuksiaisista noussutta keskustelua on käyty sosiaalisessa mediassa kärkkäästi.

Afrikan tähden maailmanmestaruusotteluita on pelattu monina vuosina.

Afrikan tähti on suosittu lautapeli, jonka Kari Mannerla kehitti 19-vuotiaana vuonna 1951.

Elettiin siirtomaa-aikaa. Mannerla on kertonut inspiroituneensa muun muassa Tarzan-kirjoista ja Humphrey Bogart -elokuvista.

– On liikuttavaa, miten lapsellisella tietämyksellä se on tehty. Esimerkiksi lentoasemia on paikoissa, joihin ei todellisuudessa pääse kuin kävellen. Mutta jos tekee opetusohjelman, ei tule hyvää peliä, vuonna 2006 kuollut Mannerla on sanonut Turun Sanomien haastattelussa.

Peliä ja sen vanhaa maailmankuvaa on käsitelty aiemminkin muun muassa useissa tutkimuksissa.

”Samaan aikaan kun lannevaatteisiin puetut mustat alkuasukkaat ovat poistuneet niin tuotepakkausten kyljistä kuin koulukirjojen sivuilta, jatkuu muuttumaton heimotanssi kansallisen instituution asemaan korotetulla pelilaudalla”, kirjoittaa historian tutkija Henna Ylänen tutkimusartikkelissaan Kansakunta pelissä. Nationalismi ja konfliktit 1900-luvun alun suomalaisissa lautapeleissä.

”Tosikot voisivat väittää, että Afrikan tähti on kolonialistinen peli, koska pelaajat ovat siellä vain rohmuamassa luonnonvaroja. Epäilemättä peli kantaakin mukanaan siirtomaavallan perintöä, mutta toisaalta pelin rosvotkin näyttävät eurooppalaisilta. Onko lopultakaan suurta eroa pelaajien ja pelilaudalla lymyävien western-henkisten ryöväreiden välillä?”, kulttuurihistorian professori Hannu Salmi kirjoitti Turun Sanomien kolumnissaan 2009.

Tänä vuonna 70 vuotta täyttäneestä pelistä on tehty uusi versio, jossa on rosvojen sijaan leopardeja.

Peliklassikosta on tehty myös Inkan aarre -versio, jossa seikkaillaan Etelä-Amerikassa. Afrikan tähti on käännetty ainakin 16 kielelle.