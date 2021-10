Kansainvälisen oikeuden professori latasi täyslaidallisen päättäjien niskaan Twitterissä – povaa vaikeita korona-aikoja Suomeen: ”Edessä on musta joulu”

Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin uskoo, että monet kuolevat ja sairaanhoito ylikuormittuu.

Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin arvostelee kovin sanoin Suomen hallituksen koronapäätöksiä Twitterissä.

– Suomella on nykyistä paljon pahemmat ajat edessä. Rokotekattavuus ei riitä torjumaan epidemian kasvua, Scheinin kirjoittaa.

– Päättäjät päästivät irti vastuuttoman vapauden huuman. Samaan aikaan tietoon perustuvan päätöksenteon edellytykset ajettiin alas. Hätäjarrua ei ole, professori jatkaa.

Huomioitavaa on toki, ettei kirjoittaja ole lääketieteen alan asiantuntija, vaan hänen meriittinsä sijaitsevat kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien puolella. Hänen esittämänsä kritiikki päättäjiä kohtaan on kuitenkin varsin voimakasta tilanteessa, jossa koronapotilaiden määrä sairaanhoidossa on nousussa.

Suomessa otettiin esimerkiksi viikonloppuna käyttöön koronapassi. Sen avulla ravintolat voivat olla pidempään auki, ja ne voivat ottaa enemmän asiakkaita sisään kuin leviämisvaiheen alueiden koronarajoitukset ovat aiemmin sallineet.

– Edessä on musta joulu: sairaanhoito ylikuormittuu, monet sairastuvat vakavasti tai kuolevat. Koronakuolemien viimevuotinen määrä ylitettiin jo tänä viikonloppuna. Vuoden 2021 jäljellä olevat kaksi ja puoli kuukautta tulevat olemaan paljon pahempia. Ja tämä on tehty tieten, Scheinin ryöpyttää.

Scheinin pohjustaa arvionsa vertailulla Singaporeen, jossa on likipitäen yhtä paljon asukkaita kuin Suomessa. Kummatkin reagoivat varhaisessa vaiheessa koronaan, ja sulkivat muun muassa rajoja. Myös koronakuolleisuus oli molemmissa maissa matala viime vuonna.

Scheinin kirjoittaa kuitenkin, että Singaporen tukahdutusstrategia toimi koronaviruksen deltamuunnoksen saapumiseen saakka. Syys- ja lokakuussa koronatartuntojen määrät lähtivät räjähdysmäiseen nousuun.

Maassa on tuplarokotettuja 80 prosenttia koko väestöstä, kun Suomessa 12 vuotta täyttäneistä kaksi rokotetta on saanut keskiviikon lukujen mukaan 74 prosenttia.

– Singaporen nykytilanne osoittaa, että edes 80 prosenttia ei riitä laumasuojaan deltavariantin aikana, Scheinin kirjoittaa.

Scheinin kirjoittaa, että Singaporessa tapahtuu 1,77 koronakuolemaa päivässä miljoonaa asukasta kohden. Se on enemmän kuin missään vaiheessa Suomessa yhtä viime vuoden huhtikuista viikkoa lukuun ottamatta.

– Singapore yrittää pysäyttää epidemian ja kuolintapausten kasvun. Se testaa nyt viisinkertaisesti Suomeen verrattuna.

– Epidemian kiihtyessä kattava testaaminen on tietoon perustuvan päätöksenteon välttämätön edellytys. Suomi ei testaa eikä jäljitä, eikä tiedä mitä tekee, Scheinin arvostelee Suomen hallitusta.