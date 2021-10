Lapissa tulee lunta hujauksessa jopa 30 senttiä.

Ylläksellä ja Äkäslompolossa on jo runsaat kinokset.

– Syysloma on virallisesti tulossa, mutta käytännössä säässä on jopa hiihtolomamaisia aspekteja.

Näin kertoo Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne, jonka mukaan sää kylmenee alkavalla viikolla.

– Päivälämpötilat tippuvat ihan reilusti ja sama näkyy yölämpötiloissa.

Myös sateita tulee reippaasti, jopa Tamperetta myöden lumena.

Lämpötilojen viilentyminen näkyy etelässä jo maanantaina, jolloin lämpöä noin on 5-7 astetta ja keskiosissa maata 1–4 astetta. Lähes koko Lapissa värjötellään 1-6 asteen pakkaslukemissa.

Pohjoisen kylmä puhallus tuntuu erityisesti tiistain vastaisena yönä. Rinteen mukaan kannattaa varautua siihen, että tien pinnat saattavat olla liukkaat.

– Tiistaiaamu on pakkasaamu aivan koko maassa, ihan eteläisimmässäkin Suomessa. Etelässä pakkasta on 1–2 astetta, käsivarren Lapissa on reilusti yli kymmenen astetta pakkasta, Rinne sanoo.

Keskiviikkona on luvassa läntisille merialueille jopa myrskytuulia ja runsaita sateita koko Suomeen.

Sateet alkavat Tampereen seudulle asti lumena, mutta tätä etelämpänä tulee vettä.

– Ihan etelässä sateet pysyvät todennäköisesti vetenä, mutta muuten maan keski- ja pohjoisosissa sateet alkavat lumena. Ajokeli on todennäköisesti aika hirvittävä niillä alueilla, joissa tulee lunta.

Lämpötila nousee etelässä jopa 12 asteen tienoille, kun Lapissa pysytellään yhä pakkasen puolella. Käsivarren Lapissa pakkasta on noin kymmenen astetta.

Sateet jatkuvat myös torstaina. Vedeksi muutettuna sateita tulee kahden vuorokauden aikana noin 20-30 millimetriä.

– Lapissa kaikki sateet tulevat lumena. Eli lunta voi tulla jopa yli 30 senttiä.

Viikonlopuksi sää saattaa jälleen kylmentyä entisestään. Se saattaa tuoda jopa vähäisiä lumisateita etelään.

– Voi olla, että kylmän ilman aalto tulee pohjoisesta, mutta se on aika vielä aika epävarmaa. Jos jotain sateita Etelä-Suomessa tulee, niin niissä on myös lumihiutaleiden mahdollisuus, Rinne kertoo.