Norjan Kongsbergin jousiasehyökkäys ja Britannian konservatiivi­kansanedustaja David Amessin puukotus nostivat huolen siitä, voisiko samanlaisia tekoja tapahtua Suomessa. Suojelupoliisin mukaan tällaisten tekojen mahdollisuutta ei voida täysin poissulkea Suomessakaan

Terrorististen tekojen uhka ei ole väistynyt Euroopassa. Kaksi järkyttävää esimerkkiä samalta viikolta kertovat vaaran olevan todellinen.

Norjan Kongsbergin jousiasehyökkäyksen jälkeen kiinniotettua miestä epäillään viidestä murhasta ja kolmen ihmisen vahingoittamisesta. Näin kertoi tutkinnanjohtaja Per Thomas Omholt poliisin tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Britannian poliisi kertoi lauantaina, että konservatiivikansanedustaja David Amessin kuolemaan johtanut puukotus oli terroristinen teko. Poliisin mukaan tutkintojen alkuvaiheessa on selvinnyt mahdollinen islamistiseen ääritoimintaan yhdistetty motiivi. Tutkintaa johtaa terrorismin vastainen yksikkö.

Suojelupoliisi arvioi Ilta-Sanomille Suomen tilannetta Norjan ja Britannian iskujen jälkeen.

Norjan pääministeri Jonas Gahr Store toi kukkia jousiaehyökkäyksen muistopaikalle perjantaina.

Mikä on Suojelupoliisin uhka-arvio islamilaisen radikalismin uudesta noususta?

– Yksittäisten ihmisten tekemiä iskuja on tapahtunut Euroopassa viime vuosina useita, joten varsinaisesta muutoksesta tässä ei vielä ole kyse. Vaikka 2010-luvulla tapahtuneiden suurten Isilin (Isisin) organisoimien iskujen tapaisia iskuja ei ole viime aikoina Euroopassa ollut, Isil pystyy edelleen inspiroimaan yksittäisiä ihmisiä tai pienryhmiä toteuttamaan iskuja, Suojelupoliisin viestintäpäällikkö Milla Meretniemi kertoo Ilta-Sanomille.

– Suojelupoliisin uhka-arvion mukaan Suomessa suurimman terrorismin uhkan aiheuttavat äärioikeistolaista tai radikaali-islamistista ideologiaa kannattavat yksittäiset toimijat ja pienryhmät. Suojelupoliisin terrorismin torjunnan kohdehenkilöitä on noin 390, ja määrä on pysynyt muutaman viime vuoden vakaana. Esimerkiksi kohdehenkilöiden kansainväliset yhteydet ovat kuitenkin aiempaa huolestuttavampia. Tähän on vaikuttanut muun muassa vierastaistelijailmiö. Valtaosa kohdehenkilöistä liittyy radikaali-islamistiseen terrorismiin, hän sanoo.

Olemmeko menneet uuteen aikaan ja voisiko tällainen isku sattua Suomessa?

– Norjan ja Britannian tapahtumat eivät vaikuta suoraan terrorismin uhkatasoon Suomessa, koska juuri tämän tyyppiset teot ja niiden mahdollinen inspiraatiovaikutus on siinä jo aiemmin huomioitu. Suomessa terrorismin uhka on ollut vuodesta 2017 lähtien neliportaisen asteikon tasolla kaksi eli kohonnut, Meretniemi sanoo.

David Amessin murhan tutkimukset jatkuivat tapahtumapaikalla perjantaina.

Mitä voidaan tehdään tekojen estämiseksi?

– Tekotavoista todennäköisimpiä ovat helposti saatavat välineet, kuten veitset ja ajoneuvot. Yksittäisten henkilöiden helposti saatavilla välineillä tekemiä iskuja on hyvin vaikea kokonaan estää, koska niiden valmistelusta ei välttämättä ole merkkejä ennakkoon.

– Tällaisten tekojen mahdollisuutta ei voida siis täysin poissulkea Suomessakaan, mutta viranomaiset tekevät jatkuvasti töitä sen eteen, ettei tällaista tapahdu. Terrorismintorjunnassa viranomaisyhteistyö toimii hyvin ja tiiviisti, Meretniemi kertoo.

Suojelupoliisin kansallisen turvallisuuden katsaus 2021 kertoo lisäksi, että terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden lukumäärä on pysynyt ennallaan ja on noin 390. Kohdehenkilöillä on laajoja keskinäisiä verkostoja ja yhteyksiä ulkomaisiin terroristisiin toimijoihin. Merkittävä osa toiminnasta, kuten verkostoituminen, tapahtuu internetissä ja viestintäsovelluksissa, katsauksessa todetaan.