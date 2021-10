Aamuyön opetus oli se, että koronapassi kannattaa ladata Omakanta-palvelusta jo ennen ravintolaan menoa. MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo IS:lle, että passin voi tarkastaa myös tiskillä tai pöydässä ennen kuin asiakasta palvellaan.

Koronapassi otettiin käyttöön lauantaina vuorokauden vaihtuessa. Yrittäjille jäi hyvin lyhyt aika sopeutua muutokseen, sillä eduskunta hyväksyi koronapassin käyttöönoton mahdollistavat tartuntatautilain muutokset perjantaina äänin 105–33.

Koronapassin tarkastamisen keinot ravintoloiden ovilla mietityttävät aluksi asiakkaita ja yrityksiä. Valmistelun aikana näytti ensin siltä, että koronapassi pitäisi tarkastaa aina ravintolaan tultaessa, mikä näytti pienten yrityksien kannalta epärealistiselta.

Ravintola-ala ja aluehallintoviranomaiset etenivät kuitenkin nopeasti asiassa.

– Onnistuimme kuitenkin jo keskiviikkona 13.10. keskusteluissamme aluehallintovirastojen kanssa löytämään joustavan ja liiketoimintaan paremmin sopivan menettelyn. Passin voi tarkastaa myös tiskillä tai pöydässä ennen kuin asiakasta palvellaan. Tämä mahdollistaa passin laajemman käytön sellaisissa ravintoloissa, joissa ei ole järjestyksenvalvojaa ovella, alan edunvalvojan MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo Ilta-Sanomille.

– Saimme perjantaina iltapäivällä, heti lain hyväksymisen jälkeen, ohjeistuksen jäsenyrityksillemme. On hienoa, että avien edustajat ottivat huomioon sen, miten passin tarkastaminen sujuu käytännössä jouhevasti, hän sanoo.

Old Irish Pub tyhjennettiin perjantaina ennen puolta yötä. Sen jälkeen sisälle pääsivät ne, joilla on koronatodistus.

Helsinkiläisen Heidi's Bier Barin jono perjantaina.

On the Rocksissa järjestysmies kysyi ovella koronatodistusta jo ennen puoltayötä. Todistuksen näyttämällä sai rannekkeen, jolla baariin sai jäädä myös puolenyön jälkeen, jolloin ilman ranneketta tulleet jotuivat poistumaan.

Vuorokauden vaihtuessa koronapassin saaminen älypuhelimeen tuotti joillakin asiakkailla vaikeuksia.

Monille asiakkaille ensimmäisen koronapassin käytön päivän suurin opetus olikin se, että koronapassi kannattaa ladata Omakanta-palvelusta Kanta.fi jo ennen ravintolaan menoa eikä esimerkiksi vasta aamuyön tunteina ravintolaan mennessä. Omakantaan kirjautuminen vaatii sähköisen tunnistautumisen verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta käyttäen.

Koronapassin voi avata esimerkiksi älypuhelimen verkkoselaimeen, sen voi tallentaa, tai siitä voi ottaa kuvakaappauksen. Koronapassia edellyttävä taho tarkastaa passin lukemalla passissa olevan QR-koodin tarkoitukseen tehdyllä mobiili­sovelluksella.

Näin saat koronapassin ja käytät sitä: Katso ohjeet vaihe vaiheelta täältä

Wallis' Karaoke Barissa Helsingissä luettiin koronapasseja heti niiden tultua käyttöön perjantaiyönä.

Walli’sin baaritiskillä olikin tunkua, kun laulu sai kaikua pikkutunneille.

Koronapassi on tarkoitettu tilanteisiin, joissa rajoituksia on voimassa. Sen avulla voidaan pitää esimerkiksi kulttuuri- ja urheilutapahtumia tai liikuntatiloja avoinna ihmisille, joilla on todistus joko rokotuksista, sairastetusta koronataudista tai negatiivisesta koronatestistä.

Rajoitukset koskevat lähinnä ravintoloita. Niitä on voimassa tällä hetkellä pääkaupunkiseudun eli Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan lisäksi Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Päijät-Hämeessä, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.