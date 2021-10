”Tuokaa ruokaa, olemme täällä harjalinnun vankeina.” Lintukuvaajat lähes asuivat Helenan aidan takana.

Kaksi viikkoa jaksoi eksoottinen ja Suomessa varsin harvinainen harjalintu viettää Kouvolassa.

Sitten tuli mitta täyteen.

Keskiviikkona harjalintu, tieteelliseltä nimeltään Upupa epos, sai ainakin toistaiseksi tarpeekseen ”kouvostoliiton” kurjasta säästä, joka kasteli irokeesimallisen tukan, joka on harjalinnun paras tuntomerkki räikeän värityksen lisäksi, jossa valkoinen on uusi musta ja musta on uusi valkoinen.

Videolla harjalinnun klassinen irokeesi vilahtaa vain pari kertaa, muuten vieras on kammannut tukkansa taakse.

– Ajatteli varmasti siinä kaatosateessa, että perhana, nyt on tämäkin nähty, nyt kotiin, Helena Savolainen miettii.

Kuvaajat olivat aidan takana luvan kanssa, korostaa vitsaileva Helena Savolainen.

Nuo kaksi viikkoa Savolainen ja hänen miehensä ja koiransa olivat uteliaiden bongareiden ja hyperinnokkaiden pitkäputkisten lintukuvaajien vankina.

Erityisesti jälkimmäisten innostus on maan laajuisesti kuuluisaa intohimoisessa pinttyneisyydessään.

Harjalintu nimittäin viihtyi Savolaisen pihalla, keskellä Kaipaisten vanhaa puutaloidylliä, joka syntyi aikanaan VR:n työntekijöiden tarpeisiin.

– Kerran mieheni huusi heille, tuokaa ruokaa, olemme täällä harjalinnun vankeja, Savolainen kertoo.

Ja nauraa päälle.

Innokkaista harjalinnun kuvaajista riitti paljon hupia naapurustossa.

Kuvaajat olivat pihatiellä heti aidan takana.

– Ihan luvan kanssa he olivat siellä, mutta kun meidän ulko-ovi oli aina kuvaajien ja harjalinnun välissä, niin se olisi lentänyt tiehensä, jos ovi olisi avattu, Savolainen selostaa omaehtoisen vankeuden taustoja.

– Säälimme kuvaajia ja säälimme lintua.Savolaisen kuvaamalla videolla harjalintu, joka yleensä aina nähdään kuvissa ja luonnossakin kävelemässä nurmikolla, keikkuu epätyypillisesti käävän päällä seurassaan savilintu.

– Joku jo ihmetteli, aikovatko ne ryhtyä parittelemaan.

– Yksinäinen lintuparka, eksynyt Suomen Kouvolaan, Savolainen huokaa.

Karu kohtalo, lokakuun litisevässä koleudessa.

Etsi kuvasta kuvaajat.

Savolainen on puutarhaihminen.

– Ilmeisesti meidän yli satavuotisten vaahteroiden alla oli sille mieluisia toukkia ja ötököitä, hän pohtii harjalinnun visiitin venymistä.

Kuokkavieras kaiveli matoja pitkällä nokallaan.

Tieto harjalinnun saapumisesta Kouvolaan kiiri nopeasti laajalle, kun Savolaisen talon osoite kerrottiin lintuharrastajien järjestön Birdlife Suomen Tiira-tietojärjestelmässä.

– Kulki se muissakin pihoissa.

– Bongarit bongasivat harjalintua ja paikalliset asukkaat bongareita.

Tunnelma säilyi hyvänä, kun kaikilla oli jotain kivaa katseltavaa.

Savolainen suunnittelee kirjoittavansa ja kuvittavansa lapsenlapsille aiheesta kirjasen, jonka nimeksi tulee Harjalinnun vankeina.

Uups, nyt se tuli paljastettua...