Kello löi 00.00 – helsinkiläisessä baarissa alkoi tapahtua

Puolen yön jälkeen baariin pääsivät vain ne, joilla on koronapassi.

On perjantai-ilta. Kello on 23.45.

Ihmisiä tungeksii Helsingin Mannerheimintien kulmassa olevan Old Irish Pubin edustalla. He odottavat h-hetkeä ja baariin pääsyä.

Puolen yön aikaan alkaa uusi vaihe pääkaupunkiseudun yöelämässä.

Ne baarit ja ravintolat, jotka haluavat olla auki vielä yön pikkutunteina, päästävät sisään ainoastaan asiakkaita, jotka voivat näyttää koronapassin ja todistuksen saaduista koronarokotteista.

– Sieltä heitettiin yhdentoista jälkeen kaikki ulos. Nyt pitää jonottaa, ja sisään pääsevät vain ne, jolla on koronapassi, pubiin odottava vantaalainen Ella selvittää.

Hän on liikkeellä espoolaisen Jonin ja vantaalaisen Timin kanssa.

Joni jännittää, pääseekö hän sisään baariin.

Timi on kolmikosta ainoa, joka varmasti pääsee takaisin pubiin. Hän on tulostanut Omakannasta todistuksen saaduista kahdesta koronarokotuksesta.

Ella on saanut kaksi koronarokotusta, mutta koronapassin saaminen älypuhelimeen tuottaa vaikeuksia.

– Kaikki on kunnossa, mutta koronapassi ei toimi käytännössä. En pääse avaamaan passia. Kaikki varmaankin pyrkivät palveluun samaan aikaan.

Joni on sairastanut koronan, ja hänellä olisi sen puolesta terveen paperit, mutta todistus ei näy tietokannassa.

– Me tässä odotetaan, päästäänkö sisään vai ei. Tuntuu vähän siltä, ettei portsareillakaan ole hajua, mitä heidän pitää tarkastaa, Joni pohtii.

Koronapassin ansiosta baarit voivat pitää paikkoja auki, Helena ja Emilia sanovat.

Koronapassin tarkastaminen vaihtelee baareittain.

Helsingin Rautatientorin laidalla olevassa On the Rocks -baarissa järjestysmies on kysynyt ovella koronatodistusta jo ennen puoltayötä.

Hänellä on puhelimessa sovellus, jolla hän pystyy lukemaan tulijan kännykästä koronapassin QR-koodin. Kun sovelluksessa välähtää vihreä valo, järjestysmies antaa asiakkaalle rannekkeen ja päästää hänet sisälle.

Terassilla istuu Helena Sauranen kaverinsa Emilia Lähteen kanssa.

Helenalla on koronapassi. Hän otti kännykkään kuvakaappauksen passista, mutta Emilialta passi puuttuu eikä hänellä ole asiaa baariin.

– En muista, millä tunnuksilla pääsee tietokantaan, Emilia tunnustaa.

Helenan mielestä passi on ”ihan jees”.

Hänen mielestään on hyvä, että tehdään jotain, ettei korona leviäisi. Koronapassin ansiosta baarit voivat pitää paikkoja auki ilman rajoituksia.

– Ravintola-ala on tosi paljon kärsinyt. Nyt on pieni mahdollisuus, että koronapassin avulla voidaan pitää paikkoja auki. Se on tosi hyvä juttu.

Maailma on vihdoin auki, riemuitsevat Hanna ja Iines.

Vantaalta ovat tulleet Helsingin keskustaan aistimaan koronapassiin siirtymisen aikaa Hanna ja Iines. He eivät ole koronan aikana liikkuneet yöelämässä.

– Meillä on ollut vastuullinen linja, Hanna sanoo.

Koronapassi tuo vapautta.

– Ihanaa, että voi tehdä näin. Maailma on vihdoin auki. Puolitoista vuotta tätä on odotettu.

LInda Mellin ja Vertti Airaksinen ovat sitä mieltä, että koronapassi pitäisi olla käytössä.– Se toimii hyvin muissakin maissa.

Elokuvista ovat tulossa Vertti Airaksinen ja Linda Mellin.

Vertti oli ennen elokuvia käynyt baarissa. Silloin oli sen verran aikainen ilta, ettei siellä tarkistettu koronapassia.

Vertti ymmärtää, etteivät jotkut halua koronapassia.

– Itse olen sitä mieltä, että koronapassi pitäisi olla käytössä. Se on otettu muissa maissa käyttöön ja toimii siellä, hän sanoo.

Koronapassi pitäisi hänen mielestään kohdistaa paikkoihin, joissa on tungosta ja joissa ihmiset ovat pitkiä aikoja lähekkäin.