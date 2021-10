Koronarypäs yllätti Helsingin telakan – jo 180 sairastunutta

”Nyt on sairastunut rokottamattomia...”

Helsingin telakalta on löytynyt koronavirusrypäs.

Syyskuun puolesta välistä lokakuun puoliväliin jo 180 työntekijää on saanut positiivisen koronatestin tuloksen.

Helsinki Shipyard Oy työllistää 400 omaa työntekijää ja 700 alihankkijoiden työntekijää.

– Onhan tämä aiheuttanut harmia, luonnehtii tuotannollista tilannetta Eija Oraviita-Kaiku yhtiön viestinnästä.

– Nyt on parhaillaan laivan käyttöönotot menossa. Jos joku sieltä puuttuu, aina se hankaloittaa.

Kyseessä on Swan Hellenicin tutkimusristeilyalus, jollaisia telakka valmistaa sopimuksen mukaan kolme. Kaksi alkaa olla voiton puolella, kolmannen lohkoja rakennetaan parhaillaan Puolassa, mistä ne tuodaan Helsinkiin.

Ennen syksyn rypästä Helsinki Shipyardin telakalla oli ollut Oraviita-Kaikun mukaan ainoastaan kymmenen koronatapausta sen jälkeen, kun koronaepidemia Suomessa alkoi maaliskuussa 2020.

– Se on tosi hyvin, Oraviita-Kaiku korostaa.

– Nyt on sairastunut rokottamattomia ja he ovat altistaneet samoissa kämpissä asuvia, Oraviita-Kaiku kertoo.

Rokottamattomien määrää hän ei osaa kommentoida.

– Tätä seurataan koko ajan ja teemme testejä.

– Meillä tuli etätyösuositus jo maaliskuussa 2020 ja sitä on jatkettu, mutta tuotannossa se ei ole mahdollista, Oraviita-Kaiku muistuttaa.

– Meillä on maskipakko sisätiloissa ja rakennettavissa laivoissa ja meillä on työvuoroja ja työtaukoja porrastettu ja omia ja alihankkijoiden sosiaalitiloja on eriytetty ja sisäisiä kokouksia on rajoitettu ja henkilömääriä eri tiloissa ja ulkopuolisten kanssa järjestettäviä kokouksia on pidetty etänä ja vain välttämättömät vierailut on sallittu, Oraviita-Kaiku luettelee koronaepidemian aikana telakalla käytössä olleita käytäntöjä.

Ajallisesti samaan aikaan, syyskuun puolivälissä, alkoi korona levitä nopeasti myös Rauma Marine Constructionsin Rauman telakalla, ja sielläkin noustiin nopeasti kolminumeroisiiin lukuihin.

Rauman telakalla tilanne ei ollut sinänsä uusi, sillä kevättalvella koko telakka jouduttiin sulkemaan ison tartuntaryppään vuoksi.