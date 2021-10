Koronapassi ruuhkautti pankit – tunnuksia haetaan nyt ahkerasti

Pankeista haetaan nyt kiivaasti pankkitunnuksia OmaKantaan tunnistautumista varten.

Helsinkiläinen perhe kohtasi suuria vaikeuksia, kun se yritti saada aikaa pankkiin hakeakseen verkkopankkitunnuksia 14-vuotiaalle pojalleen EU:n koronatodistusta eli niin sanottua koronapassia varten.

Lue lisää: Koronapassi tulee: 5 tärkeää kysymystä ja vastausta

Suomessa koronapassia eivät tarvitse alle 16-vuotiaat, mutta jos on aikeissa matkustaa ulkomaille, EU:n koronatodistus vaaditaan nuoremmiltakin.

Kun perhe lopulta sai pankista pankkivirkailijan puhelimen päähän, virkailija sanoi, että konttorien ajanvarauskalenterit ovat aivan tukossa. Syy on se, että kun perheet haluavat matkustaa ulkomaille, lapsille pitää saada pankkitunnukset koronapassien lataamista varten.

Lue lisää: Näin saat koronapassin ja käytät sitä – katso ohjeet vaihe vaiheelta

Koronapassin saa ladattua OmaKannasta, mutta sinne päästäkseen tarvitaan vahva sähköinen tunnistautuminen esimerkiksi pankkitunnusten avulla. Yli 12-vuotiaan täytyy kirjautua OmaKantaan omilla tunnuksillaan.

Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan kehitysjohtaja Jonna Pesonen sanoo, että Nordeassa tunnistautumisen kysyntä on hieman kasvanut viime päivinä.

Pankit muistuttavat, että konttorissa tapahtuvassa ensitunnistuksessa pankkitunnusten hakijalla täytyy olla mukana passi tai henkilökortti. Kela- tai ajokortti ei kelpaa.

Nordeassa on varauduttu kysynnän kasvuun asiakaspalvelussa sekä lisäämällä asiakkaille ohjeistusta pankin verkkosivuilla.

– Keskimäärin ajan konttorissa tunnistautumisasiointia varten saa tällä hetkellä 2–4 pankkipäivässä. Lain mukaanhan pankkien on ensitunnistettava asiakas kasvotusten henkilökohtaisesti, ennen kuin hän voi tunnistautua esimerkiksi julkisiin palveluihin, Pesonen sanoo.

Pankkitunnuksia tarvitaan, jotta voi ladata koronapassin OmaKannasta omaan matkapuhelimeen.

– Helpoiten nuori saa pankkitunnusten haun vireille vanhempien avustuksella nordea.fi-sivujen kautta, ja sen jälkeen nuorelle voi varata konttoriin ajan asiakaspalvelustamme, Pesonen opastaa.

Aktia Pankin viestintäpäällikkö Katja Korsinkin sanoo, että tällä hetkellä pankkitunnukset ovat selvästi tavallisin syy, miksi ajanvarauksia tehdään. Korsinkinin mukaan varsinkin alaikäisille ja erityisesti 15–18-vuotiaille haetaan tällä hetkellä pankkitunnuksia.

– Ajanvaraukset henkilökohtaiseen palveluun ovat suosittuja, ja sen vuoksi ne ovat ajoittain ruuhkautuneet. Tilanteet vaihtelevat riippuen ajankohdasta ja paikkakunnasta, Korsinkin sanoi.

Myös Danske Bankissa pankkitunnusten hakemisaktiivisuus nuorille on kasvanut merkittävästi kesän ja syksyn aikana. Pankkitunnukset nuorille tehdään vanhempien kanssa yhteisessä etätapaamisessa, ja nuoret käyvät sen jälkeen ensitunnistuksessa konttorissa.

– Tapaamisiin meillä on ollut hyvä saatavuus, eikä tämä ole yksittäisenä asiana ruuhkautunut asiakaspalvelua. Tapaamisia on pystytty tarjoamaan hyvin, Danske Bankin viestinnästä kerrotaan.

Koronapassi tarkastetaan siinä olevan QR-koodin avulla.

– On totta, että etenkin pääkaupunkiseudulla on havaittavissa joitakin merkkejä siitä, että koronapassin käyttöönotto on kasvattanut pankkitunnuksiin liittyvien yhteydenottojen määrää. Mistään suuremmasta ilmiöstä ei kuitenkaan tällä hetkellä vaikuttaisi olevan kyse, sanoo puolestaan S-Pankin myyntijohtaja Markus Lahtinen.

Pankit muistuttavat, että konttorissa tapahtuvassa ensitunnistuksessa pankkitunnusten hakijalla täytyy olla mukana passi tai henkilökortti. Kela- tai ajokortti ei kelpaa.

Kaikissa pankeissa ei tunnisteta palvelun ruuhkautumista. POP Pankin viestintäpäällikkö Maija Hyötyläinen sanoo, että heidän konttoreihinsa saa hyvin aikoja.

– Tietysti voi olla joitakin konttorikohtaisia eroja, mutta kyseessä on yleensä niin lyhyt tapaaminen, ettei pullonkauloja ehdi syntyä, Hyötyläinen sanoo.

Säästöpankin strategia- ja kehitysjohtaja Kai Koskela sanoo, etteivät hekään ole havainneet suurta äkillistä piikkiä verkkopankkitunnusten hakemisessa.

– Sanoisin, että yli 15-vuotiaista asiakkaistamme valtaosalla on jo pankkitunnukset entuudestaan, Koskela sanoo.

Myöskään Osuuspankissa ei ole havaittu merkittävää asiakaspiikkiä koronapassin takia.

– Meillä on jo ennestään noin kaksi miljoonaa aktiivista verkkopankkitunnuskäyntiä päivittäin. Ajanvarauksella tunnusten saaminen pitäisi onnistua parin päivän sisällä, osaan konttoreista voi mennä suoraan ilman ajanvarausta, Osuuspankin henkilöasiakkaista vastaava johtaja Aki Gynther sanoo.

– Kannustamme asiakkaitamme verkkopankkitunnusten käyttöön. Se auttaa muidenkin palvelujen käytössä kuin vain koronapassin lataamisessa, Gynther jatkaa.