Kouvolassa, Jyväskylässä ja Vaasassa tutkitaan epäiltyä törkeää paritusta

Tekomuoto on poliisin epäilyn mukaan törkeä.

Sisä-Suomen poliisilaitos epäilee Jyväskylässä, Kouvolassa ja Vaasassa tapahtuneen paritusta vuosien 2018 ja 2021 välisenä aikana.

Alkaneen tutkinnan nimike on törkeä paritus.

Esitutkinta on alkuvaiheessa kuulustelujen osalta. Tämän vuoksi Sisä-Suomen poliisi kertoo, ettei se voi esitutkintaa vaarantamatta kertoa enempää.

Tarkoitus on kuitenkin jatkaa tiedottamista heti, kun se on mahdollista.

Poliisi kuitenkin taustoittaa tiedotettaan.

Parituksen tunnusmerkistö täyttyy esimerkiksi silloin, jos järjestää tilan toiselle seksuaalipalvelujen myymistä varten tai yhteystietoja välittämällä tai muuten markkinoimalla edistää toisen henkilön seksuaalipalvelujen myymistä.

Rangaistavuuden edellytyksenä on, että näiden toimien tarkoituksena on hankkia itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä.

Törkeä tekomuoto – jollaista nyt epäillään – on käsillä esimerkiksi silloin, jos parituksessa on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä ja teko on lisäksi kokonaisuutena arvioiden törkeä.